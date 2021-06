Roland Garros: Federico Delbonis disfruta su mejor versión y por primera vez pisa la tercera rueda en el polvo de ladrillo de París

La cancha 13, ubicada en el pasillo que está detrás del estadio Suzanne Lenglen, una de las que está en el fondo del complejo, estaba como en tiempos no tan lejanos, prácticamente repleta, con decenas de espectadores que disfrutaron un gran partido, parejo y cambiante, entre dos de los jugadores que en mejor forma llegaban a este Roland Garros, aun estando lejos del lote de favoritos. Y en uno de los primeros partidos por la segunda ronda festejó Federico Delbonis, que a los 30 años se dio un gusto grande: llegar por primera vez a la tercera rueda del abierto francés.

Lo hizo con una buena victoria sobre el español Pablo Andújar, viejo conocido del circuito, por 4-6, 6-1, 3-6, 6-3 y 6-2, en 3 horas y 23 minutos de acción. La hoja de ruta señala ahora un duelo en busca de los octavos de final contra el ganador del partido entre el italiano Fabio Fognini, 27º preclasificado, y el húngaro Marton Fucsovics.

En la segunda ronda, al zurdo de Azul le tocó medirse con un adversario experimentado, repleto de confianza luego de sus victorias sobre Roger Federer, hace un par de semanas, y dos días atrás, ante Dominic Thiem, 4º del ranking. Entre ambos animaron un cotejo oscilante, con mucha búsqueda de ángulos, buenas devoluciones y, en consecuencia, varios quiebres que impedían entrever con claridad un ganador.

Federico Delbonis, en su mejor Roland Garros Archivo

Las estadísticas mostraron una paridad absoluta en los fallos, con 51 errores no forzados por lado, pero Delbonis desequilibró notoriamente en los aciertos, con 54 tiros ganadores -cifra que incluye 14 aces- contra solamente 32 del español. En proporción, fue similar el porcentaje de quiebres, pero el argentino generó y consiguió más, con 9 breaks logrados sobre 17 oportunidades, mientras que Andújar se quedó 6 veces con el saque rival sobre 10 ocasiones.

Le tocó a Delbo estar abajo en la cuenta un set, luego dos sets a uno, y en ambas ocasiones se recuperó. Con más resto, se adueñó de todo en el quinto parcial para quedarse con un triunfo valioso, de los que ayudan aún más a sumar autoestima, con la certeza de estar dando pasos firmes.

Acostumbrado a no proyectar en exceso, luego de su primer triunfo Delbonis había dado detalles sobre este momento de renacimiento en su tenis, tras incorporar como entrenador a Mariano Hood, ex ayudante de Daniel Orsanic en la Copa Davis. “Cuando uno es un poco más grande ve que está en otra etapa de su carrera, tomando las cosas con la seriedad que se merece. Me siento contento con esta nueva versión y este año fui entendiendo más cómo es mi juego, aprendí a ser más paciente cuando mis tiros no estaban o cuando las cosas no salían, y busqué más variantes, porque a veces quería hacer siempre lo mismo, aun cuando no iba a funcionar”. Claramente, los buenos resultados en la gira previa tuvieron si correlato en París, donde sigue dejando su huella, mucho más profunda que en otros años.

Además del single, Delbonis comienza este miércoles su recorrido en el torneo de dobles, Acompañado por el indio Divij Sharan, se enfrentará más tarde contra los australianos Alex de Miñaur y Matt Reid.