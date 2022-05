Roland Garros: el argentino Santiago Rodríguez Taverna, de las limitaciones para desarrollarse a entrar por primera vez en un Grand Slam

Pese a las limitaciones económicas, geográficas y de infraestructura, generalmente el tenis argentino se las ingenia para desarrollar jugadores y mostrar historias de superación. Esta vez el protagonista es Santiago Rodríguez Taverna. Nacido hace 22 años en Pilar y actual 203° del ranking mundial, jugará por primera vez el cuadro principal de un Grand Slam. Será en Roland Garros, tras superar la clasificación.

Diestro, con revés de dos manos y de 1,91m, Rodríguez Taverna derrotó en la tercera y última ronda de la qualy del Abierto de Francia (el main draw comenzará el domingo) al búlgaro Dimitar Kuzmanov (193°) por 6-4, 3-6 y 6-3, en 2h17m. Antes había superado al eslovaco Filip Horansky (196°) por 4-6, 6-2 y 6-3, por la primera ronda, y al kazako Timofey Skatov (191°) por 7-5 y 6-1, en el segundo desafío.

Hace, exactamente un año, Rodríguez Taverna era el 527° del ranking mundial. La temporada pasada permaneció durante ¡14 semanas! en Monastir, Túnez, jugando certámenes profesionales del circuito ITF (ex Futures). Terminó el año conquistando el M25 de Río Cuarto, Córdoba. Esta temporada comenzó ganando el primer Challenger de su carrera: en el club Náutico Hacoaj, en Tigre, derrotando al argentino Facundo Díaz Acosta en la final. Además, a los pocos días alcanzó la final del Challenger de Concepción (Chile) y a principios del mes pasado obtuvo el M25 de Rosario.

Sin partidos en el circuito ATP y tras haber padecido la inactividad del tour durante la pandemia, Rodríguez Taverna viajó hace algunos días a París para disputar por primera vez la clasificación de un Grand Slam y, finalmente, logró un objetivo soñado. Porque, sobre todo, pertenece a una categoría de jugadores que padecen obstáculos, a los que les cuesta desarrollarse profesionalmente y que muchas veces suelen estar desprotegidos en el circuito (las oscuras organizaciones aprovechan las debilidades y los intentan introducir en el negocio de los amaños de partidos y las apuestas).

Una panorámica de Roland Garros durante los desafíos de la clasificación para el cuadro principal que comenzará el domingo. Julien Crosnier/FFT

En un capítulo del programa de “El Tenis Que No Vemos” en YouTube, Rodríguez Taverna narró una anécdota que describe el Lado B de muchos jugadores: “Hace un tiempo fui a jugar un torneo profesional en Santa Fe, un Top Serv, necesitaba plata para poder viajar y jugar. Fui, nos dijeron que estaban buenos los dormis y a las 9 de la mañana ya había 45 grados de temperatura. Cuando volvimos a dormir a la noche estaba lleno de bichos, un calor que no se podía dormir. La primera noche éramos como 20 jugadores, no pudo dormir nadie y así fuimos al otro día a jugar. Cuando hay torneos en los que no te va bien decís: ‘¿Para qué estoy acá?’. Pero a la vez es lo que más te gusta. Hay que hacer esfuerzos, pero a veces un poco extremos. Para planificar una gira cuesta mucho. En el tenis es todo muy día a día. En mi caso, al no tener sponsor de dinero, voy sacando pasajes en 200 cuotas, pidiendo a las familias que me hospeden. A menos que ganes tres torneos de la gira, salís perdiendo”.

Esta tarde se sortearán los cruces de los cuadros principales y Rodríguez Taverna (viajó a París sin entrenador) conocerá a su rival para el debut en un certamen de Grand Slam.

Juan Ignacio Londero cayó el la tercera ronda de la qualy de Roland Garros, pero podría entrar como perdedor afortunado. NICO AGILERA - Córdoba Open

Otro argentino que compitió hoy en la tercera ronda de la qualy del Abierto de Francia fue el cordobés Juan Ignacio Londero (141°). El Topo, a diferencia de Rodríguez Taverna, perdió. Fue por 7-6 (7-1) y 6-1 ante el croata Borna Gojo (222°). Pero al margen de su caída, el campeón del ATP de Córdoba 2019 tendrá una chance de entrar como perdedor afortunado (el sorteo se realizará este viernes).

Los otros argentinos que se encuentran en la tercera rueda de la clasificación en el Bois de Boulogne son Marco Trungelliti, Pedro Cachin y Camilo Ugo Carabelli.