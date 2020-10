Iga Swiatek besa el trofeo: se perfila para ser una continua animadora del circuito femenino en los próximos años Crédito: MARTIN BUREAU / AFP

10 de octubre de 2020 • 11:51

Roland Garros tiene una nueva campeona: la juvenil ascendente Iga Swiatek. La polaca, de apenas 19 años, consiguió su primer título profesional nada menos que en el Abierto de Francia, el último Grand Slam de la temporada. Con un tenis arrollador, Swiatek superó a la estadounidense Sofia Kenin (6° del ranking) por 6-4 y 6-1 y celebró en París. Además, es el primer o primera tenista de su país que se consagra en un torneo de Grand Slam.

"Estoy muy feliz porque mi familia estuvo aquí en en esta gran ciudad. Esto es abrumador para mí, porque hace dos años gané el dobles en juniors en Roland Garros. Realmente ha sido una final increíble", dijo la triunfadora a pie de cancha. "He visto mil veces cómo Rafael Nadal levantaba el trofeo, así que hoy me parece algo irreal", aportó sonriendo.

Swiatek empezó el partido como había sobrevolado los seis anteriores. En ocho minutos ya sumaba una rotura de servicio y tenía un 3-0 en el marcador. "Estuve fuerte mentalmente, intenté jugar agresiva, como en los partidos anteriores", analizó la polaca.

En el segundo parcial, la estadounidense abandonó la cancha por varios minutos para recibir tratamiento cuando perdía 2-1 y regresó con una venda en el muslo izquierdo. Swiatek le quebró el saque de inmediato para irse arriba 3-1 y retuvo su servicio para despegarse 4-1. El torbellino que arrasó Roland Garros se reactivó para anotarse cuatro games consecutivos y lograr la victoria. Así, la polaca selló la definición tras una hora y 24 minutos de juego. Vale destacar que la ganadora de Australia 2020 continuó con dolores en el cierre del partido, a tal punto que se la vio con lágrimas en los ojos en pleno juego.

"Espero que Sofia esté bien, ella ha hecho un gran torneo. Personalmente, fui consistente y estuve más tranquila que en otros días. Ser campeona de un Major sin ser la favorita es increíble", remarcó la vencedora. Iga es la primera polaca de la historia en celebrar en un Grand Slam.

Versatilidad, talento, dominio. Swiatek hace lo que quiere cuando tiene en sus manos una raqueta de tenis. Un deporte al que empezó a jugar porque quería parecerse a Agata, su hermana mayor, que llegó a jugar algunos torneos ITF. Hija de Tomasz, remero olímpico en los Juegos de Seúl 1988, la juvenil de 19 años lleva el deporte en la sangre. "Mi padre me enseñó a ser profesional y me educaron de esta manera. Eso me ayudó a crecer en mi confianza", sostuvo la campeona.

Lo de Swiatek rompió cualquier tipo de predicciones en el Bois de Boulogne. Los datos se amontonan: logró su primer título profesional nada menos que en un Grand Slam. Fue la primera polaca finalista de Roland Garros en la Era Abierta. Además, dejará de ocupar el lugar 54° del ranking para meterse dentro de las 20 mejores (quedará 17°). Y vale la pena profundizar en los números de la campeona de Roland Garros: Swiatek perdió sólo 28 games en el torneo, la menor cantidad desde Steffi Graf en 1988.

En el arrollador camino de la polaca quedaron, nada menos, la rumana Simona Halep, campeona en 2018 y principal candidata al título. Además, la sufrieron Marketa Vondrousova, Su-Wei Hsieh, Eugenie Bouchard, Martina Trevisan y Nadia Podoroska, en el torneo que hizo historia para la argentina. Arrolló en todos sus compromisos y ganó los 14 sets que disputó. "Esto es una auténtica locura", dijo.

Swiatek trabaja con una psicóloga e intenta calmar sus nervios, aunque dentro de la cancha luzca segura en cada uno de sus golpes y movimientos. Confiesa que no piensa en las rivales que tiene del otro lado, sino que se centra en su juego. Le gusta el tenis bajo presión, lo disfruta, es cuando saca lo mejor de su repertorio. Se divierte, también. Sonríe, se distiende, interactúa con el público. Es lo que hizo en el inicio del segundo set, cuando estaba en ventaja y su rival pidió atención médica.

Sus padres, asegura, le inculcaron tanto a ella como a su hermana Agata (22 años, ex tenista) la importancia de estudiar. A Iga le gustaban distintas materias; matemática, física, inglés y español. Hoy, Agata se enfoca en la Universidad de Medicina de Lublin, donde estudia Odontología. La menor, por ahora, dejó los libros, aunque planea retomar en el futuro. "Ahora mismo es complicado que pueda centrarme en temas de estudios. Es cierto que tengo 19 años y que tengo una edad para estar estudiando. Aunque me resultaría muy complicado estar estudiando mientras estoy jugando un torneo. En la actualidad mi máxima prioridad es el tenis y después ya veremos. En la vida hay tiempo para todo, sin dudas", expresó.

Activa en redes sociales, Swiatek también es amante de la música. ¿Sus gustos? Variados. Puede ir de Pink Floyd a Lana del Rey, aunque recientemente comenzó a inclinarse por el jazz. Sin embargo, durante las dos semanas en París utilizó para preparar sus partidos el clásico 'Welcome to the Jungle', de Guns N 'Roses'. Ritmo y electricidad, en sintonía para entrar a comerse el polvo de ladrillo del Bois de Boulogne.

Iga es, lógicamente, una de los mejores de la nueva generación. Cuando era junior, logró Wimbledon, y conquistó Roland Garros en dobles. Estuvo de paso triunfal en Buenos Aires, cuando se realizaron los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018: también se consagró en dobles. Camina a paso arrollador, con frialdad. Es la primera jugadora desde 2007 (Justine Henin) en celebrar en París sin ceder sets. En el tenis nació una nueva estrella.

