Roland Garros: Federico Delbonis tuvo uno de los mejores rendimientos de la temporada, pero no le alcanzó para ganarle a Andrey Rublev y se despidió en la segunda rueda

PARÍS.– Sobre el polvo del coqueto estadio estadio Simonne Mathieu, emplazado en medio del Jardín des Serres d’Auteuil, y al fresco de la noche parisina, se terminó la actuación de Federico Delbonis en Roland Garros. El zurdo cerró su participación con una caída en la segunda rueda a manos del ruso Andrey Rublev por 6-3, 3-6, 6-2 y 6-3, en 2 horas y 26 minutos de acción. Una caída que deja como última carta argentina en los singles a Diego Schwartzman, que este viernes por la mañana se enfrentará con el búlgaro Grigor Dimitrov en busca de los octavos de final.

Frente al número 7 del mundo, Delbonis realizó una de sus mejores actuaciones de la temporada. No le alcanzó, es cierto. Mostró varias de las virtudes y de los puntos débiles que acompañan su juego. Consiguió el segundo set en gran forma, pero ganarle a un adversario de la jerarquía de Rublev requería más consistencia en su tenis, mantenerse a tope prácticamente a lo largo de todo el encuentro. Rublev gestionó muy bien las aperturas y la búsqueda de ángulos; el zurdo de Azul logró desequilibrar cuando castigó sobre el revés del ruso. En ese cruce de intentos, fue más constante el europeo.

Compacto de Rublev vs. Delbonis

“Es un rival muy duro, un jugador top, y hace difícil jugar de manera agresiva. De todos modos, puede que este partido haya sido uno de los que mejor jugué este año, más allá de algunos que he ganado. La actitud fue muy buena en todo momento, pasé de estar set abajo a set iguales, y tuve chances de quebrar en el tercero, pero se me fue muy rápido con algo de desconcentración. Creo que me faltó sacar un poco mejor, eso podría haberme permitido estar más cerca en el partido. Después, él tiene un juego muy rápido. Sabía lo que tenía que hacer, así que tengo que darle mucho mérito a lo suyo”, dijo Delbo a LA NACION sobre la derrota que marcó su despedida.

El tropiezo en la segunda etapa seguramente le hará perder más posiciones en el ranking a Delbonis, que defendía los octavos de final alcanzados en 2021 en la tierra batida francesa. Posiblemente caiga al puesto 73º, luego de empezar este año en el puesto 44 de la clasificación. El zurdo lleva 9 triunfos y 16 derrotas en lo que va del año, y en diez torneos se despidió en su primer encuentro; lo más destacado, por lejos, fue la semifinal que alcanzó en febrero en el ATP de Buenos Aires. “Es cierto que fue un semestre irregular de mi parte. No fueron los resultados que esperaba. Pero siento que en los últimos dos torneos terminé jugando bien, y me dan ganas de seguir por esta vía”, finalizó.

Federico Delbonis lleva 9 éxitos y 16 traspiés en lo que va de una temporada "irregular" para él. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Más temprano, Pedro Cachin, que había entrado como lucky loser, se despidió en el Suzanne Lenglen con una caída por 6-4, 6-2 y 6-4 ante Hugo Gaston, una de las esperanzas del tenis francés y campeón en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.