Susto y sorpresa viral: el final más inesperado del partido de un tenista argentino en Perugia

Challenger de Perugia, ciudad italiana ubicada a 192 kilómetros al norte de Roma. Certamen sobre polvo de ladrillo, con casi 45.000 euros en premios. Que comenzó con la participación de cuatro argentinos: Andrea Collarini, Pedro Cachín, Tomás Martín Etcheverry (7° preclasificado) y Renzo Olivo (8°). Nada inusual hasta ahí: los trotamundos del tenis tratando de sobrellevar o apuntalar una carrera en las competencias que les permiten sus rankings. Hasta que sobreviene lo inesperado...

Se disputan los octavos de final y Renzo Olivo es uno de los protagonistas. Con 29 años y 193° del mundo, juega contra el kazajo Timofey Skatov, de 20 años y 325 en el ranking mundial. Un partido disputado, de 2h05m. Skatov gana 7-5 y 6-5 y Olivo, con el servicio, trata de forzar el tie-break para continuar con posibilidades. Queda match-point, en situación muy comprometida. Decide atacar sobre la segunda pelota, pero no puede controlar el passing cruzado de su rival. Pierde el punto, pierde el partido y pierde...el control.

Terminado el partido, Renzo Olivo seguía pidiendo disculpas por su reacción con un final inesperado en el circuito

La reacción del rosarino Olivo no es muy diferente a la de cualquiera de sus colegas, incluidos los cracks y ganadores de 19 o 20 títulos de Grand Slams, como Novak Djokovic o Roger Federer. Suelen tirar la pelota a las tribunas: saben lo que vale ese “trofeo” para los fans del tenis. Olivo reaccionó con bronca por el error, por la derrota, pero omitió que no estaba en un gran estadio. Salió el pelotazo y pasó lo que algún día podría suceder en esta clase de torneos: el impacto fue en un ventanal. Tras el estruendo, cayeron los vidrios desde lo alto, peligrosamente cerca del juez de silla, que seguramente no salía de su asombro. Y tras recuperar el aliento, alcanzó a pronunciar el resultado final del partido. Todo, mientras Olivo y Skatov se tomaban la cabeza casi al unísono.

El pelotazo de Olivo

El final inesperado de un partido de tenis

El argentino pidió varias veces disculpas. Queda claro que no buscó romper nada, pero ahora entenderá lo peligrosa que puede resultar una reacción de esta clase. Y acaso no exenta de sanciones o advertencias. Porque más allá de la actitud, hasta pudo tener un desenlace aún peor para el juez de silla o alguno de los ballboys del partido.

Renzo Olivo tiene 29 años y es el 193° del ranking mundial Sergio Llamera

La situación hasta provocó un tuit del francés Benoit Paire, el hombre de los últimos grandes escándalos en los courts, con reacciones impensadas. Con la imagen del video que se viraizó, Paire expresó: “Lo siento (con emojis de risas). Renzo es el tipo más dulce que jamás conocerás”.

😂😂😂😂😂 je suis désolé 🙌🏼🙌🏼🙌🏼 https://t.co/nJKPeQKSlR — paire benoit (@benoitpaire) July 8, 2021

En cuanto a lo deportivo, el único de los argentinos que continúa en carrera es Tomás Martín Etcheverry (21 años, 192°), que ganó dos partidos y accedió a los cuartos de final. Ahora se medirá con el bosnio Nerman Fatic, 340° del mundo

LA NACION