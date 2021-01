La tenista rumana Simona Halep, número 2 del mundo y dos veces campeona de Grand Slam, afirmó que será "una tragedia" el día que Roger Federer se retire. Crédito: Instagram/@simonahalep

La rumana Simona Halep, una de las tenistas más destacadas de los últimos seis años (actual número 2 del mundo, alcanzó la cima del ranking en 2017), es, abiertamente, una gran admiradora de Roger Federer. Dos veces ganadora de Grand Slam (Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019), afirmó que el día que la leyenda suiza no juegue más al tenis profesional será "una tragedia".

"Cuando Roger Federer se retire, será una tragedia para todos nosotros. Lo que ha logrado es enorme y seguirá siendo un ídolo para toda una generación. Su decisión tendrá que ser respetada porque la vida significa algo más que el tenis", declaró Halep, ganadora de 22 títulos, en el medio rumano www.digisport.ro.

Federer, de 39 años, no compite desde el Abierto de Australia 2020 y, tras dos cirugías de rodilla, tenía previsto reaparecer en el próximo Grand Slam aussie, desde el 8 de febrero, sin embargo canceló su viaje a Melbourne y, en vez de jugar en un certamen con partidos al mejor de cinco sets y con altas temperaturas, se cree que regresará al tour en el ATP 500 de Rotterdam, desde el 1 de marzo (bajo techo, sobre superficie dura).

Roger Federer, de 39 años, no compite desde enero de 2020, en Australia; tras dos cirugías de rodilla, tenía previsto regresar en Melbourne en febrero próximo, pero canceló su viaje. Fuente: Reuters

Puesta en una encrucijada sobre sus preferencias entre Federer y Rafael Nadal, Halep reconoció: "Me gusta Federer más por la belleza de su juego, por la forma en que practica este deporte. Tienes la sensación de que no suda, de que la camiseta está aún planchada después de terminar el partido". Ello no quita que elogie al español, claro: "Si en 2020 fue capaz de ganar Roland Garros con todas las condiciones nuevas que hubo, terreno frío, duro y no perdió ni un set, lo veo ganando dos o tres veces más allí, e incluso cuatro".

Halep todavía tiene muy presente el día que conoció a Federer. Fue en 2007, en Wimbledon, cuando todavía era una jugadora junior. "Fui a las canchas de entrenamiento, tenía la credencial de junior y fui a dejar una raqueta, lo vi allí, me congelé. No supe cómo reaccionar y le pregunté si podía darme un autógrafo. Me preguntó qué estaba haciendo allí, cómo estaba. Fue muy cálido y me dio una sensación muy agradable. Aunque era muy famoso y muy bueno en nuestro deporte, me habló y me deseó lo mejor", recordó Halep. Con los años, la rumana y el suizo construyeron una cordial relación.

