Tomás Etcheverry ganó con asistencia de Javier Frana y Venus Williams cayó en el debut en Cincinnati

En el comienzo del Masters 1000 de Cincinnati, el platense Tomás Martín Etcheverry, 60º del ranking, fue el primer tenista argentino en competir este jueves y lo hizo exitosamente. Derrotó al chino Juncheng Shang, 109º, por 6-7 (5-7), 7-6 (7-4) y 6-4 en el Grandstand, sobre el cemento estadounidense, en un partido que tuvo una pausa de una hora por lluvia en el segundo set y un total de tres horas y 39 minutos de juego.

Con asistencia presencial de Javier Frana, el capitán del equipo nacional de la Copa Davis que viajó para convertirse en circunstancial entrenador al activarse un protocolo de la AAT para con los jugadores que pueden ser convocados, Etcheverry reaccionó a tiempo para sacar adelante un duelo que se le escurría. Por su parte, de regreso al circuito luego de someterse a una operación en el pie derecho en enero pasado, tras el Abierto de Australia, el zurdo asiático de 20 años fue sintiendo el rigor de un encuentro prolongado y muy parejo. Y el argentino lo aprovechó. En la segunda ronda se medirá con el canadiense Felix Augier-Aliassime (23er favorito), que ingresa directamente en esa instancia.

Javier Frana y Tomás Etcheverry volvieron a trabajar juntos en Cincinnati, al menos circunstancialmente tras el viaje del capitán del equipo argentino de la Copa Davis Prensa AAT

El primer set estuvo a merced de Etcheverry, que estuvo adelante por 4-0 y 5-3 en el tie break. Sin embargo, el platense acumuló errores en la definición y el rival aprovechó para transformar la decepción –por bronca, lanzó una pelota fuera de la cancha, por lo que recibió una advertencia de la jueza– en fortaleza. Y en un parcial en el que no habían logrado quebrarse el saque, Juncheng se quedó con el desempate.

La paridad del segundo parcial se rompió en el quinto game, cuando el chino contó con tres oportunidades de quiebre y la tercera fue la vencida, para adelantarse (3-2). Fue un golpe duro para el argentino, que comenzó a mostrarse más vulnerable deportiva y anímicamente. Otro servicio cedido lo dejó al borde de la derrota (5-2).

Tomás Martín Etcheverry es el primer argentino en competir en el Masters 1000 de Cincinnati Geoff Robins - Tennis Canada

Etcheverry insistió, recuperó un quiebre, conservó el servicio con algún susto y apostó a la garra y a mejores decisiones para mantenerse en la pelea y volver a quebrar. Así llegó al 5-5, justo antes de que la lluvia pusiera una pausa al duelo. Habían transcurrido dos horas y 10 minutos de partido.

Volvió el sol, los jugadores reingresaron a la cancha una hora después, el platense sostuvo la reacción y llegaron a un nuevo tie break, que jugaron por momentos en un ambiente atípico: con música y el himno estadounidense que llegaba desde la cancha central. En el 3-3, la defensa del argentino fue determinante para que pasara al frente en un punto que parecía perdido. Etcheverry se nutrió de una dosis extra de confianza que se cristalizó en el cierre del set. Y así prolongó el duelo.

En el sexto game del parcial decisivo, Shang se resbaló al buscar en el fondo de la cancha una pelota a la que llegó forzado, cayó y quedó tendido unos instantes. Al reincorporarse, ayudado por Etcheverry, pidió la asistencia de un fisioterapeuta. Se señalaba el brazo derecho. Mientras atendían al chino, Tomás aprovechó para dialogar con Frana.

Juncheng Shang tuvo cuatro caídas durante el partido con Tomás Etcheverry y fue atendido luego del resbalón en el tercer set en el que se golpeó el brazo derecho Captura de video

La chance de quiebre que había dejado escapar en el 3-3, reapareció en el 4-4 y Tomy no la desperdició. Tuvo, entonces, la oportunidad de cerrar el partido con su servicio, en medio de nervios y errores no forzados. Y con suspenso, tras un primer match point que se le escurrió, la batalla quedó en sus manos.

En los singles masculinos, para esta noche está programado –habrá que ver si darán los tiempos– el debut de Sebastián Báez, 45º en el ranking, en el último turno de la misma cancha en la que jugó su compatriota, frente al belga David Goffin, un ex top 10 que hoy está 65º en la clasificación ATP.

En tanto, para este viernes están previstas las presentaciones en la primera ronda de Camilo Ugo Carabelli (47º) frente al japonés Kei Nishikori (67º); Thiago Agustín Tirante (130º), que superó la clasificación, ante el lucky loser italiano Luca Nardi (97º); Francisco Comesaña (71º) contra el español Jaume Munar (51º) y Mariano Navone (77º), que había perdido en la última etapa de la qualy pero ingresó en reemplazo de Francisco Cerúndolo, versus el australiano Adam Walton (88º).

Perdió Venus Williams

A los 45 años, Venus Williams (571) está lejos del nivel que mostró en los tiempos en los que construyó su leyenda como número 1 y ganadora de 49 títulos, incluyendo siete Grand Slam. Las jóvenes rivales de hoy la admiran por lo que fue, pero descolgaron el cuadro, tal como lo demostró este jueves la española Jessica Bouzas (51) al vencer por 6-4 y 6-4 a la norteamericana y eliminarla en la primera ronda del torneo femenino de Cincinnati.

Williams, semifinalista en 2012, emulando a la longeva Martina Navratilova, quiso darse el gusto de seguir compitiendo después de una pausa de 16 meses, con miras a su participación en el dobles mixtos en el US Open. No obstante, le cuesta mantener el ritmo: hace unos días le ganó en la primera ronda de Washington a su compatriota Peyton Stearns antes de caer en la segunda contra la polaca Magdalena Frech, en su regreso ocasional al circuito, sin presiones ni calendario marcado.

Venus mantiene una potencia de golpes notables, aunque parece insuficiente por problemas en el saque y más allá de la resistencia que ofrece (estaba 1-4 en el primer set y ganó tres games seguidos para igualarlo). Sin embargo, la española fue más sólida para cerrar ambos sets y se llevó el juego.

Venus Williams cayó con Jessica Bouzas en la primera ronda del Abierto de Cincinnati Robert Prange - Getty Images North America

“Al regresar, no todo va a ser perfecto. Desde Washington noté muchas cosas físicamente. Jugué cuatro partidos en cuatro días. Así que en la última semana, realmente trabajé en el aspecto físico. Y, después de este partido, me sentí genial y eso es un plus”, describió la mayor de las hermanas Williams, que en el US Open jugará en pareja con su compatriota Reilly Opelka por una invitación. En dobles, Williams ganó 14 títulos de Grand Slam con su hermana Serena y otros dos en dobles mixtos.

“Ella es una leyenda. Esto fue un privilegio. Traté de hacer lo mejor en la cancha y disfrutar cada momento. Es un honor jugar contra ella. Es una inspiración para las jóvenes jugadoras”, sumó su voz la española.

La estadounidense, quien hace un año se sometió a una cirugía uterina, se convirtió en la mujer de mayor edad en ganar un partido de la WTA en más de dos décadas el mes pasado, cuando derrotó a Stearns en el DC Open. Aquella fue su primera victoria desde el Abierto de Cincinnati de 2023.