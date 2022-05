Steffi Graf, una leyenda del tenis que rompió su intimidad: salud mental, la guerra en Ucrania y la ayuda terapéutica que brinda a niños y refugiados

Con un impactante récord de 900 triunfos y 155 derrotas, 107 títulos individuales (22 de ellos de Grand Slam) y 377 semanas en el número 1 del mundo (más que nadie en el circuito femenino), la alemana Steffi Graf se encumbra como una de las mejores tenistas de todos los tiempos. Integrante del Salón de la Fama del tenis desde 2004, prácticamente se adueñó de todos los galardones posibles en el deporte de las raquetas. Después del retiro en 1999, se casó con otra figura como Andre Agassi (en 2001), con quien tuvo dos hijos (Jaden Gil y Jaz Elle). Radicada en Las Vegas, se alejó completamente de la mirada pública, dejó de dar entrevistas y se dedicó a proteger su intimidad.

Graf, una de las rivales más importantes que tuvo Gabriela Sabatini en su carrera, sigue estando vinculada con el mundo del deporte, como cofundadora y accionista de la empresa de franquicias Mrs. Sporty GmbH, que dirige gimnasios para mujeres. Pero, especialmente, está comprometida con las obras de caridad. Es embajadora del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) desde 1984 y está comprometida con los animales y el medio ambiente. También es la fundadora y presidenta de la fundación benéfica Children for Tomorrow, que apoya y asiste psicológicamente a niños que sufrieron distintos traumas por las guerras y los problemas migratorios.

"Tengo poca necesidad de publicidad. La privacidad también fue muy importante para mí a lo largo de mi carrera"

En las últimas horas, la edición alemana de la revista VOGUE publicó una producción especial con Graf, que el 14 de junio próximo cumplirá 53 años. Durante la extensa charla, la gran Steffi abrió una porción de su intimidad. “Tengo poca necesidad de publicidad. La privacidad también fue muy importante para mí a lo largo de mi carrera , lo que puede tener algo que ver con ser el centro de atención a una edad tan temprana. Simplemente me siento más cómoda en mi privacidad y puedo concentrarme en lo que es importante para mí”, respondió Graf en referencia al perfil bajo que tomó desde que se retiró (su último partido fue en agosto de 1999, en el torneo de Carlsbad, EE.UU.: la derrota fue ante la estadounidense Amy Frazier por 6-4, 5-7, 1-2 y retiro, por una lesión en el muslo izquierdo).

Steffi Graf en la tapa de Vogue

“¿Hubieras preferido que toda tu carrera se hubiera desarrollado lejos de los focos?”, escuchó Graf desde la redacción de VOGUE. “El deporte siempre ha sido mi foco. Cuando estás parado en una cancha central, te lleva el público y todo el ambiente, eso es algo muy especial, por supuesto. He vivido momentos increíblemente hermosos en varias canchas de tenis alrededor del mundo, y no me los quiero perder. Pero siempre he sido alguien que estaba feliz de volver a la ‘normalidad’ después del partido y me sentía menos cómoda bajo los focos fuera del campo. Eso fue difícil para mí”.

Durante la producción realizada en la residencia Sheats-Goldstein, en Beverly Hills, Graf añadió: “Creo que todo el mundo tiene una responsabilidad, esté en el centro de atención o no. Todos tenemos una responsabilidad con los demás. Por supuesto, hay un mayor enfoque en estar a la vista del público, pero todos deberíamos sentirnos de esa manera”.

A propósito de responsabilidad, la única jugadora de la historia en ganar el Golden Slam (cuatro torneos de Grand Slam y Juegos Olímpicos en un año) tiene un gran compromiso con su fundación, desde la que ofrece ayuda terapéutica a niños y jóvenes. ¿Qué tan importante es ese trabajo para ella? “Creé la fundación en 1998 -apuntó Steffi-. En ese momento se hablaba poco sobre el trauma, la salud mental todavía era un tema secundario. Cuando se hablaba de zonas de guerra y violencia, todos tenían problemas para hablar abiertamente sobre la angustia emocional. Especialmente con los niños, que todavía tienen toda la vida por delante, se puede ver cuando no pueden jugar juntos o no pueden concentrarse bien porque sufren traumas graves. Si experimentas el miedo que tienen al contacto en general, especialmente a una edad en la que deberían caracterizarse por la felicidad y la curiosidad, entonces automáticamente querrás hacer algo al respecto”.

