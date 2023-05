Tras la baja de Nadal, Andy Murray tampoco competirá en Roland Garros

escuchar

PARÍS (AP).- Tras la baja de Roland Garros del español Rafael Nadal, quien anunció que no competirá debido a una lesión en su cadera que todavía no logra solucionar, otro histórico del tenis declinó de participar de ese torneo este domingo: Andy Murray. La información sobre el británico de 36 años tres veces campeón de torneos de Grand Slam fue confirmada el domingo por los organizadores del premio en arcilla que se inicia el 28 de mayo y se extenderá hasta el 11 de junio, en París.

Hace diez días, el deportista le había adelantado al diario The Guardian que todavía no estaba decidido si jugar o no Roland Garros este año. “Tendré que charlarlo con mi equipo y ver qué es lo mejor para hacer. Hay que ver qué es correcto priorizar en esta etapa de mi carrera. Confío en mi cuerpo ahora, pero soy consciente que de que mi mejor oportunidad para tener una buena carrera es más probable en Wimbledon”, le señaló a ese medio el hombre que en 2016 perdió la final de Roland Garros ante Novak Djokovic y ya disputó cuatro veces las semifinales.

De acuerdo con un reporte de la cadena británica BBC, y tal como lo había deslizado a The Guardian, el tenista decidió saltarse el Abierto de Francia para concentrarse en Wimbledon, donde ya ganó dos de sus tres majors. Esa competición se inicia el próximo 3 de julio.

"De vuelta en el círculo de ganadores", escribió Murray junto a esta foto cuando ganó en Aix-en-Provence Instagram Andy Murray

En tanto, la semana pasada quedó eliminado en la primera ronda del Abierto de Italia y el miércoles cayó por 6-3, 6-0 ante Stan Wawrinka, otro veterano, en un Challenger de la ATP en Burdeos, Francia.

Murray alcanzó el número uno del ranking mundial a fines de 2016. Ese año llegó a tres finales de Grand Slam -ganando Wimbledon por segunda ocasión- y consiguió su segunda medalla de oro olímpica individual. También venció a Djokovic en la Copa Masters de la ATP.

En 2018 y 2019, el deportista se sometió a operaciones de cadera y en la segunda cirugía le insertaron un implante metálico.

Sin embargo, a principios de mayo, ganó el Challenger en Aix-en-Provence, Francia, para levantar su primer trofeo individual desde 2019. “De vuelta en el círculo de ganadores”, escribió en Instagram luego del título.

LA NACION