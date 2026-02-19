Paola Suárez fue presentada como nueva capitana de la selección argentina de tenis

Paola Suárez fue presentada oficialmente el miércoles como nueva capitana de la selección argentina de tenis. En el club Náutico Hacoaj, la exnúmero 1 del mundo en dobles y que llegó a ser la 9 del ranking en singles brindó una conferencia de prensa junto a las autoridades de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y dio inicio formal a su gestión con un marcado entusiasmo: “Estoy contenta de poder aportarles a las jugadoras la experiencia que me dieron todos estos años de tenis”.

La acompañaron Mariano Zabaleta y Florencia Labat, vicepresidentes 1° y 2° de la AAT, respectivamente, y Mariano Hood, exsubcapitán del equipo campeón de la Copa Davis 2016 que, diez años después, vuelve al mismo papel, pero ahora en el elenco femenino que disputará la Billie Jean King Cup.

Zabaleta le dio la bienvenida: “Quiero agradecerte por aceptar esta convocatoria que trajeron las chicas a la mesa. Charlándolo entre todos, la verdad es que fue una gran noticia para nosotros que aceptes involucrarte en esta familia que es la Asociación Argentina de Tenis, cuyo único objetivo es que el tenis crezca”.

Paola Suarez liderará el equipo argentino de la Billie Jean King Cup; el detalle en la vestimenta, sobre su antebrazo izquierdo Manuel Cortina�

Tras la salida de Mercedes Paz después de siete temporadas, su sucesora debutará al frente del equipo nacional en el Grupo Américas I, que se disputará en el Complejo de Raquetas de Ibagué, del 8 al 11 de abril próximo, en Colombia, con dos plazas para los playoffs de la competencia.

En sus primeras palabras como capitana, la pergaminense expresó: “Ahora aparezco en el tenis desde otro lugar, estoy del otro lado. Lo que más quiero lograr es conectar con las jugadoras, darles confianza y que puedan apoyarse en mí ante cualquier problema que puedan tener”.

Y agregó: “Vino en un muy buen momento de mi vida y, de hecho, estoy totalmente dispuesta a hacerlo. Creo que puedo aportar, y eso también me ayudó a decidir. Siento que tengo cosas para dar. Y, también, está el hecho de reencontrarme con Mariano, con Flor, con el Niño... Es como volver al pasado, como transportarse 20 o 30 años atrás”.

Paola Suárez estará al frente de la selección argentina de la Billie Jean King Cup; ya se probó el equipo que lucirá Manuel Cortina�

Hood, por su parte, comentó: “Si bien muchas de las chicas ya jugaron la Billie Jean King Cup, esperamos que sientan ese orgullo de representar al país. Hablábamos con Mariano, con Flor y con muchos exjugadores, y cuando uno repasa su carrera, lo que más recuerda con orgullo es haber representado al país. Cuando ya pasaron 20 o, en mi caso, 30 años, lo que queda es esa alegría. La idea es tratar de fomentar eso desde el primer día”.

Labat, la primera persona que se comunicó con Suárez para ofrecerle la capitanía, contó: “Ella quiso que yo la acompañara como subcapitana, pero le dije que no, porque creo que en los procesos corresponden los cambios, las renovaciones y las alternancias. Me parecía que tenía que empezar su propia historia con alguien más, y ahí es donde entra Mariano como subcapitán. Obviamente voy a estar acompañando el proceso, pero desde mi lugar como dirigente”.

Suárez, por último, habló sobre qué espera de las jugadoras: “Para mí, el desafío más grande de todo esto es poder lograr que entiendan que representar al país es algo sumamente importante y selectivo, que no todo el mundo tiene esa posibilidad. Algunas ya lo han vivido y saben la adrenalina que esto significa. Quizá poder concientizarlas un poco más en eso sea clave: en trabajar en equipo y también en los valores”.

🗣️ “Esto para mí es una continuidad”



📹 Un resumen de lo que fue la presentación de Paola Suárez como capitana de Argentina en Billie Jean King Cup pic.twitter.com/zK7M105ExT — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) February 18, 2026

Finalizada la conferencia de prensa, Suárez, Hood y parte del cuerpo técnico compartieron primero un almuerzo y luego un entrenamiento con jugadoras argentinas que se encuentran en el país: Nadia Podoroska, Julia Riera, Lourdes Carlé, Jazmín Ortenzi, Berta Bonardi, Florencia Urrutia, Justina González Daniele, Carla Markus, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi.