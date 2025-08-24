US Open: la lesión de Párrizas Díaz que la obligó a retirarse en el quinto game y el primer triunfo de Raducanu en cuatro años

El Abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, abrió sus puertas este domingo, con un día radiante en Nueva York, de 26 grados. Siempre es un ejercicio simpático saber cuál es el primer triunfador del día, sin embargo esta vez el registro fue mucho más rápido de lo previsto, por un infortunio.

El primer partido del torneo terminó en, apenas, treinta minutos. Y fue en el court número 7 del USTA Billie Jean King National Tennis Center. ¿Qué ocurrió? La española Nuria Párrizas Díaz, 133° del ranking de la WTA, se dobló el tobillo derecho sobre el cemento neoyorquino en el quinto game del desafío ante la rusa Polina Kudermetova, 67° del mundo...

El momento en el que la española Nuria Párrizas Díaz se dobla el tobillo derecho en su debut en el US Open: debió retirarse

La jugadora nacida hace 34 años en Granada se lastimó y quedó durante varios minutos sentada en el piso, muy dolorida, tapándose el llanto con la toalla. Solicitó tiempo médico, pero tras la asistencia y con el score igualado en dos, finalmente Párrizas Díaz (que en el momento de la lesión contaba con doble chance de quiebre) decidió saludar a su rival y abandonar el encuentro.

El momento de la lesión

De esta manera, Polina (hermana menor de Veronika Kudermetova, actual número 25 en singles y 6° en dobles) avanzó a la segunda ronda del torneo, donde podría medirse con la bielorrusa y número 1, Aryna Sabalenka.

Nuria Párrizas Díaz, en el US Open, antes de abandonar ante la rusa Polina Kudermetova Matthew Stockman - Getty Images North America

Además de sufrir una lesión, algo siempre perturbador para los deportistas de elite, este tipo de despedida representa un mazazo anímico para Párrizas Díaz, porque hasta hace unos días no tenía asegurado un lugar en el cuadro principal y lo consiguió en las últimas horas por la baja de la montenegrina Danka Kovinic, que era una de las 128 protagonistas del main draw. Además, la española no jugaba el cuadro del US Open desde 2022. Por todo ello, sin dudas, la forma en la que se marchó del torneo será un momento difícil de digerir para ella...

El llanto de la tenista española Nuria Párrizas Díaz, lesionada en un tobillo, cuando el partido estaba apenas empatado 2-2 en el primer set ante Kudermetova

Párrizas Díaz, 45° del mundo en 2022, llegaba muy ilusionada y envalentonada a Flushing Meadows; en julio, sobre polvo de ladrillo, había ganado el primer título del año, en el WTA 125. Pero este domingo, muy pronto, todo se le derrumbó.

Primer éxito tras 1443 días...

La británica Emma Raducanu sorprendió al mundo del tenis en 2021 ganando el título en el US Open. Por entonces personificó un caso cinematográfico en la historia del deporte de las raquetas, con 18 años y siendo la 150° del ranking, se convirtió en la primera jugadora ingresada desde la clasificación en coronarse en un Grand Slam. Pero, vaya curiosidad: desde entonces no había vuelto a ganar un partido en el torneo... hasta este domingo.

Emma Raducanu durante su éxito ante la japonesa Ena Shibahara en la primera ronda del US Open KENA BETANCUR� - AFP�

Raducanu, actual 36° del ranking, logró una cómoda victoria frente a la japonesa Ena Shibahara (128°) por 6-1 y 6-2. “Estoy muy contenta por la victoria, es la primera desde 2021, así que es un extra especial. Estoy muy feliz. Tengo personas increíbles a mi lado. Veo el progreso que estoy haciendo. Puede que no sea inmediato, pero sé que con el tiempo estoy acumulando buenos días, construyendo. Eso tiene que conducir a algún lugar”, dijo Raducanu, que llegó a Nueva York tras disputar la final del WTA 1000 de Cincinnati, donde perdió con Sabalenka.

Su rival de la segunda ronda saldrá del choque entre Veronika Kudermetova, reciente semifinalista de Cincinnati, y Janice Tjen, de Indonesia.