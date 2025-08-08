Sebastián Báez ganó en el Masters 1000 de Cincinnati: fue su primer triunfo sobre superficie dura tras casi un año

Fueron, precisamente, 347 días. El tenista argentino Sebastián Báez (actual 43° del ranking, 18° en junio de 2024) volvió a ganar un partido sobre superficie dura luego de casi una temporada. Lo logró en Cincinnati, el séptimo de los nueve Masters 1000 del calendario ATP, frente al belga David Goffin (64°, 34 años, 7° en 2017) por 6-1 y 6-3, en una hora y 16 minutos.

El jugador nacido en Billinghurst, San Martín, especialista sobre polvo de ladrillo, no triunfaba sobre cancha dura desde el 26 de agosto del año pasado, en la primera ronda del US Open ante el geselino nacionalizado italiano Luciano Darderi. Desde entonces, acarreaba diez derrotas sobre esa superficie (entre el ATP Tour, la Copa Davis y los Grand Slams). Además, su último éxito en un torneo de categoría Masters 1000 había sido, precisamente, en Cincinnati, frente al estadounidense Marcos Girón.

Sebastián Báez venció en Cincinnati al belga Goffin, finalista en ese Masters 1000 en 2019; el canadiense Diallo será su próximo rival DAVID GRAY� - AFP�

Ya en la madrugada argentina, en el cierre de la primera jornada de Cincinnati (en la que hubo interrupciones por lluvia), Báez exhibió un rendimiento sólido y logró una valiosa victoria ante Goffin (finalista del torneo en 2019), para levantar el ánimo. El jugador entrenado por Sebastián Gutiérrez sumó dos aces, cometió dos dobles faltas, logró el 63% de primeros servicios, ganando el 78% de puntos con el primer saque (29 de 37) y 55% con el segundo (12 de 22). Salvó los cuatro break points que le generó el europeo y le rompió el saque a su rival en cuatro oportunidades. Báez, además, anotó 18 tiros ganadores (12 de drive) y cometió 24 errores no forzados, mientras que Goffin logró siete winners menos y padeció 40 errores.

El cierre del partido entre Báez y Goffin

Streak SNAPPED 😜@sebaabaez7 topples 2019 finalist Goffin for his first Masters win in a year, 6-1 6-3. #CincyTennis pic.twitter.com/RdGO8h9p5J — Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2025

Este sábado, el próximo rival de Báez será el canadiense Gabriel Diallo (23 años, de 2,03m), que atraviesa su momento más destacado, como 35° del ranking. En junio pasado, sobre el césped de ‘s-Hertogenbosch (Países Bajos), ganó su primer título ATP. Ya se enfrentaron una vez: en marzo pasado, en los octavos de final de Bucarest (sobre polvo de ladrillo) y ganó el argentino en tres sets.

Tras las victorias de Báez y del platense Tomás Etcheverry (ante el chino Juncheng Shang por 6-7 [5-7], 7-6 [7-4] y 6-4) en la jornada inaugural, este viernes se presentarán cuatro argentinos en el certamen que se disputa en el Lindner Family Tennis Centre de la ciudad de Mason, Ohio. Desde las 12 de nuestro país, en el Grandstand, Camilo Ugo Carabelli (47°) vs. el japonés Kei Nishikori (65°). En el mismo horario, en el Court 7, Thiago Tirante (qualy; 135°) vs. el italiano Luca Nardi (lucky loser; 98°). En el tercer turno del Court 4 (donde la acción también comenzará a las 12), Francisco Comesaña (71°) vs. el español Jaume Munar (48°). Y en el tercer partido del Court 9, Mariano Navone (lucky loser; 78°) vs. el australiano Adam Walton (85°).

Camilo Ugo Carabelli, uno de los tenistas argentinos más destacados de la temporada, actuará este viernes en Cincinnati Soledad Aznarez

Este año, en su 57° edición, el torneo de Cincinnati reparte US$ 9.193.540. El certamen norteamericano cuenta con los dos mejores jugadores del mundo, el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

Además, en el cuadro principal femenino, la marplatense Solana Sierra (72°), que había caído en la última ronda de la clasificación, ingresó como perdedora afortunada y hoy, en el quinto y último turno del Court 3, se medirá con la estadounidense Iva Jovic (88°, 17 años), a quien enfrentó en el US Open juniors 2022 (ganó la norteamericana).