Serena Williams tomó el caso de la furia de Alexander Zverev y habló de la doble vara del tenis: “Si yo hubiera hecho eso estaría en la cárcel”

No es la primera vez (ni la última) que Serena Williams se refiere a temas como discriminación, machismo y doble estándar. En el circuito de tenis o en la vida misma. Sabe que es una voz que es escuchada, como referente del deporte mundial, derecho adquirido a través de una carrera exitosísima que incluye el haber sido número 1 del mundo y obtenido 23 títulos de Grand Slam.

Cada vez que puede, Serena recuerda especialmente su episodio de ira en el US Open 2009, durante su escandalosa semifinal con la belga Kim Clijsters, cuando agredió verbalmente a una jueza de línea con toda clase de improperios y una frase hiriente: “Te voy a matar”. La historia comenzó con una sanción de foot-fault que la dejó match-point en contra y poseída por la furia, Williams se acercó a la jueza de linea y la amenazó. Rápidamente la jueza se dirigió al árbitro del partido, le comentó lo que había pasado, y Williams fue sancionada con otro punto de penalización por agresión verbal. El partido finalizó automáticamente con victoria de Clijsters.

La amenaza a la jueza de línea

Aquella vez, Serena fue descalificada y recibió una multa de 175.000 dólares. Y puso su caso como ejemplo en el momento de producirse alguna situación semejante y que consideró que no tuvo el mismo desenlace a la hora de la penalización.

Serena Williams el día de la amenaza a la jueza de línea en el US Open 2009: "Te voy a matar", le dijo Simon Bruty - Sports Illustrated

En las útimas horas, la señal CNN emitió una entrevista con la menor de las hermanas Williams que le realizó la periodista Christiane Amanpour. En medio de la nota, Serena fue consultada por el episodio protagonizado por el alemán Alexander Zverev durante un partido de dobles de primera rueda en el ATP 500 de Acapulco. El Nº 3 del mundo fue descalificado del torneo y multado con 40.000 dólares por el incidente, en el que estuvo a punto de golpear al árbitro Alessandro Germani tras pegarle reiteradas veces con la raqueta a la silla. En un momento, el umpire tuvo que sacar uno de los pies para evitar un eventual golpe. Zverev no ha recibido ninguna otra sanción por el ataque de ira.

El ataque de ira de Zverev

Serena no tuvo dudas. “En este caso concreto se vio una vez más el doble estándar que tienen las autoridades del tenis. Si yo hubiera hecho eso probablemente estaría en la cárcel”, apuntó. Y luego amplió la idea: “Esa doble vara está todo tiempo, la ves cuando otras cosas suceden en el circuito. Y entonces piensas: “¿Si yo hubiera hecho eso? Hmm”. Y remató: “Pero no pasa nada. Al final del día soy quien soy, y me encanta quién soy”.

Serena Williams acusa al juez de silla portugués Carlos Ramos: "Ladrón", le dijo Mike Stobe - Getty Images North America

Aquella vez, por su reacción desmedida en el partido con Clijsters, Serena fue, además, puesta en “libertad condicional” durante dos años. Es decir, que si hubiera reincidido en una actitud similar, hubiera tenido más problemas. Pero tuvo un caso resonante más, pasado el tiempo, en la final del US Open 2018 con el juez de silla portugués Carlos Ramos. Fue ante la japonesa Naomi Osaka. Ramos la sancionó por distintas actitudes y le terminó sacando un game. Serena lo había llamado “ladrón”.

“Ese episodio me hizo sentir esa doble vara, el doble estándar. Que yo le dijera ‘ladrón’ y que él me sacara un game me hizo sentir que era una decisión sexista. Nunca le ha quitado un juego a un hombre por decirle ‘ladrón’ o cosas peores”, sostuvo Williams aquella vez en su conferencia de prensa.

Serena Williams, con 40 años, quiere llegar a los 24 títulos de Grand Slam

Serena perdió aquella final con Osaka. Fue una de las cuatro definiciones de Grand Slam en las que no pudo coronarse desde 2017 y con lo cual relegó el sueño de alcanzar los 24 títulos de los grandes para igualar la marca de la australiana Margaret Court. Durante su entrevista con CNN, Williams bromeó con esa circunstancia: “Debería haber llegado a los 30 o 32 Grand Slams ya. Debería haberlo tenido el récord, de verdad, he tenido muchas oportunidades de tenerlo. Pero no me voy a rendir”. Y especificó que apunta a poder conseguirlo en el próximo Roland Garros. Una carrera que incluye 7 festejos en Australia, 3 en París, 7 en Wimbledon y 6 en el US Open.