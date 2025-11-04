Tomás Etcheverry, el último singlista argentino en el ATP Tour en el año, se entrenó con Djokovic y ganó en Atenas

Atenas, una de las ciudades más ricas para la cultura de la humanidad, esta semana es el escenario de un torneo de tenis masculino, de categoría ATP 250. El evento, en la semana 45 de las 51 del calendario, pertenece a la familia de Novak Djokovic y reemplaza al certamen de Belgrado. Allí, en el cuadro principal, hay un argentino que se encumbra como el último singlista nacional en competencia en la temporada ATP: Tomás Martín Etcheverry, 60° del ranking.

Tomás Etcheverry en Atenas: derrotó a McDonald y avanzó a los octavos de final

El platense, entrenado y acompañado en la capital griega por Waly Grinovero, logró su triunfo número 25 del año (29 derrotas), siendo el segundo argentino en alcanzar esa cantidad en 2025, después de Francisco Cerúndolo (38). Sobre superficie dura y bajo techo, en el OAKA Basketball Arena, un estadio multiusos que fue sede durante los Juegos Olímpicos de 2004, el bonaerense debutó en la primera ronda venciendo al estadounidense Mackenzie McDonald (110°, proveniente de la clasificación) por 6-7 (5-7), 7-6 (7-3) y 6-3, en extenuantes 2h50m.

Un puntazo de 34 impactos

Ambos tenistas jugaron puntos intensos y fueron protagonistas de largos peloteos, disfrutados por el puñado de personas que observaron el encuentro. Uno, en particular, dejó a todos sin aliento: le pegaron a la pelotita en 34 oportunidades y terminó imponiéndose McDonald con un tiro increíble, que seguramente luchará por ser el mejor punto de la semana.

“Estoy muy feliz por haber superado esta batalla”, dijo Etcheverry, que recuperó la sonrisa y el orden después de ocho meses erráticos y sin buenos resultados, con Horacio De la Peña como coach. El regreso de Grinovero a su equipo le está permitiendo recuperar, poco a poco, viejas buenas sensaciones (ya habían trabajado dos años juntos, con los cuartos de final de Roland Garros 2023 incluidos). Ante el eléctrico McDonald, Etcheverry tuvo que esforzarse para remontar un partido que se le había complicado. De menor a mayor, registró 19 aces, no cometió dobles faltas, logró el 79% de primeros servicios, ganando el 74% de puntos con el primer saque y el 54% con el segundo. Le rompió dos veces el saque al norteamericano y cedió sólo una vez el propio.

Desde julio hasta aquí, Etcheverry (26 años) acumula un récord de 8-0 contra jugadores ubicados fuera del top 50 en canchas de superficie dura y un balance de 4-12 ante estadounidenses en el circuito profesional. En Atenas, antes del debut, tuvo una jornada de entrenamiento con el propio Djokovic, que debutará hoy, por los 8vos de final, ante el chileno Alejandro Tabilo.

En los octavos de final, Etcheverry se medirá con el francés Alexandre Muller (43°), que en la primera ronda superó al alemán Jan-Lennard Struff (101°), próximo rival argentino en los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis, en Bolonia. Muller y Etcheverry se midieron sólo una vez y ganó el europeo: fue en febrero pasado, sobre polvo de ladrillo, en los 8vos de final de Río de Janeiro.

Tomás Etcheverry en el ATP de Atenas: debutó con un triunfo, pero antes se entrenó con Novak Djokovic

Además de Atenas, esta semana se disputa el torneo de Metz, donde no hay argentinos en el cuadro de singles. Una vez que termine su participación en Atenas, torneo llamado comercialmente Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, Etcheverry se enfocará en la Copa Davis. Pero, por lo pronto, sigue sumando kilometraje en el tour tras reencontrarse con el camino correcto.