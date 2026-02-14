Sebastián Báez vs. Luciano Darderi en vivo, por el Argentina Open 2026

La segunda semifinal del Argentina Open prometer ser una batalla de desgaste extremo. Sebastián Báez, N° 34 del mundo, se enfrenta al ítaloargentino Luciano Darderi con la posibilidad de que la final del torneo sea 100% argentina. El encuentro comienza luego de la semifinal entre Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo y es transmitido por TyC Sports.

Báez es el segundo tenista mejor ubicado en el ranking ATP y busca llegar a la final del ATP 250 de Buenos Aires por primera vez en su carrera. El nacido en Billinghurst llegó a las semifinales con facilidad después de vencer en sets corridos a Ignacio Buse y a su compatriota Camilo Ugo Carabelli, que venía de consagrarse en el Challenger de Rosario.

Báez es el argentino con más victorias este año a nivel ATP (10) Sergio Llamera

En ese sentido, el argentino comenzó el 2026 en excelente forma después de ganar sus tres partidos disputados en la United Cup y alcanzar la final del ATP 250 de Auckland. Asimismo, venció a dos tenistas top 10 (Taylor Fritz y Ben Shelton) y más tarde alcanzó la segunda ronda del Australian Open.

“No sé si soy especialista, pero nací jugando en estas canchas. Es una superficie en la que me siento cómodo”, destacó Báez sobre el polvo de ladrillo. De cara a las semifinales, destacó la importancia de que Gabriela Sabatini presencie los partidos del Argentina Open: “Es un privilegio que nos acompañe y que esté con nosotros, y obviamente que mire mi partido. Hoy, cuando la vi, me puse un poquito nervioso, pero lo pude manejar”.

Este año, el argentino solo defendía 25 puntos que había conseguido en la última edición del Argentina Open donde cayó en la segunda ronda. Con la victoria ante Ugo Carabelli, se aseguró terminar en la posición N° 32 y en caso de ganar el título podría entre los mejores 25 tenistas del mundo.

Hasta esta edición, el mejor resultado de Báez en el torneo había sido alcanzar los cuartos de final en 2024 IZHAR KHAN� - AFP�

No obstante, las próximas dos semanas tendrán un duro desafío para Báez ya que deberá defender 500 puntos del título conseguido en Río de Janeiro y 165 que consiguió tras alcanzar la final en el ATP 250 de Santiago.

Por su parte, Darderi mostró también una gran forma a lo largo del torneo y apunta a llegar a la final por primera vez en su carrera. Al igual que Báez, alcanzó las semifinales sin perder ningún set en sus encuentros ante Tomás Barrios y Pedro Martínez.

Nacido en Villa Gesell, resolvió representar a Italia desde sus 12 años y dejó en claro esta semana que sin esa decisión hoy no estaría ubicado entre los mejores del circuito dado que los juniors argentinos “compiten con las mismas dos o tres personas”.

Darderi se ubica en la posición N° 22 del ranking ATP WILLIAM WEST� - AFP�

“Voy a jugar para Italia, obviamente. Estoy nacionalizado italiano y el año pasado no me llamaron porque el equipo es muy competitivo. Está difícil, pero ojalá en algún momento pueda jugarla”, respondió ante la consulta de si desea representar a la Argentina en la Copa Davis ante la falta de oportunidades en el equipo italiano.

Respecto al encuentro ante Báez, afirmó lo siguiente: “Espero poder ganar mañana para festejar la final en el día de mi cumpleaños. Lo respeto mucho a Seba, tiene varios títulos en clay. Va a ser un partido peleado, trataré de dar lo mejor para sacarlo adelante”, señaló de cara al encuentro.

El historial lo lidera el argentino por 4-3, aunque los últimos dos enfrentamientos se los llevó Darderi (Bastad 2025 y Australian Open 2026). Además, será la segunda vez que se enfrentan en el ATP 250 de Buenos Aires: Báez le ganó en la edición de 2024 por 6-4 y 7-5.