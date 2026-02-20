IEB+ Argentina Open: el espacio de Sidra 1888 que se convirtió en punto de encuentro

En el calendario deportivo del verano porteño, el IEB+ Argentina Open no solo convoca a los fanáticos del tenis: también se consolida como una cita social donde deporte y lifestyle dialogan de manera natural. En ese cruce de mundos, Sidra 1888 volvió a decir presente con un espacio pensado para extender el plan más allá de la cancha.

Diego "El Peque" Schwartzman

Por cuarto año consecutivo, la marca acompañó el torneo con un Pop Up Bar con rooftop que funcionó como punto de encuentro entre partido y partido. Allí, la propuesta invitó a hacer una pausa, compartir y disfrutar de distintas opciones que incluyeron coctelería, sidra tirada y su formato en lata, cada vez más elegido por su practicidad.

Un rooftop para cortar la jornada

En un entorno que reunió a miles de personas y que ya es parte de la agenda social del verano en Buenos Aires, el espacio de Sidra 1888 se integró al espíritu del evento con una estética contemporánea y relajada. El rooftop se convirtió en escenario de encuentros espontáneos, fotos al atardecer y celebraciones tanto por los puntos decisivos como por el simple hecho de estar ahí.

Minerva Casero.

Manuela Viale y Matías Mayer.

Agustina Casanova.

La propuesta de coctelería fue diseñada por Ramiro Ferreri, bartender argentino con amplia experiencia en eventos, y pensada para resaltar las distintas variedades de la marca: Original, Rosé y Botánica, su último lanzamiento. Cada opción buscó potenciar el perfil fresco y frutado de la sidra, elaborada con manzanas rojas seleccionadas, y ampliar sus ocasiones de consumo más allá de los momentos tradicionales.

Ex tenistas se reunieron en este punto de encuentro.

Sidra todo el año

Más allá del tenis, Sidra 1888 continúa impulsando el consumo de la bebida durante todo el año, consolidándose como una opción elegida por su sabor y por la experiencia que propone en distintas ocasiones de disfrute, con propuestas que se adaptan a distintos contextos, desde un after office hasta un evento deportivo de proyección internacional.

Bartenders en vivo preparando los mejores cocktails

El formato lata —disponible en las variedades Original y Rosé— fue uno de los protagonistas del espacio, al combinar sabor y practicidad en un envase fácil de incorporar a cualquier plan.

Durante el torneo, distintas figuras pasaron por el rooftop, entre ellas Diego Schwartzman junto a Euge de Martino, Pico Mónaco, Guido Pella, Juan Marconi, More Beltrán, Agos Larocca, Goyo Degano —líder de la banda Bándalos Chinos—, Manu Viale y Cachete Sierra, reforzando el carácter social del espacio.

Cachete Sierra

Stephanie Demner.

Invitados de Sidra 1888 que disfrutaron de la gran tarde.

La presencia de la marca en el IEB+ Argentina Open volvió a poner en escena una tendencia que gana terreno: elegir bebidas que acompañen experiencias reales, en escenarios que combinan tradición, excelencia deportiva y disfrute contemporáneo.

La vista más privilegiada del Argentina Open.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.