Graf destaca que la sociedad actual está mucho más abierta a la hora de referirse y debatir sobre los diferentes conflictos humanos. “Los medios han cambiado mucho eso, ahora las cosas se documentan de manera diferente. La apertura para hablar sobre el bienestar mental ha crecido significativamente. Si miras imágenes actuales de Ucrania, por ejemplo, no sólo ves la destrucción de los edificios, sino también de la gente: obtienes una mejor comprensión de lo que tales experiencias deben evocar mentalmente en estas personas. Todos participamos de las experiencias traumáticas allí: las mujeres toman este difícil camino con sus hijos pequeños y dejan a sus maridos, su ciudad, su cultura, su lengua y su historia. Debido a la presencia de los medios en las áreas de crisis, ahora tienen una comprensión completamente diferente. Todos nos acercamos un poco más”.

Steffi afirmó que actualmente “hay más de 20.000 refugiados ucranianos en Hamburgo” y que “al menos la mitad son niños”. Desde su fundación están tratando de encontrar más terapeutas para que puedan ayudarlos. “Siempre sentiremos que no estamos haciendo lo suficiente. Tratamos a unos 500 niños en la clínica ambulatoria de refugiados y lamentablemente tenemos que trabajar con tiempos de espera más largos. A esto se sumó la pandemia”, se lamentó la extenista, ganadora de once títulos en dobles, uno de ellos Wimbledon 1988, en pareja con Gaby Sabatini.

Julio de 2020: Jared Agassi, hijo de Andre Agassi y Steffi Graf, firmando el contrato con un equipo de béisbol universitario, USC Trojans. Twitter

“Las imágenes de Ucrania lo revuelven todo -confiesa Steffi-. Eso hace que la situación sea muy difícil en este momento. Nunca encontraremos un final. Cuando fundé la fundación, había 40 millones de refugiados en el mundo. Eso casi se ha duplicado en 25 años. Sin embargo, uno siempre espera que el mundo vuelva a girar en la dirección correcta. Definitivamente no será más fácil... Pero los niños son nuestro futuro y es extremadamente importante brindarles la mayor ayuda posible”.

La presión sobre las personas (públicas o no) creció a partir del nacimiento de las redes sociales, cree la esposa de una leyenda del tenis masculino como Agassi. “Se ha vuelto más difícil concentrarse en lo esencial, para encontrar el equilibrio. Hay algunos que sacan muchísimo provecho de ello, mucha confianza en sí mismos. Pero también puede tener el efecto contrario rápidamente. Aquí es donde veo el peligro, ya sea con los atletas, con alguien en casa o un niño en la escuela. Hablamos con psicoterapeutas que nos confirman que cada vez hay más niños con problemas de salud mental a una edad temprana. Los números siguen creciendo. Esto es lo que vemos en nuestro vecindario en Las Vegas: la violencia en las escuelas se ha incrementado y tomado proporciones significativas, ya sea entre estudiantes o comportamientos agresivos hacia los docentes. Es aterrador. No quiero ser tan negativa, pero cada vez está más claro que las cosas están cambiando, sobre todo en los jóvenes”.

Steffi Graf ganó 107 títulos individuales en su carrera, 22 de ellos de Grand Slam. Reuters

Durante mucho tiempo no se escuchó ni se leyó la palabra de Steffi Graf, una atleta extraordinaria que -sin dudas- dejó una huella. Pero su flamante aparición pública tiene una gran carga emocional y de contundencia. Esta vez no lo hizo para recordar sus épocas de gloria en el court, sino para revelar su enorme preocupación sobre la situación actual de los niños del mundo. Y su voz retumbó, como en los tiempos románticos en los que encandilaba a todos con sus virtudes deportivas.