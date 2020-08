"Trungelliti, el Kaepernick del tenis", tituló el diario suizo Le Temps en referencia al argentino y al jugador de fútbol americano que potenció la lucha contra el racismo. Crédito: Diario Le Temps, Suiza

Desde que el tenista Marco Trungelliti (actual 231° del ranking) confesó, en febrero de 2019 en LA NACION, un intento de soborno rechazado que indirectamente desencadenaría en sanciones para otros tres jugadores argentinos, potenció su posición crítica sobre las autoridades del circuito y se convirtió en una suerte de denunciante. Así lo entendió, además, Le Temps, uno de los principales diarios de Suiza, que lo calificó como "el [Colin] Kaepernick del tenis", en alusión al jugador de fútbol americano que inició un movimiento de protesta en contra del racismo en los Estados Unidos.

"Sentado en el club-house del TC Genève Eaux-Vives, club con el que actualmente juega en los Interclubes, Marco Trungelliti sabe por qué los medios vienen a verlo. Él lo acepta. Toma un espresso y comienza. 'Hay muchos cobardes en el tenis. A mí no me importa decir lo que veo y lo que sé'", escribió el periodista Laurent Favre, quien siguió de cerca aquella aventura de Trungelliti en 2018 cuando viajó mil kilómetros en auto desde Barcelona a París para llegar a jugar en el cuadro principal de Roland Garros, luego de haber caído en la clasificación pero ser beneficiado como lucky loser (perdedor afortunado).

Trungelliti, de 30 años, agradeció la ayuda económica recibida por la ATP durante estos meses sin acción por el Covid-19, pero fue más allá. "Recibí una ayuda de 4000 dólares de la ATP y les agradezco sinceramente, ¿pero es normal que un jugador clasificado 100 o 130 en el mundo no pueda subsistir tres meses en un deporte donde hay tantos millonarios? No lo creo, pero no sé más porque la ATP es una organización opaca que se comunica muy poco y con muy pocos jugadores", expresó el jugador de 30 años, en Le Temps.

Trungelliti, sparring del equipo argentino de Copa Davis durante la campaña del título en 2016, se lamentó: "En el tenis, demasiadas personas toman decisiones en su área basadas en intereses privados. El sistema es malo. Siempre lo comparo con una ciudad de 3000 habitantes de los cuales sólo 70 habitantes vivirían bien. ¿Quién aceptaría eso? El tenis lo acepta y ofrece 200 dólares en ganancias al final de una semana de trabajo cuando los apostadores le ofrecen 3000 o 5000 para manipular un juego".

Favre, un respetado periodista suizo que cubre el circuito de tenis, escribió que al escuchar hablar a Trungelliti le recordó la figura de Colin Kaepernick y, además, le mencionó el Black Lives Matter, el movimiento que lucha por los derechos de las personas negras y que protesta contra la violencia policial en los Estados Unidos. El tenista argentino apuntó: "En 2016 el movimiento ya existía. Pero este año ha tomado fuerza porque ha habido mensajes de apoyo de los deportistas, en particular de LeBron James y luego de toda la NBA".

Trungelliti, 231° del ranking, lamentó que Rafael Nadal y Roger Federer no hayan tenido un mensaje fuerte en apoyo de los tenistas más necesitados.

El periodista de Le Temps le preguntó Trungelliti si esperaba el apoyo de Rafael Nadal y Roger Federer. "No esperaba nada, pero habría llevado un mensaje completamente diferente, lo que habría llevado a otros a hablar en lugar de callarse. Al permanecer en silencio mientras dan entrevistas o publican todo el tiempo en las redes sociales, estos jugadores han alentado la corrupción, incluso de forma pasiva".

Queda claro: aquella confesión de Trungelliti en LA NACION, en 2019, lo ubicó en otro lugar a la hora de manifestar su posición crítica hacia el sistema del tenis. Hubo protagonistas del circuito que lo aislaron, pero muchos otros lo apoyaron, como la leyenda estadounidense John McEnroe. Se convirtió en una referencia.