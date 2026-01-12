Sebastián Báez se mantiene invencible en el año y Marco Trungelliti llegó a los 55 triunfos en Grand Slams

Sebastián Báez (39°, 25 años) luce renovado y energizado. Después de nueve meses atiborrados de dificultades físicas y reveses dentro de los courts, el tenista argentino prolonga un destacado inicio de temporada. Luego de ganar sus tres partidos en la United Cup en Perth (ante Jaume Munar, Taylor Fritz y Stan Wawrinka), resultados fundamentales para que el equipo argentino se clasificara para los cuartos de final, Báez sostuvo el envión en el comienzo del ATP 250 de Auckland, una de las estaciones previas al Abierto de Australia.

Sebastián Báez celebró en la primera ronda de Auckland; llegó de ganar tres partidos en la United Cup ANTONY DICKSON� - AFP�

El jugador nacido en Billinghurst, partido de San Martín, debutó en Nueva Zelanda venciendo al estadounidense Emilio Nava (88°; un habitué de los torneos sobre polvo de ladrillo en Sudamérica) por 4-6, 7-5 y 6-3, en 2h23m. Séptimo preclasificado en el torneo, Báez logró su primera victoria en Auckland tras perder sus partidos de la primera ronda contra Ben Shelton en 2023 y Facundo Díaz Acosta el año pasado.

“Hay mucho trabajo detrás de este partido y de las victorias que logré la semana pasada. Me siento muy feliz por todo ello y, por supuesto, quiero mucho más”, dijo Báez, que en los octavos de final se enfrentará con el estadounidense Jenson Brooksby (48°), ganador por 6-4 y 6-3 sobre el local James Watt.

También en Auckland, Francisco Comesaña (68°) fue capaz de sumar la primera victoria de su carrera en una gira australiana. El marplatense triunfó por un doble 6-4 ante el francés Valentin Rojer (57°), en 1h20m. Come estuvo impecable con el saque: conectó diez aces, ganó el 86% de puntos con el primer servicio y no enfrentó oportunidades de quiebre, algo que -según atptour.com- no había pasado nunca en su carrera durante un partido del tour.

Hace un año, Comesaña ingresó como lucky loser al cuadro de Auckland, pero cayó en la primera ronda. Ahora logró su primer triunfo de una temporada en enero por primera vez (el año pasado, por ejemplo, lo había conseguido recién en febrero, en Río de Janeiro). Su próximo reto será todavía mayor: el estadounidense Shelton, primer cabeza de serie y N° 8 del ranking.

El marplatense Francisco Comesaña debutó en Auckland con una victoria y en los 8vos de final se medirá con Shelton Instagram @fran.comesana

En el otro ATP 250 de la semana, en Adelaida, Thiago Tirante (102°) cayó en la segunda y última ronda de la qualy, frente al italiano Andrea Vavassori (30 años, 336° de singles, 14° en dobles) por 6-2 y 6-3, en 1h23m. El platense jugará el main draw del Australian Open y, luego, será el single 1 del equipo argentino que en febrero jugará los Qualifiers en Busan ante Corea.

En el WTA 250 de Hobart, otra de las estaciones del Australian Swing, la marplatense Solana Sierra (64°) se presentó con una sonrisa. Por la primera ronda, derrotó a la estadounidense Caty Mcnally (83°) por 1-6, 6-4 y 6-1, en 1h43m. En los 8vos de final se enfrentará con la croata Antonia Ruzic (71°).

Trungelliti sumó 55 triunfos en Grand Slams

Marco Trungelliti se ganó el apodo de “Hombre Qualy”, al ser un experto en las espinosas qualies de los Grand Slams: superó 9 sobre 43 intentos (en el último US Open quedó a un paso de hacerlo otra vez, perdiendo en tres sets en la tercera y última ronda). El santiagueño es uno de los argentinos que esta semana empezó a disputar la qualy del Australian Open (son tres partidos para entrar en el cuadro principal del Grand Slam) y, si bien tuvo un momento de incertidumbre en su debut ya se dobló un tobillo, lo terminó superando.

Trungelliti, que el 31 de este mes cumplirá 36 años y acaba de ser citado para la Copa Davis por primera vez (estará en Corea), en Melbourne venció por 6-2, 1-6 y 6-1 al australiano Philip Sekulic (519°, recibió una invitación). Fue la victoria número 55 de Trungelliti en Grand Slams: tiene 5 por cuadros principales y 50 por clasificaciones. Su próximo rival será el portugués Henrique Rocha (158°); el argentino jugó tres veces el main draw en el Melbourne Park.

El festejo de Jazmín Ortenzi, que superó la primera ronda de la qualy de Australia SERGIO LLAMERA

En el primer día, además, Jazmín Ortenzi (217°) venció por 5-7, 6-3 y 6-4 a la francesa Alice Rame (193°), mientras que Julia Riera (180°) batió por 6-4, 1-6 y 6-3 a la japonesa Ena Shibahara (101°). En el debut perdieron Facundo Díaz Acosta (7-6 [7-3], 5-7 y 7-6 [10-3] frente al serbio Dusan Lajovic), Genaro Olivieri (6-1 y 6-4 con el croata Dino Prizmic) y Alex Barrena (6-2, 6-7 [4-7] y 6-2 contra el estadounidense Tristan Boyer).