US Open: del puntazo de Federico Gómez al 5 del mundo, al triunfo de Comesaña: “Yo gané porque luché más”

Los argentinos iniciaron sus caminos en el US Open, en los partidos de la primera rueda. Con la derrota de Sebastián Báez, este lunes se sumó la caída de Federico Agustín Gómez ante un top ten, pero con un gran punto con el que dejó su sello y despertó los aplausos del público. Sin embargo, la alegría llegó un rato después. Francisco Comesaña ganó en cuatro sets y avanzó a la próxima instancia de un cuadro en el que tiene nada más y nada menos que a Novak Djokovic. Además, tras el partido, dejó sus sensaciones.

Francisco Comesaña, ganó en el debut del US Open. Dejó en el camino en cuatro sets al estadounidense Alex Michelsen por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4. De este modo, avanzó a la segunda rueda y se medirá ante el británico Cameron Norrie el próximo miércoles. Será un durísimo enfrentamiento ante el número 35 del mundo para uno de los tenistas argentinos del momento. En caso de que consiga el triunfo, podría medirse ante Novak Djokovic en la tercera rueda.

Comesaña logró el triunfo que le permite avanzar a la siguiente instancia del US Open Gentileza Dino Garcia

El de Mar del Plata logró su primera victoria en un Grand Slam desde que derrotó al N° 17 Ugo Humbert en la segunda ronda del US Open el año pasado y, además, alcanzó su tercera victoria ante un top 50 a nivel major tras derrotar también al N° 6 Andrey Rublev en la primera ronda de Wimbledon 2024.

Con una sonrisa en su cara y muy feliz, habló tras el triunfo que consiguió en 2 horas 37 minutos y fue muy sincero sobre su rendimiento: “Tuve un primer set para el olvido, no podía conectar con el equipo, estaba apagado, tuve que buscarle la vuelta, me pidieron que empiece a moverme y estoy contento de sacar el partido adelante ante este gran jugador en esta superficie. No me sentí jugando bien, pero peleé todos los puntos y me dio el plus al final. Él tampoco jugó bien, pero yo gané porque luché más”, expresó el Tiburón.

Un debut complejo para Gómez

Federico Agustín Gómez tenía por delante un debut muy complejo en la primera rueda del US Open. En lo que fue su primer partido en el abierto norteamericano, el argentino, número 206 del ranking, se sumó a la derrota de Sebastián Báez y cayó en cuatro sets ante el número cinco del mundo Jack Draper por 6-4, 7-5, 6-7 (9-7) y 6-2. Por su parte, el británico se medirá ante el belga Zizou Bergs en la próxima instancia.

Era la segunda vez en su carrera que el tenista nacido en Merlo alcanzaba el cuadro principal de un Grand Slam. Su primera vez fue en Roland Garros, torneo en el que llegó a la segunda rueda. Gómez, que venía de meterse en el cuadro principal del major neoyorquino tras derrotar en la qualy al francés Hugo Grenier, dejó una joyita en el partido.

Cuando transcurría el tie break del tercer set e iba perdiendo 4 a 2 fue protagonista de un increíble passing shot hacia uno de los ángulos de la cancha. Todo el público que estaba presente en el Louis Armstrong Stadium lo aplaudió y el argentino levantó su puño y lo gritó como un triunfo. Esto le permitió seguir avanzando en ese set que luego terminó ganando.

¡EL PASSING SHOT QUE METIÓ FEDE GÓMEZ ES UNA LOCURA! 🤯🇦🇷



📺 Mirá el #USOpen en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/q2SKklbUpk — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 25, 2025

La derrota de Báez

Sebastián Báez se despidió demasiado pronto del Abierto de los Estados Unidos. El tenista argentino, 39° del ranking, perdió en la primera ronda del major neoyorquino frente al sudafricano Lloyd Harris (proveniente de la qualy, actual 353°, pero 21° en 2021) por 6-3, 7-5 y 6-4, en dos horas y 17 minutos.

El jugador nacido en Billinghurst, partido de San Martín, cerró la temporada sin triunfos en los Grand Slams. También había perdido en el debut de Australia (ante el francés Arthur Cazaux), Roland Garros (frente al serbio Miomir Kecmanovic) y Wimbledon (contra el británico Jack Draper), un registro opaco que, claramente, no va de la mano con su performance ya demostrada.

Sebastián Báez vs L. Harris en la 1ra ronda del us open @edgeAIapp

Este año, en febrero, Báez ganó el título en el ATP 500 de Río de Janeiro. Y continuó con buenos rendimientos en polvo de ladrillo, avanzando a las finales de Santiago de Chile y Bucarest. Sin embargo, desde entonces, sumó más reveses que satisfacciones. Es verdad que padeció algunas dificultades físicas, pero perdió la confianza. El jugador entrenado por Sebastián Gutiérrez llegó a Flushing Meadows con dos victorias en la gira norteamericana, una en Cincinnati y otra en Winston-Salem, torneo que conquistó hace dos temporadas.

Este martes continuará la acción para los argentinos en la primera rueda Francisco Cerúndolo jugará ante el italiano Matteo Arnaldi. Además, entre las mujeres, la marplatense Solana Sierra jugará ante la rumana Sorana Cirstea.