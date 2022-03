Insólito. Un chico que pasa el trapo de piso evitó un doble en la NBA y Shaquille O’Neal se divirtió con el blooper

Además de ser la mejor liga de básquetbol del mundo, la NBA es la que más se autodifunde. Y las situaciones graciosas tienen hasta una leyenda, Shaquille O’Neal, que las presenta en su programa de televisión. La que ocurrió en Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves este viernes fue, además de insólita, decisiva en un pequeño pasaje del partido que luego protagonizó el argentino Leandro Bolmaro.

Faltaban 2 minutos y 16 segundos del tercer cuarto cuando Jordan McLaughlin le robó la pelota en el medio de la cancha a Shai Gilgeous-Alexander, contragolpeó y encaró hacia el aro con el camino libre... Libre de basquetbolistas rivales, pero no de personas: dos asistentes de limpieza estaban sobre el parquet, pasando sus trapos de piso para secar de transpiración la cancha tras alguna caída previa. McLaughlin se topó con uno de ellos, que estaba de espalda, y el choque lo alejó un poco del cesto y le dio tiempo a Gilgeous-Alexander para marcarlo. Consecuencia: el jugador de Minnesota erró el tiro, que debía ser una bandeja fácil o una volcada y terminó siendo un intento de doble con tablero al sesgo y a las apuradas.

Pero no finalizó en eso el episodio. El rebote fue tomado por D’Angelo Russell muy cerca de la canasta y el ex jugador de Los Angeles Lakers también falló. El balón quedó en manos de Lindy Waters III, que inició un ataque de Oklahoma City, hacia el otro aro, y entonces Oklahoma City terminó de salvarse del contragolpe, con ayuda impensada. McLaughlin ni siquiera ensayó un reclamo, y Russell apenas abrió los brazos como queja, aunque no quedó claro si por su falla en el lanzamiento o por el “bloqueo” del empleado de higiene de OKC. Como si los integrantes de Minnesota hubieran considerado normal la extraordinaria circunstancia. Claro que Timberwolves estaba ganando por un cómodo 99-83, lo cual no motivó a protestar mucho. Y el juego siguió como si nada hubiera pasado.

Shaquille O’Neal, aquel extraordinario pivote tetracampeón que hoy es una estrella televisiva, publicó el video de la risueña acción y lo acompañó con una de sus humoradas. “El muchacho del trapo de piso de OKC podría ganar el DPOY”, tuiteó, aludiendo al premio Defensive Player of the Year, o Jugador Defensivo del Año. Y cerró con un emoji de carcajada y la etiqueta #Shaqtin, que refiere a su programa.

Dos victorias de Bolmaro en un día

En ese encuentro, que concluyó 138-101 para el visitante, unos minutos más tarde Bolmaro regresó a la acción de la NBA después de un mes, ya que no jugaba desde el 2 de febrero (vs. Sacramento Kings). El cordobés de Las Varillas ingresó cuando la ventaja de su equipo era irreversible, permaneció 5 minutos y sumó 6 puntos (2/3 en triples y 0/1 en dobles), 1 rebote, 1 asistencia y 1 robo. Los máximos goleadores de Minnesota fueron Karl-Anthony Towns y Naz Reid, con 22 tantos, y en Oklahoma City consiguió 33 Gilgeous-Alexander.

Lo extraordinario para Bolmaro es que jugó dos partidos en un día. Es más: con menos de seis horas de brecha. Venía de participar en un encuentro de Iowa Wolves, por la G-League, liga de desarrollo de la NBA. En la victoria por 107-103 sobre Oklahoma City Blue el ex base de Barcelona había sido el segundo anotador de su conjunto y gran figura del juego, con 21 tantos, 14 recobres, 9 pases-gol y 2 recuperos. Al rato, se dio el gusto de reaparecer en la elite del básquetbol mundial. Una jornada magnífica para el cordobés de 21 años, una de las promesas del seleccionado argentino.