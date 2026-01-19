Así están hoy los gemelos y las gemelas de Roger Federer y Mirka Vavrinec

Además de edificar una carrera repleta de éxitos deportivos, Roger Federer construyó una familia junto a la extenista Mirka Vavrinec, a quien conoció en los Juegos Olímpicos de Sydney (2000) y, desde ese momento, se volvieron inseparables.

Casados en el 2009, ese mismo año la pareja anunció la llegada de sus hijas gemelas Myla y Charlene. Tiempo más tarde, en 2014, la familia sumó dos nuevos integrantes: ¡otro par de gemelos! Leo y Lenny.

Roger Federer y Mirka tienen cuatro hijos

Con cuatro hijos en común, la pareja comenzó a modificar su rutina al estar pendiente del crecimiento de sus retoños, quienes frecuentaban, de a poco, algunos partidos del tenista suizo por los diferentes circuitos del mundo.

A medida que se acercaba el final de la carrera profesional de Federer, sus hijos empezaron a mostrarse cada vez más en público al ser captados por las cámaras de televisión. Con un perfil muy bajo, como si fuera una marca registrada de la familia, Myla, Charlene, Leo y Lenny se convirtieron en un sostén emocional para su padre, quien, en 2022, le puso punto final a su carrera, colgó la raqueta y comenzó a profundizar aspectos relacionados a la paternidad.

Mirka y sus cuatro hijos alentaron a Roger Federer en los diferentes circuitos mundiales

Al día de hoy, las gemelas tienen 16 años y los gemelos, 11. Una prueba del paso del tiempo fue la postal que publicó Diego “Peque” Schwartzman en su cuenta de Instagram, donde mostró una imagen de Leo y su padre en los pasillos del Australia Open, uno de los certámenes de tenis más importantes de la ATP, que empezó el pasado 18 de enero.

“Un día con Roger y Leo”, aclaró el argentino, quien mostró en primer plano a uno de los hijos de Federer, con quien parecería mantener una buena relación.

Diego Schwartzman visitó a Roger Federer y se sacó una foto con su hijo Leo

Al ser Roger y Mirka eminencias en el deporte, sus hijos parecerían seguir el mismo destino. Durante el año pasado, distintos medios mundiales identificaron a las gemelas entrenando en la Academia de tenis de Rafael Nadal en Mallorca. Supervisadas por sus padres, Myla y Charlene empezaron a codearse con las exigencias del deporte y, a pesar de estar inmersas en un proceso formativo, no sería descabellado verlas en el circuito de la WTA en los próximos años.

Myla y Charlene, las hijas de Roger Federer, en la Academia de tenis de Rafael Nadal

Por otra parte, Federer, en antiguas entrevistas, aclaró que su hijo Leo comenzó a conectarse con el tenis y hasta aseguró que se lo está “tomando en serio” el hecho de practicar y mejorar este deporte. En cambio, Lenny se asoció más a la parte artística de dibujar y leer, marcando un fuerte contraste con sus otros tres hermanos.

Los cuatro hijos de Roger Federer y Mirka

Otro aspecto importante en el crecimiento de sus cuatro hijos es el aspecto social. “Tienen sus amigos y necesitan encontrarse con ellos. Nos aseguramos de que su aspecto social esté garantizado”, detalló el suizo, quien, desde su retiro, se aboca de lleno a la crianza de sus cuatro hijos, en especial de Leo y Lenny, quienes tienen 11 años y se encuentran en plena adolescencia. En el caso de sus hijas, el porvenir parece más claro, aunque, en caso de que el tenis sea el camino, recibirán los consejos necesarios de dos padres que conocen al detalle lo que es el deporte de alto rendimiento.