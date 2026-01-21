El desopilante comentario de un tenista tras ver al hijo de Lleyton Hewitt con las gemelas de Roger Federer: “Travieso”

El Abierto de Australia arrancó con todo para dar inicio a otra temporada del mejor tenis del mundo, con mucha participación de los deportistas argentinos. Sin embargo, los flashes de este Grand Slam no estuvieron direccionados a lo que sucedió en la cancha, sino fuera de ella. Todo el mundo en las redes sociales empezó a hablar del cruce en las tribunas entre Cruz Hewitt, hijo del legendario tenista australiano Lleyton Hewitt, y las gemelas Myla Rose y Charlene Riva Federer, hijas del mítico Roger Federer, para muchos el mejor de la historia en el deporte blanco.

Las cámaras de la transmisión captaron el momento de la charla entre los jóvenes (Foto: X)

En las últimas horas se viralizó un video donde la transmisión del torneo apuntó hacia las gradas y se vio a Cruz charlando con Myla y Charlene en un tono muy distendido. Obviamente, este ida y vuelta no pasó desapercibido, ya que se trata de los herederos de figuras históricas del tenis. Además, fue un recordatorio del inexorable paso del tiempo; hasta hace no mucho esos jóvenes eran niños que acompañaban a sus padres en los torneos del circuito. “Cruz, chico travieso”, bromeó en un tuit el tenista australiano Thanasi Kokkinakis al ver el encuentro cercano entre los adolescentes.

El tenista australiano se tomó con humor este encuentro

Cruz Hewitt tiene 17 años y sigue los pasos de su padre, ya que se dedica de manera profesional al tenis. Con 1,85 m de altura y un drive de derecha que recuerda al de Lleyton, el joven se destacó en el circuito junior y profesional desde temprana edad. En juveniles debutó en torneos ITF a los 13 años y ganó su primer título en 2022. Terminó 2024 como número 15 del mundo en su categoría (nacidos en 2008) y representó a Australia en la Junior Davis Cup. En 2025 debutó en qualys de Grand Slams y sumó su primer triunfo en un ATP Challenger ante James McCabe en Brisbane. Actualmente, se encuentra en el puesto 734 del ranking ATP.

Cruz Hewitt siguió los pasos de su padre y se dedica al tenis

Cruz sigue el legado familiar que le dejó su padre Lleyton, que llegó a ser el número 1 del mundo en 2001 y ganó dos Grand Slams en su carrera: el US Open ese mismo año, donde derrotó a Pete Sampras en la final, y Wimbledon en 2002, en una final muy recordada por los argentinos ante un joven David Nalbandian. Obtuvo 30 títulos ATP en total, incluidos dos Masters 1000 (Indian Wells y Cincinnati).

Lleyton se retiró del profesionalismo en 2016, luego de una carrera impresionante, donde fue reconocido por su velocidad y mentalidad agresiva en la cancha. Luego de abandonar la competencia de alto nivel, se dedica a acompañar a su hijo, fruto de su matrimonio con Rebecca “Bec” Hewitt, una exactriz, cantante y presentadora de televisión australiana.

Roger Federer tuvo cuatro hijos junto a su esposa (Foto: X)

Por su parte, las gemelas Myla Rose y Charlene Riva, nacidas el 23 de julio de 2009, son las hijas mayores del matrimonio de Roger Federer y Mirka Vavrinec, que también tienen a los gemelos Leo y Lenny, nacidos en 2014. La familia mantiene un perfil bajo a pesar de la fama de Roger, para muchos considerado el mejor tenista de la historia.

Las chicas juegan tenis recreativamente, como el resto de la familia, aunque ninguna mostró indicios profesionales hasta ahora. De los pequeños, Leo es quien muestra mayor gusto por el deporte y buscaría seguir los pasos de su padre, mientras que Lenny tiene otras inquietudes más ligadas al arte.

Roger Federer se retiró en 2022, luego de haber ganado 20 títulos de Grand Slam y 103 trofeos ATP en total. Ganó 8 Wimbledon (récord histórico), 6 Abierto de Australia, 5 US Open y 1 Roland Garros (2009), lo que le permitió completar el Career Grand Slam. Con su juego, dominó entre 2003-2008 con rachas como 65 victorias seguidas en pasto. Su estilo elegante y la rivalidad con Rafael Nadal y Novak Djokovic marcaron una era dorada del tenis.

Federer y Hewitt marcaron una época en el tenis mundial (Foto: X)

A partir del encuentro entre Cruz y las gemelas Federer, muchos se preguntaron cómo fue el historial de partidos entre sus padres. Roger y Lleyton se enfrentaron 27 veces a nivel profesional, y el suizo lideró el conteo con 18 victorias a 9 del australiano. El partido más recordado entre ellos se dio en 2004, cuando el nacido en Basilea se impuso en la final del US Open.