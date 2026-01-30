“Te amo, amigo”: El conmovedor reencuentro virtual entre Djokovic y Del Potro tras el pase a la final del Australian Open

La histórica victoria de Novak Djokovic ante Jannik Sinner en el Australian Open, que lo depositó en su final N° 37 de Grand Slam, generó una situación impensada después del encuentro. Cuando el tenista serbio se aprestó a dar declaraciones con ESPN, la periodista Agostina Larocca sacó su teléfono para que conversara en vivo con Juan Martín del Potro, quien había vaticinado que el N° 4 del mundo jugaría la final del major.

“Mi hermano, ¿cómo estás?”, respondió el serbio de manera sorprendida cuando lo vio al extenista argentino detrás de la pantalla. “Qué grande Nole, qué felicidad amigo”, le respondió el nacido en Tandil.

En ese sentido, Djokovic le recordó el tuit premonitorio a Del Potro, que había comentado cuál sería su final soñada para el Australian Open. “Me gustaría que la final de Australian Open sea entre mis amigos Nole vs. Carlitos (Alcaraz). ¿Ustedes también?”, lanzó en su cuenta de X.

“He visto tu mensaje en Twitter de hoy. Eres un mago. No me digas la predicción para la final”, bromeó el serbio. En ese marco, el argentino le señaló al N° 4 del mundo que imaginaba que para él era “una de las victorias más emocionantes” de su carrera.

Asimismo, Djokovic le definió al argentino sus sensaciones sobre el encuentro: “Fue un partido con mucha intensidad y energía que he tenido que meter para ganar contra Sinner. Fue increíble”.

“Gracias. Te amo, amigo. Te quiero”, fueron las últimas palabras que le dijo el ganador de 24 Grand Slams a Del Potro.

Una relación que traspasa la pista de tenis

El gran vínculo que tienen Djokovic y Del Potro quedó expresado una vez más dentro de las pantallas de televisión. El argentino siempre elogió el compañerismo de su colega y lo invitó a que formara parte de su partido despedida en diciembre de 2024.

“Querido Nole. No me alcanzan las palabras para agradecerte todo lo que hiciste por mí desde aquel día en la cena en Miami, cuando aceptaste esta gran locura de formar parte de mi despedida en Argentina, a pesar de tu temporada tan complicada”, fueron las palabras que utilizó Delpo para describir el gran gesto que tuvo Nole.

El serbio, uno de los mejores tenistas de la historia, reconoció que la resiliencia del argentino fue una inspiración para superar una dura lesión en el codo derecho en 2017. En ese sentido, fue uno de los motivos que lo llevó a no dudar en aceptar la propuesta y volver a la Argentina, tras su fugaz visita junto a Rafael Nadal en 2013.

Asimismo, el N° 4 del mundo recordó su gran rivalidad con Del Potro cuando fue consultado acerca del peor momento de su carrera: “El peor partido fue en los Juegos de Rio 2016 ante Juan Martín del Potro, fue un partido muy emocional, tenía el apoyo de todo el público y me encontraba en el mejor momento de mi carrera, venía de ganar cuatro Grand Slams consecutivos y sentía que era mi oportunidad”.

La medalla de oro que obtuvo Djokovic en los Juegos Olímpicos de París 2024 fue valorado también por el argentino: “Cuando lo vi ganar la medalla dorada fue una de las pocas veces que me emocioné mucho y lloré viendo un partido de tenis. Tengo una relación muy cercana a él y sé lo mucho que quería ganarla. Completó el juego. No es que me sentía culpable (risas) pero estoy muy feliz por él”, contó en una charla con ESPN.

El vínculo entre ambos tenistas continúa intacto, a pesar de que Del Potro no juega profesionalmente desde febrero de 2022. La corta diferencia de edad (el serbio es solo un año mayor) y las mismas experiencias vividas hicieron que se forjara una amistad que continúa hasta la actualidad.