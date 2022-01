Tras los ecos del éxito de Rafael Nadal, el Córdoba Open abre el reto sudamericano con Diego Schwartzman como favorito

Todavía sin acallarse los ecos del triunfo de Rafael Nadal en el Australian Open, la gira internacional del tenis deja Oceanía y mueve sus tiendas alrededor del mundo de nuevo, y llega una vez más a Sudamérica. La primera estación es Córdoba, y el Polo Deportivo del estadio Mario Kempes reúne a varias estrellas del tour. Aun cuando el certamen pertenece a la categoría 250 –la menor dentro del mundo ATP–, el torneo cuenta con varios nombres destacados, con Diego Schwartzman, 13º del ranking mundial, como principal favorito. Y, a último momento, se quedó sin el defensor del título, Juan Manuel Cerúndolo, por lesión.

Será la cuarta realización del ATP cordobés, que siempre ha tenido a jugadores de nuestro país en las instancias decisivas. Juan Ignacio Londero festejó en la edición inaugural, en 2019; el chileno Cristian Garín derrotó a Schwartzman en 2020, y el año pasado Juan Manuel Cerúndolo dio el gran impacto al conquistar el torneo desde la qualy , con una gran victoria sobre el español Albert Ramos Viñolas en el duelo decisivo, luego de conseguir ocho triunfos en una semana. El campeón defensor, uno de los rostros que aparece en las gigantografías de difusión del torneo, junto con Schwartzman y el austríaco Dominic Thiem, no estará en el torneo por un desgarro.

El argentino Juan Manuel Cerundolo devuelve un tiro al estadounidense Brandon Nakashima durante las Next Generation ATP Finals el 9 de noviembre de 2021 en la sede del Allianz Cloud en Milán; no podrá estar en Córdoba por lesión TIZIANA FABI - AFP

“Lamentablemente, me voy a tener que bajar del Córdoba Open. Ayer entrenándome tuve un desgarro en el psoas derecho. Me está costando mucho caminar y no voy a poder llegar al 100 por ciento”, relató el menor de los Cerúndolo, con 20 años cumplidos en noviembre pasado, en sus redes sociales. “Les deseo mucha suerte a todos los jugadores. Voy a hacer todo lo posible para recuperarme y llegar a Buenos Aires”, finalizó Juan Manuel.

La llave del Peque

Por el mismo lado de la llave que tenía Cerúndolo asoman Schwartzman y Benoit Paire; el francés es un jugador impredecible, capaz de irse a las primeras de cambio o de pelearle de igual a igual a Stefanos Tsitsipas en el Rod Laver Arena de Melbourne. Si el galo mantiene el pulso motivado que mostró en Australia, puede complicar a cualquiera.

Obviamente, Schwartzman buscará conquistar un torneo que hasta aquí le ha sido esquivo. A la final cedida en 2020 se suman dos cuartos de final. De Australia se fue con problemas físicos en su derrota en la segunda rueda, entre calambres y contracturas. “Me dio tristeza porque había tenido un buen arranque de año, me sentía fresco y sano, y pasó esto que me jugó en contra. Es una frustración grande, porque tenía muchas expectativas”, contó hace unos días. Córdoba le ofrece una suerte de desquite al Peque , que luego deberá refrendar el título de hace doce meses en el Argentina Open.

ARCHIVO - En esta foto del 13 de septiembre de 2020, Dominic Thiem alza el trofeo de campeón del Abierto de Estados Unidos tras vencer a Alexander Zverev

Córdoba también tiene entre sus atracciones a Dominic Thiem. Campeón del US Open 2020 y dos veces ganador en Buenos Aires, el austríaco desembarca por primera vez en la provincia mediterránea. Será un certamen especial para Thiem: allí se producirá su regreso al circuito después de siete meses de inactividad , ausente por una lesión en la muñeca derecha que lo complicó más de la cuenta. Iba a jugar el Australian Open, pero la recuperación no fue suficiente, y en los últimos días se preparó en Santiago de Chile, donde reside su entrenador, Nicolás Massú. Más allá de tener el cartel de segundo preclasificado, habrá que esperar para ver en qué condiciones vuelve Thiem, un jugador que siempre brinda un buen espectáculo. El cuadro le depara un estreno en la segunda rueda, ante el ganador del cotejo entre Tomás Martin Etcheverry, uno de los invitados, y un jugador proveniente de la clasificación.

La presencia española

La lista de participantes incluye, por supuesto, a varios integrantes de la siempre numerosa delegación española; el experimentado Fernando Verdasco, de 38 años y con ranking protegido, será el rival de un atractivo duelo generacional en el estreno contra Sebastián Báez, una de las caras nuevas del grupo argentino. El bonaerense viene de dejar una excelente imagen en Australia, donde le ganó a Ramos Viñolas y cayó en cuatro ajustados sets frente a Tsitsipas.

Sebastián Báez Australian Open

Y por supuesto, habrá mucha presencia argentina, con al menos nueve de los 28 jugadores del cuadro mayor. Schwartzman lidera la llave, y Juan Manuel Cerúndolo y Báez –los dos que jugaron el Masters Next Gen– también aparecen entre los jugadores a seguir. La nómina se completa con Federico Delbonis, Federico Coria, Facundo Bagnis, Francisco Cerúndolo, y los invitados Tomás Martín Etcheverry y Juan Ignacio Londero. Desde este lunes, Córdoba volverá a respirar tenis de primer nivel.