Román Burruchaga: una alegría después de las amenazas que sufrió en Rosario

Muy probablemente, el lunes próximo, la publicación del ranking semanal de la ATP tendrá una novedad: Román Burruchaga tiene casi asegurado un lugar dentro de los 100 mejores del mundo por primera vez en su carrera; a día de hoy, aparece 98° en la clasificación en vivo. A los 24 años, el hijo de Jorge Luis, leyenda del fútbol argentino y autor del gol que le dio la Copa del Mundo a nuestro país en México 86, atraviesa acaso el mejor momento de su carrera. El martes, se presentó en el Argentina Open con un triunfo convincente y sólido ante un adversario de riesgo como el serbio Laslo Djere, al que superó por 6-2 y 6-4. “Sabía que estaba muy cerca de entrar en el Top 100, así que es una satisfacción muy grande”, remarcó.

Burruchaga atraviesa días de actividad intensa. Después de empezar el año en la qualy del Australian Open –perdió en la segunda ronda-, regresó al país para jugar el Challenger de Rosario, en el que llegó hasta la final. Antes de la semifinal en el Jockey Club de esa ciudad, recibió amenazas de muerte de apostadores, una situación que denunció y obligó a intensificar la seguridad a su alrededor por lo que quedaba del certamen.

Román Burruchaga volverá a la acción este miércoles en el Argentina Open Prensa Argentina Open

“Fueron días estresantes, pero por suerte ya pasó ese mal episodio, y ya estoy acá, en un torneo muy lindo, en el que la paso bien”, expresó Burruchaga en la rueda de prensa posterior a su victoria. Luego, ahondó en lo sucedido la semana pasada: “Ojalá que se pueda encontrar una solución a esto y frenarlo. Lamentablemente, estamos muy acostumbrados a esto. Lo naturalizamos, aunque no debería ser así. Lo del otro día, al menos en lo personal, fue algo fuera de lo normal, por eso paso lo que pasó. Ojalá puedan encontrar a la gente que hizo esto, y se pueda encontrar una solución".

Burruchaga explicó: “Me llegaron varios mensajes, que eran sobre mi familia, y por eso fue algo más chocante, más asustador (sic). Después del partido tuve bastante contención de la directora del torneo [Gabriela Larrosa], que me ayudó y eso me tranquilizó un poco y pude jugar el partido con normalidad, así que no me afectó tanto”. Además, señaló que no recibió muchas explicaciones de parte de la ATP. “Lo que hicimos cuando sucedió esto fue hacer la denuncia para cancelar las apuestas. Estuve custodiado el sábado y el domingo; después, estuve en una sala hablando con la policía, con la fiscalía... cosas que nunca había vivido y no se lo deseo a nadie. Fue algo estresante, pero ya pasó todo”.

Todo el esfuerzo de Román Burruchaga en el revés desde la base Prensa Argentina Open

Este martes, frente a un rival experimentado, con buenos antecedentes en esta gira (Djere fue campeón en Río de Janeiro 2019 y el año pasado en Santiago de Chile), Burruchaga construyó un triunfo consistente, con un 87% de puntos ganados con el primer servicio, y sin sufrir quiebres, mientras que capturó tres veces el saque del serbio. En un clásico duelo desde el fondo, el argentino terminó con 15 tiros ganadores y 11 errores no forzados, contra 9 winners y 10 equivocaciones de su rival. “Estoy contento con la victoria. Sabía que me enfrentaba a un rival muy duro, pero creo que jugué un buen partido”, dijo al respecto.

Por primera vez en los octavos de final en Buenos Aires, Burruchaga afrontará este miércoles, desde las 13, en el estadio Guillermo Vilas, un duelo atractivo entre compatriotas contra Tomás Martín Etcheverry. Si bien el historial registra tres cotejos previos entre ambos, ninguno fue en el nivel ATP, sino en Challengers, todos en la temporada 2022 y en polvo de ladrillo, con dos éxitos para Etcheverry y uno para el jugador porteño.

“Contra Tomy (Etcheverry) espero un partido muy duro, ya nos conocemos bastante, jugamos y entrenamos juntos, y sé que voy a tener que jugar muy bien para ganarle. Voy a estar listo y ojalá lo pueda hacer de la mejor manera”, contó Burruchaga, que en caso de imponerse jugará por segunda vez los cuartos de final en un nivel ATP, luego de llegar a esa instancia en Gstaad, a mediados del año pasado.

La rueda de prensa de Burruchaga

CONFERENCIA DE ROMAN BURRUCHAGA EN EL ARGENTINA OPEN

“Con mi cuerpo técnico no nos pusimos objetivos en cuanto al ranking, pero sabía que estaba cerca del Top 100, y si las cosas iban con normalidad y conseguía victorias, iba a llegar. A mediano y largo plazo la idea es jugar torneos más grandes, disputar los ATP 500, los Masters 1000, los Grand Slams. Yo siento que siempre que jugué en los ATP o en ese nivel me fue bien, jugué bien. Está claro que a medida que uno va subiendo el nivel los rivales son más exigentes, y eso lo hace a uno mejorar también”, destacó Burruchaga, que es entrenado por Leonardo Mayer y quiere estirar su crecimiento en el circuito.