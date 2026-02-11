Argentina Open: Camilo Ugo Carabelli se quedó con el duelo argentino ante Francisco Comesaña

Entre los 12 partidos que contemplaban la primera rueda del cuadro principal del Argentina Open, uno de los más atractivos en lo previo era el que iban a sostener dos argentinos: Camilo Ugo Carabelli, 47° del ranking mundial, y Francisco Comesaña (63°). Tranquilamente podrían haberse cruzado en instancias más avanzadas, pero el sorteo dispuso que fuera un choque en el debut. Y aquí se impuso lo esperado: fue un gran partido, con varios puntos que levantaron a los más de 5000 espectadores que concurrieron a la sesión nocturna en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

En la cuenta final, el resultado favoreció a Ugo Carabelli, que se impuso por 6-4 y 7-6 (7-3), después de salvar tres set-points en el 5-6 del segundo set, para luego tomar una buena ventaja en el tie-break y cerrar la noche en su primer punto de partido. El Tiburón fue de menor a mayor, emparejó el juego en el último tramo, pero le faltó capitalizar sus chances para ir a un tercer parcial.

El Brujo, que viene de retener el título en el Challenger de Rosario, volvió a mostrarse en buena forma, más allá del cansancio lógico después de jugar la semana pasada y disputar una final hace 48 horas. Ugo Carabelli encontró factores de desequilibrio en la eficacia para aprovechar sus momentos favorables: tomó 3 de los 4 break points que tuvo, contra apenas 2/7 del marplatense. El ganador terminó con 20 tiros ganadores y 21 errores no forzados, un saldo más favorable que el de Comesaña, que sumó 29 winners y muchos más desaciertos (38).

Ugo Carabelli buscará llegar por primera vez a los cuartos de final en Palermo Sergio Llamera

El Brujo, que no había empezado bien el año, con tres primeras ruedas en la gira oceánica (Brisbane, Auckland y el Australian Open), encontró su juego en el polvo de ladrillo rosarino y buscará prolongar su paso por el Buenos Aires. En busca de llegar por primera vez a los cuartos de final, se enfrentará el jueves con el ganador del duelo entre Mariano Navone y el estadounidense Emilio Nava.

El abrazo entre Ugo Carabelli y Comesaña tras el final Sergio Llamera

En el primer duelo de la sesión nocturna, el argentino Federico Coria (322°, invitado especial) cayó en sets corridos frente al italiano Matteo Berrettini (58°). En su primera participación en el polvo de ladrillo porteño, Berrettini se impuso por 7-5 y 7-5, y este miércoles volverá pronto al terreno para medirse con el checo Vit Kopriva (95°).

Más allá de la derrota, Coria se fue con un balance positivo. Volvió a la acción después de seis meses de inactividad tras una operación en un codo, y le dio batalla en varios pasajes a un rival que fue parte del Top 10 durante tres temporadas. Federico Coria, de 32 años, levantó varios puntos de quiebre, pero en el balance final pesaron los 48 errores no forzados que cometió, muy por encima de sus 16 winners; más equilibrado fue lo del italiano, con 33 ganadores y 41 fallos.

Matteo Berrettini, ganador en su debut en el Argentina open Prensa Argentina Open

El programa del miércoles en el Buenos Aires:

Cancha Guillermo Vilas

Desde las 13:00: Román Burruchaga vs. Tomás Martín Etcheverry (7°)

No antes de las 15:30: Vit Kopriva vs. Matteo Berrettini

No antes de las 18:30: João Fonseca (3°) vs. Alejandro Tabilo

No antes de las 20:00: Francisco Cerundolo (1°) vs. Hugo Dellien

Estadio 2

Desde las 13:00: Mariano Navone vs. Emilio Nava

A continuación: Máximo Gonzalez-Andrés Molteni vs. Juan Manuel Cerúndolo-Mariano Kestelboim

A continuación: Marcelo Demoliner-Fernando Romboli vs. Mariano Navone-Camilo Ugo Carabelli

A continuación: Tomislav Brkic-Damir Dzumhur vs. Luciano Darderi-Tomás Etcheverry

A continuación: Pedro Martinez-Alejandro Tabilo vs. Guido Andreozzi-Marcel Guinard

Estadio 3