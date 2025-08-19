US Open: Alcaraz y Djokovic perdieron en el debut en los dobles mixtos, que llenan los estadios

Exhibiendo una gran complicidad, Carlos Alcaraz y Emma Raducanu se estrenaron este martes como pareja tenística con una derrota en el torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, convertido este año en un aperitivo estelar del certamen de Grand Slam de Nueva York. El español, recién aterrizado en la Gran Manzana tras ganar el Masters 1000 de Cincinnati, y la británica eran la dupla más esperada del show, al que se apuntaron figuras como Novak Djokovic, Iga Swiatek e Jannik Sinner, que resultó de baja a última hora.

El recorrido de “Raducaraz” –así fue bautizada la dupla en redes sociales– terminó en la primera ronda con una derrota por 4-2 y 4-2 (los sets acaban en 4) ante el inglés Jack Draper y la estadounidense Jessica Pegula.

Alcaraz y Raducanu: complicidad y diversión, con rumores desmentidos por la británica. TIMOTHY A. CLARY - AFP

En otra muestra del recargado calendario tenístico, Alcaraz había alzado su primer trofeo en Cincinnati menos de 24 horas antes, en una final contra Sinner que duró apenas 23 minutos, por problemas físicos del italiano. Antes de salir a toda prisa hacia el aeropuerto, el español se mostró ilusionado en participar junto a Raducanu en este nuevo formato de dobles mixtos, ideado para atraer a las mejores raquetas del mundo y disparar el interés y la asistencia de público en la semana previa al US Open. La curiosidad en el tenis estaba en su punto máximo para seguir la primera aparición conjunta de los dos excampeones, ambos, de 22 años.

Carlos brought the around-the-net shot to mixed doubles! pic.twitter.com/TS1Fem70Y3 — US Open Tennis (@usopen) August 19, 2025

Desde antes de conocerse su asociación deportiva, Alcaraz y Raducanu estuvieron rodeados por especulaciones sobre una posible relación sentimental, que la británica desmintió en junio asegurando que son solo “buenos amigos”. Este martes ambos mostraron su enorme complicidad desde la entrada al Arthur Ashe, el mayor estadio de tenis del mundo.

Con más de 20.000 aficionados ovacionándolos, Raducanu le provocó las primeras risas a Alcaraz con un comentario al oído mientras saludaban al público. Las bromas siguieron en los descansos y tras algunos trucos de magia del murciano en el partido, como un golpe paralelo por el exterior de la red que hizo que Raducanu se llevara las manos a la cabeza, de incredulidad.

Abrazos luego del minipartido con el británico Jack Draper y la estadounidense Jesica Pegula, los ganadores en el estadio Arthur Ashe. MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Finalmente ambos pagaron su mayor inexperiencia en dobles ante Draper y Pegula, que tuvieron el control del marcador desde el inicio. Aun así los ganadores necesitaron de cinco pelotas de partido para finiquitar el pase a los cuartos de final del torneo, que tiene un formato reducido a dos sets de cuatro juegos y un eventual tie break de 10 puntos en lugar de un tercer parcial.

“El estadio está lleno. Gracias a todos por venir”, dijo sobre la cancha Pegula, ex número 1 mundial en dobles junto a Coco Gauff. “Fue una atmósfera muy divertida, incluso cuando faltó un par de jugadas increíbles de Carlos para animar”, bromeó.

Olga Danilovic y Novak Djokovic perdieron en un suspiro, pero pasaron un buen momento frente a los rusos Daniil Medvedev y Mirra Andreeva. TIMOTHY A. CLARY - AFP

Pegula, vigente subcampeona del US Open en individuales, y Draper jugarán contra los rusos Daniil Medvedev y Mirra Andreeva, que les ganaron a los serbios Novak Djokovic y Olga Danilovic. La dupla balcánica fue derrotada por 4-2 y 5-3 tras 43 minutos de un entretenido duelo en la pista central.

Djokovic, de 38 años, viene reservando fuerzas desde la derrota en la semifinal de Wimbledon del 11 de julio para el gran desafío del Abierto de Estados Unidos, su última oportunidad de la temporada de alcanzar su ansiado 25° título de campeón de Grand Slam. Tras renunciar a los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, Djokovic pugnará desde el domingo por su quinto trofeo individual del US Open, pero antes se alistó para participar en el nuevo formato de dobles mixtos.

Novak Djokovic with a majestic forehand winner down the line. 🤯



His reaction. 🕺 😂pic.twitter.com/qidYsYRKiO — Danny (@DjokovicFan_) August 19, 2025

En las semifinales ya está instalada Iga Swiatek, también campeona el lunes en Cincinnati, junto a Casper Ruud. Tras compartir el vuelo nocturno con Alcaraz, la polaca se impuso con al noruego en su debut frente a los estadounidenses Madison Keys y Frances Tiafoe por 4-1 y 4-2 y en los cuartos a la estadounidense Caty McNally y el italiano Lorenzo Musetti por 4-1 y 4-2.

“Sinceramente, los últimos dos días me han parecido como si fuera uno solo, pero estoy muy contenta de estar aquí”, admitió Swiatek sobre su maratón de partidos. En otro de los primeros encuentros, la icónica Venus Williams y Reilly Opelka quedaron eliminados ante la checa Karolina Muchova y el ruso Andrey Rublev por 4-2 y 5-4 (7-4).

Los argentinos

Al margen del show de la semana previa, comenzó la clasificación rumbo al cuadro principal del certamen, con la participación de varios argentinos. Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Agustín Tirante, Román Andrés Burruchaga y Andrea Collarini se instalaron este martes en la segunda etapa.

Román Burruchaga, puño apretado y triunfo sobre el alemán Justin Engel en la clasificación. Dino Garcia - Gentileza

Román Burruchaga, ubicado en el puesto 144° del ranking, superó al alemán Justin Engel por 3-6, 6-3 y 7-5 y jugará con el japonés Shintaro Mochizuki (112°). Collarini, 241°, venció al británico Jan Choinski, 150°, por 7-6 (7-4) y 6-4 y chocará con el estadounidense Mitchell Krueger, 186°, que le ganó al argentino Santiago Rodríguez Taverna, 211°, por 6-3, 5-7 y 6-1.

Andrea Collarini sigue adelante; venció al británico Jan Choinski. Dino Garcia - Gentileza

Cerúndolo (85°) venció al francés Calvin Hemery, 185°, por 6-4 y 6-3 y se cruzará con el japonés Yuta Shimizu. Tirante, 117°, superó al estadounidense Jack Kennedy, 1179°, por 6-4 y 6-4 y se medirá con el húngaro Zsombor Piros, 156°. En cambio, Juan Pablo Ficovich, 130°, perdió contra el chino Yibing Wu, 178°, por 6-3 y 6-3.

Thiago Tirante, potencia pura, se impuso al estadounidense Jack Kennedy. Dino Garcia - Gentileza

En la rama femenina hubo dos caídas argentinas. Julia Riera fue eliminada por la rusa Oksana Selekhmeteva por 2-6, 6-0 y 6-3 y María Lourdes Carlé perdió contra la canadiense Carol Zhao por 7-6 (8-6) y 6-2.