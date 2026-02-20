Tomás Etcheverry se complicó con la lluvia, pero se enfocó y avanzó a los cuartos de final del Río Open

RÍO DE JANEIRO.- Tomás Etcheverry, que había ganado el primer set frente al lituano Vilius Gaubas por 7-6 (7-1), se levantó de su asiento en ventaja 5-2 en el segundo parcial cuando alzó la mirada hacia el Cristo Redentor, en el cerro Corcovado, y advirtió los relámpagos. Entre las tantas cosas que piensan los tenistas en pocos segundos, el 51° del mundo asumió que tenía que cerrar pronto el partido por los octavos de final del ATP 500 carioca porque, más temprano que tarde, llegaría la lluvia y, por ende, la suspensión.

"Puede ser que me tenga que soltar más con la derecha", reconoció Etcheverry, que avanzó a los cuartos en Río pero sabe que debe mejorar FOTOJUMP

El argentino y el europeo proveniente de la qualy siguieron desafiándose, el platense tuvo un match point en el octavo game, pero no logró aprovecharlo. Empezó a llover. Etcheverry tenía que sacar (5-3) para cerrar el match, pero, finalmente, llegó el diluvio y los jugadores se marcharon al vestuario. Después de casi una hora, regresar al court central (bautizado Guga Kuerten). Etcheverry, tensionado, sirvió, pero apenas ganó un punto, Gaubas quebró y se adelantó 5-4. Sin embargo, el 126° del ranking no sostuvo el envión, Etcheverry desahogó la bronca, le rompió el saque (6-4) y cerró la clasificación para los cuartos de final, instancia a la que llega por vigésima vez en el circuito. Este viernes, su rival será el lucky loser portugués, Jaime Faria, 147°, que antes había derrotado al bosnio Damir Dzumhur por 7-6 (7-1) y 6-4 (y en la primera ronda había eliminado al bicampeón defensor, Sebastián Báez).

Así cerró el partido Etcheverry

“Cuando volvimos a la cancha después de la lluvia jugué mal, jugué mal... No sé qué quise hacer. Tenía una jugada de libro y me equivoqué, hice cualquier cosa. Ahí es donde uno se pone a pensar muchas cosas, que estaba por llover, que si perdía ese set iba a tener una hora más de desgaste. Son las cosas que tengo que ajustar para dar el salto de calidad. En ese momento lo pensás”, expresó el entrenado por Walter Grinovero. “Está contento Waly. Dice que ganar es siempre importante, estamos sumando muchos puntos para el ranking, queremos ir por más y tengo que jugar mejor si quiero ganar este torneo”, apuntó el hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata, que -mínimamente- regresará al top 50 por primera vez desde abril del año pasado.

Tomás Etcheverry charlando con la prensa en el ATP de Río de Janeiro, tras derrotar al lituano Vilius Gaubas FOTOJUMP

Las interrupciones de los partidos por la lluvia pueden ser un trauma para los tenistas. Aquellos que van ganando en el momento del corte pueden ponerse nerviosos y perder el camino. Ante Gaubas, durante ese período de pausa climática, Etcheverry no tocó el teléfono celular, no quiso perder el foco y sólo habló con su entrenador. “Estar en cuartos de final está bueno porque empezás a agarrar ritmo. Acá, las condiciones son muy diferentes cuando empezás a jugar a las cuatro y media, como me pasó: ahí, con el calor, la pelota es muy rápida. Después, cuando se hace tarde, se hace muy lento. Y la pelota no se podía mover después de la lluvia. Ahora tengo otra gran oportunidad y voy sumando confianza”, añadió Etcheverry, que también se sobrepuso a una humedad asfixiante (durante el partido se cambió diez veces la camiseta).

El portugués Jaime Faria ingresó en el main draw como lucky loser y está aprovechando la oportunidad: será rival de Etcheverry en los cuartos de final FOTOJUMP

Etcheverry, 27° en febrero de 2024, es el primero en reconocer que tiene que seguir perfeccionando su juego (“Puede ser que me tenga que soltar más con la derecha”, analizó). Pero, después de los meses de oscuridad deportiva que padeció el año pasado, durante la errática sociedad con Horacio De la Peña como entrenador, está en un proceso de tratar de recuperar las viejas buenas sensaciones. Ganar su primer título ATP es el gran anhelo, pero para ello tiene que continuar sumando confianza y adquiriendo certezas en los courts. En el Río Open, de menor a mayor, se está dando la oportunidad de soñar.