Schwartzman, 8° del ranking mundial, batalla por uno de los dos lugares que quedan para el Masters de Londres Crédito: @rolandgarros

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de octubre de 2020 • 11:35

El 2020 de Diego Schwartzman está marcado por los pasos firmes, sólidos. Su primera victoria frente a Rafael Nadal, en Roma. Su primera vez en una semifinal de Grand Slam, Roland Garros. Y su arribo inicial al lote sagrado que está reservado para muy pocos a lo largo de la historia: el top ten. Ahora, el argentino (8° del mundo) está preparado para un nuevo avance: el boleto a Londres que también lo lleve por primera ver al Masters de fin de año. Otro lujo que podría coronar un año de ensueño.

Tras su gran performance en París, Schwartzman volverá a la actividad en el ATP 250 de Colonia, en el segundo torneo consecutivo en esta ciudad de Alemania (repartirá 325.610 euros y se jugará en superficie dura bajo techo). Peque será el segundo favorito y recién debutará en la segunda rueda frente al vencedor del duelo que mantendrán el serbio Danilo Petrovic y el británico Andy Murray. Sí, el argentino podría jugar contra el último integrante del recordado "Big 4" por primera vez. Ya lo hizo frente a Roger Federer, Novak Djokovic y Nadal.

Diego Schwartzman debutará en Colonia ante el vendedor de Murray y Petrovic Crédito: Thomas SAMSON / AFP

En este camino de Schwartzman, además, está el deseo de quedarse con una de las dos plazas disponibles para el Masters a celebrarse del 15 al 22 de noviembre en el O2 Arena, el torneo que reúne a las mejores ocho raquetas de la (inusual) temporada. Para el certamen ya están clasificados Djokovic, Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev; vale recordar que Federer no lo jugará por lesión y que este año, por la pandemia, no existe la "race", sino que se computa el ranking habitual.

Schwartzman, con 3180 puntos, está bien ubicado: en el octavo casillero de clasificación para la Copa de Maestros. En las últimas horas lo superó el ruso Andrey Rublev, que por su arribo a la final del ATP 500 de San Petersburgo (derrotó al canadiense Denis Shapovalov) sumará desde el lunes, como mínimo, 3229 puntos. Si se consagra en Rusia añadirá otras 200 unidades. Otros jugadores que compiten por los lugares que aún quedan disponibles son el italiano Matteo Berrettini (9°), el francés Gael Monfils (11°), Shapovalov (12°) y el español Roberto Bautista Agut (13°).

¿Cómo será el calendario del argentino una vez que finalice en Alemania? No está seguro de ir a competir al ATP 500 de Viena, desde el 26/10 (allí podría descansar, ya que cuenta con los puntos correspondientes a la final de 2019 y no es necesario defenderlos ahora). Luego sí jugará el Masters 1000 de París-Bercy (2 de noviembre) y, en caso de necesitar más puntos para entrar en la Copa de Maestros, jugaría en Sofía (8/11).

En los últimos días, Schwartzman se tomó un tiempo de descanso junto con su novia Eugenia de Martino en Mallorca, España. Tras eso, Peque se trasladó a la Rafa Nadal Academy, propiedad del jugador que ganó 13 veces en Roland Garros. Además, al número 8 del escalafón se lo vio acompañado del tio Toni, histórico entrenador del español. No fue una sorpresa, claro: se sabe del vínculo estrecho y la buena relación que tienen quienes disputaron una de las recientes semifinales en el Bois de Boulogne.

"Me siento muy cómodo acá. Me encanta el lugar, es impresionante. Ya he venido varias veces y me gusta mucho la ciudad también. Me ayuda a relajarme un poco después de entrenar. La Academia está creciendo. De hecho, vi que están construyendo otro edificio gigante", apuntó Schwartzman en Mallorca.

¿Con qué panorama podría encontrarse el argentino en Colonia? Al ser uno de los principales favoritos descansará en la primera ronda. Por su lado del cuadro llega Petrovic, de 28 años y 166° del ranking. Hasta la presente semana el serbio jamás había ganado partidos del ATP, pero en Cerdeña llegó a semifinales y en el camino superó a Federico Delbonis.

En cuanto a Murray reina la incertidumbre. En octubre del año pasado una ilusión se había abierto en su futuro tras su título en Amberes, luego de superar allí a su amigo Stan Wawrinka en la final. Era cuestión nomás de viajar a enero de 2019 y recordarlo con las lágrimas incontenibles por el dolor en la cadera. El escocés anunciaba su retiro del tenis, agobiado por una lesión que no lo dejaba dormir. "Australia puede ser el último torneo de mi carrera", contaba en un momento conmovedor para el planeta tenis. Hasta dejó entrever que quería despedirse en Wimbledon, el torneo que ganó en 2013 y por el que entró en la historia grande, al ser el primer británico campeón en el All England después de 77 años.

Andy Murray y una carrera jaqueada por los problemas físicos Fuente: AP

Pero Murray se operó y se recuperó, en silencio. Emprendió un regreso con pasos lentos; primero en el dobles, luego en el singles. Ilusionó a todos sus seguidores de cara a la temporada 2020, que lógicamente después se mermó por la pandemia. El punto es que Andy habla de un problema específico en su juego: "Necesito volver a mi estilo de tenis habitual, me estoy alejando de él y no sé por qué. Tengo que mejorar mi forma física, es posible que cometa más errores no forzados porque no me veo bien en los desplazamientos y cambio mi manera de jugar", explicó tras la prematura caída ante Fernando Verdasco en Colonia.

Murray, ubicado 115° en el ranking mundial, arrastra un 2020 con escasos partidos y un nivel muy por debajo de lo que supo enseñar a lo largo de su carrera. Su récord es de apenas tres ganados y cuatro perdidos. Accedió a los octavos de final en el Masters 1000 de Cincinnati (allí venció a Alexander Zverev), segunda rueda en el US Open y primera ronda en Roland Garros. "Después de operarme por segunda vez, los médicos me dijeron que mi cuerpo tardaría 18 meses en acostumbrarse al cambio, porque la forma en que tengo la cadera modifica un poco la rotación de la pelvis. Tengo confianza en poder jugar algunos buenos partidos este mes y estar listo para vivir un 2021 positivo", dijo el británico en Sky Sports.

Schwartzman viene de llegar a las semifinales de Roland Garros, donde perdió ante Nadal Crédito: REUTERS/Charles Platiau

Conforme a los criterios de Más información