Solana Sierra, a lo grande en Roland Garros: la remontada ante la número 13 del mundo para llegar a la tercera rueda

Nada como un escenario emblemático del circuito mundial como el court Suzanne Lenglen, el segundo estadio de Roland Garros y sede de encuentros inolvidables, para gestar un triunfo resonante. Sobre el polvo de ladrillo parisino, Solana Sierra se impuso a la italiana Jasmine Paolini, finalista en París hace un par de años, por 3-6. 6-4 y 6-3, en un cotejo cambiante, en el que la italiana ganaba 6-3 y 4-2. Fue su mejor victoria por ranking, ya que la italiana es la 13ª del mundo, más allá de que llegó a ser la cuarta jugadora del planeta.

La marplatense comenzó a remontarlo en la medida que Paolini mostró problemas físicos; ganó siete games en fila para capturar el segundo set y adelantarse 3-0 en el tercero, y luego administró la diferencia para sentenciar el duelo en el tercer match-point, con un revés paralelo ganador. Entre las estadísticas, se destacan los 32 tiros ganadores que conectó Sierra contra 48 errores no forzados; con su habitual juego de búsqueda de ángulos y potencia, Solana superó a Paolini, que concluyó con solo 13 winners y 38 equivocaciones.

Solana Sierra did it 🇦🇷



The Argentinian defeats the 2024 #RolandGarros runner-up Jasmine Paolini! pic.twitter.com/DLYYxl0fGq — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2026

Tras la victoria, Solana fue entrevistada en medio de la pista por el exjugador Julien Benneteau. “Me siento increíble por estar en la tercera ronda. Ella es una gran jugadora. Estoy muy feliz, me encanta este torneo. No sé cómo lo hice para dar vuelta el partido, sólo intenté mantenerme positiva, tratando de disfrutar del partido, de la atmósfera. Estoy muy contenta de haber ganado”, expresó la marplatense.

Finalista del torneo junior de Roland Garros en 2022, Sierra disputa en París su sexto certamen de Grand Slam; cumplió su mejor actuación el año pasado, cuando alcanzó los octavos de final en Wimbledon. Superó a una adversaria con importantes pergaminos, que alcanzó dos finales del máximo nivel, ambas en 2024, en Roland Garros y en Wimbledon; también fue campeona del abierto francés, pero en dobles, el año pasado.

El resumen de la victoria de Sierra

Sierra desembarcó en el Bois de Boulogne como la número 68 del ranking mundial, pero se aseguró un ascenso de al menos 15 posiciones, hasta el escalón 53°, a las puertas del Top 50 y el mejor de su carrera, por encima del 62° que alcanzó en febrero pasado. Ese ascenso, vale señalarlo, le permitirá ingresar de manera directa en torneos de mayor trascendencia; esto significa, más certámenes del WTA Tour 250, 500 y 1000.

En esta temporada, la marplatense llegó a los octavos del WTA 1000 de Madrid, la tercera rueda del WTA 1000 de Roma y la semifinal del WTA 125 de Manila como sus resultados más destacados. Hasta el momento, acumula 16 victorias y 15 derrotas en lo que va de 2026. “Tuve muy buenas actuaciones en Roma y en Madrid, sabía que venía jugando muy bien, siento que mi nivel está alto. Me encanta esta superficie y amo este certamen”, destacó Solana, que en la primera ronda ya había superado a una excampeona de Grand Slam, la británica Emma Raducanu.

La derecha de Solana Sierra. en el duelo contra Jasmine Paolini (AP Photo/Aurelien Morissard) Aurelien Morissard - AP

Instalada ya entre las 32 mejores del certamen, Sierra ya conoce a su próxima rival: será la rumana Sorana Cirstea, que viene de superar a la alemana Eva Lys por 6-3 y 6-0. Será otra prueba de máxima exigencia para la argentina: Cirstea tiene una dilatada carrera en el WTA Tour, tiene 36 años, es la 18ª del mundo y cuenta con 4 títulos en su trayectoria; su mejor performance en el polvo de ladrillo parisino fue en 2009, cuando alcanzó los cuartos de final, y lleva nada menos que 17 participaciones en la tierra batida francesa.

“Fue un partido durísimo. Sabía que yo tenía que mostrar mi mejor tenis porque ella es una gran jugadora. No sé como hice para seguir en el segundo set. Pero lo disfruté mucho, me encanta esta cancha, el torneo... Ya cuando vine a entrenar tenía muchas ganas de jugar acá, sentía que quería seguir un rato más y pude cerrar el partido en el tercero”, destacó Sierra, que también se refirió al momento en el que Paolini pidió atención médica por problemas en el tobillo izquierdo: “Empezó a jugar muy bien, muy sólida desde que ella pidió el fisio. Se puso muy sólida, pero estuve muy bien en mantenerme en el presente y tratando de controlar el partido. Creo que salió muy bien y fui muy valiente al final”, expresó a ESPN.

No es la primera vez que Sierra se luce en París, pero sí como profesional. En 2022 llegó hasta la final del certamen junior, como la primera argentina que llegaba a esa instancia juvenil desde María Emilia Salerni en 2000, aunque no pudo en el duelo por el título con la checa Lucie Havlickova. Ahora, luego de un debut con primera ronda en 2025, Solana volvió a París. Y a destacarse con dos triunfos que le dieron su mejor ranking, con la gran oportunidad para seguir mejorando.