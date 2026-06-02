Así está el cuadro femenino de semifinales de Roland Garros 2026

Se disputaron los primeros dos partidos de los cuartos de final del cuadro femenino de Roland Garros 2026 y, de esta manera, se definieron las dos primeras semifinalistas: Marta Kostyuk y Mirra Andreeva. Ambas se verán las caras el jueves y la ganadora se instalará en la pelea por el título. Este miércoles se jugarán los dos encuentros restantes de la ronda de las ocho mejores: Anna Kalinskaya vs. Maja Chwalinska y Aryna Sabalenka vs. Diana Shnaider.

La primera en acceder a la penúltima instancia del certamen que se disputa en París, Francia, fue la rusa Andreeva (8° del ranking WTA), quien dejó en el camino a la rumana Sorana Cirstea (18°) por 6-0 y 6-3. Buscará meterse en la final de un Grand Slam por primera vez en su carrera y superar así la barrera de las semifinales en el Abierto de Francia, instancia en la que quedó eliminada en 2024 tras caer con la italiana Jasmine Paolini.

La rusa Mirra Andreeva se metió en las semifinales de Roland Garros y sueña con pelear por el título Aurelien Morissard - AP

Luego llegó el turno de la ucraniana Kostyuk (15°), quien derrotó a su compatriota Elina Svitolina (7°) por 6-3, 2-6 y 6-2. Es la primera vez que se consolida como una de las cuatro mejores de un major. Hasta el momento, su mejor participación había sido en Australian Open 2024, cuando alcanzó los cuartos de final. En esta edición eliminó a la polaca Iga Swiatek, 3° del mundo y tetracampeona de Roland Garros, en octavos de final. Viene de ganar de manera sucesiva el WTA 250 de Ruan y el Masters 1000 de Madrid, por lo que sueña con extender su racha de consagraciones.

Las dos semifinalistas restantes se definirán este miércoles luego de los últimos dos encuentros de cuartos de final. En el primero, a partir de las 6 de la Argentina, la rusa Kalinskaya (24°) se enfrenta a la polaca Chwalinska (114°), la revelación de esta edición, en un mano a mano inédito porque no tiene antecedentes. Luego, desde las 7.10, la bielorrusa Sabalenka (1°) juega contra la rusa Shnaider (23°), en otro enfrentamiento que se dará por primera vez.

Aryna Sabalenka es, por amplia diferencia, la máxima favorita a ganar Roland Garros 2026 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Cómo ver online Roland Garros 2026

Roland Garros 2026 se extiende hasta el domingo 7 de junio en el Stade Roland Garros de París, Francia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximas ganadoras de Roland Garros