Rafael Nadal, doce veces campeón de Roland Garros, recibe una impactante presentación antes de cada partido sobre el polvo de ladrillo de París. Fuente: Reuters

Las presentaciones de los protagonistas en el deporte suelen ser un valioso condimento para el espectáculo. La introducción de los Chicago Bulls de Michael Jordan y Scottie Pippen en los 90 es, probablemente, una de las más famosas y electrizantes de todos los tiempos. En la historia del tenis nunca nadie ejerció semejante dominio en un mismo torneo grande como Rafael Nadal en Roland Garros. Doce veces ganador de la Copa de los Mosqueteros, con un récord de 98 triunfos y dos derrotas, el mallorquín recibe una presentación muy especial antes de cada match en el estadio central, el Philippe-Chatrier.

El encargado de mencionar cada año en los que el actual número 2 del mundo se consagró en el Bois de Boulogne es Marc Maury, un ex decatleta y ex jugador de rugby que más tarde se convirtió en actor y en presentador de distintos eventos deportivos. "2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 y 2019", anuncia Maury, en un tono muy particular, situación que les eriza la piel a los admiradores de Nadal.

Nadal suele celebrar su cumpleaños (3 de junio) en París, jugando Roland Garros. Pero su último cumpleaños lo vivió en cuarentena debido a la pandemia. De todos modos, Maury aquel día le envió "de regalo" a Rafa un video con la tradicional presentación y la promesa de volver a encontrar en este mes, como finalmente sucedió.

Este viernes, una vez más, el espectacular anuncio será en la previa de un match muy importante, por las semifinales del Abierto de Francia, ante el Peque, Diego Schwartzman. Nadal, que en los cuartos de final venció al italiano Jannick Sinner por 7-6 (7-4), 6-4 y 6-1, y el argentino, que derrotó al austríaco Dominic Thiem por 7-6 (7-1), 5-7, 6-7 (6-8), 7-6 (7-5) y 6-2, se medirán por undécima oportunidad.

Si bien el español domina 9-1 el historial, Schwartzman se impuso en el último match, el 19 de septiembre pasado, por los cuartos de final del Masters 1000 de Roma (6-2 y 7-5).

