Solidario. Original acción de un tenista junior argentino: aces por paquetes de fideos para un merendero Crédito: Gentileza

Sebastián Torok Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de octubre de 2020 • 13:00

Nicolás Eli, de 15 años, es uno de los tenistas juniors más destacados de la Argentina. Padeció diversas limitaciones económicas para desarrollarse, fue número 1 del país en la categoría Sub 14 (y también en la Sub 12) y actualmente ocupa el puesto 465° de ITF a nivel mundial. Esta temporada jugó en febrero en Brasil y tenía proyectado competir en el Sudamericano Sub 16 en Asunción y en el Mundial de Orlando, pero el brote de Covid-19 canceló sus ilusiones.

Durante la cuarentena, con mejores y peores días anímicos, el jugador nacido en Cañuelas siguió entrenándose y así surgió una original idea de su coach, Andrés Chalcoff. Unificando el objetivo de perfeccionar el saque de Eli y un motivo solidario, el entrenador le propuso al tenista que por cada ace que anotara en los ensayos él donaría un paquete de fideos en un merendero de la ciudad.

"Su forma de jugar para su edad era sorprendente, pero el saque nunca estaba acorde con el resto de sus habilidades. Sabía sacar, pero no se animaba a ser agresivo con ese golpe durante los partidos. Entonces, durante la cuarentena le propuse algo. '¿Qué tal si te digo que podemos mejorar tu juego y en el proceso, ayudar a otros?' Y así fue", expresó Chalcoff.

Nicolás Eli y su coach, Andrés Chalcoff, protagonistas de una acción solidaria en Cañuelas: la cantidad de aces anotados transformados en paquetes de fideos para un merendero. Crédito: facebook/nicolas-eli

"Desde que volví a jugar al tenis después de cuatro meses por la cuarentena, practico cien saques por día y en agosto logré hacer 41 aces", aportó Eli, el único tenista sudamericano nacido en 2005 en ganar dos partidos en torneos categoría J1, la más valiosa después de los Grand Slams Junior. La iniciativa llegó a los oídos del resto del equipo de Eli, a los compañeros de entrenamiento, padres y amigos; así fue como los 41 paquetes de fideos se multiplicaron y se sumaron paquetes de arroz, lentejas, polenta, huevos, etcétera. Todos los alimentos fueron destinados al Merendero "Algún Rayo", en el Barrio Santa Rosa de Cañuelas.

Eli y Chalcoff poseen un vínculo especial con la ciudad donde viven (y donde se entrenan, en el club Polideportivo Cañuelas FC). Tienen una fuerte identificación y, además, un gran agradecimiento. Las carencias económicas fueron parte de la familia Eli desde el inicio del sueño deportivo y generaron, por ejemplo, que en algún momento Nicolás no contara con obra social, hecho que tomó amplia difusión tras un artículo publicado en LA NACION en enero de 2019. En 2017, en los comercios de la zona, los vecinos colocaron urnas con la foto del joven tenista para recaudar dinero que lo ayudara a viajar al Orange Bowl, de Miami, algo que finalmente logró.

Nicolás Eli, de 15 años, es uno de los tenistas juniors más destacados de la Argentina. Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi / archivo

"Mi situación no fue fácil para poder jugar al tenis en la forma en la que quería y necesité de mucha ayuda. Por eso esta acción es una pequeña manera de agradecer todo lo que hicieron por mí. La idea es seguir haciendo esto cada mes y ayudar a la mayor cantidad de chicos que se pueda", dijo Eli. La edición de un video y las redes sociales hicieron que la acción solidaria que denominaron #hACErJuntos, un juego de palabras con el término ace, se conociera en el exterior. De hecho, algunos tenistas del ATP Tour como el suizo Stan Wawrinka y el alemán Daniel Altmaier se enteraron y le enviaron su apoyo al jugador argentino.

Eli, mientras tanto, sigue practicando. Junto con su entrenador están viendo si tienen alguna opción para competir en lo que resta de la inusual temporada (jugar la clasificación del Orange Bowl podría ser una alternativa). En 2021, los Juegos Panamericanos Junior, en Cali, son una de sus mayores motivaciones. Allí espera llegar con el saque perfeccionado. Por lo pronto, espiritualmente ya está reconfortado por poder ayudar.

Conforme a los criterios de Más información