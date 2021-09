US Open: Novak Djokovic empezó su camino al título, pero un juvenil le arrebató un set al número 1 del mundo

Por un buen rato, Holger Vitus Nodskov Rune -tal su nombre completo- lo tuvo a maltraer a Novak Djokovic, nada menos. Al dinamarqués, de 18 años, que fue número 1 del mundo en el circuito junior, la bolilla del sorteo del cuadro principal le regaló un estreno en el US Open ante una leyenda viva como el serbio, en la noche del martes y bajo las luces del gigantesco Arthur Ashe. Y Holger Rune estuvo a la altura del compromiso. Mientras su físico se lo permitió, le dio pelea al líder del ranking, y hasta se dio el lujo de ganarle un set. Sin embargo, los calambres le impidieron terminar el encuentro, y Djokovic se quedó con la victoria por 6-1, 6-7 (5-7), 6-2 y 6-1.

El balcánico comenzó con éxito la ruta hacia su objetivo mayor: el 21er título de Grand Slam, que lo dejaría como el máximo ganador, por encima de Roger Federer y Rafael Nadal, y la búsqueda del Grand Slam, que es la conquista de los cuatro grandes torneos en un mismo almanaque, una hazaña inalcanzable desde que Rod Laver lo hizo entre los varones en 1969.

Uno menos: a Novak Djokovic le quedan seis partidos en la ruta hacia un título histórico ANGELA WEISS - AFP

¿Brilló Djokovic en su primer partido en Nueva York? Sólo durante el primer set, cuando mostró de movida su condición de número 1 y arrasó al juvenil Rune en menos de media hora. Pero el serbio tuvo un bache en el arranque del segundo set (0-3), y el partido se emparejó; consiguió recuperar el quiebre, aunque no pudo evitar un tie-break en el que el danés, encendido a pleno y con mucho apoyo de miles de espectadores (se escuchaba el “Ruuuuuune”, similar auditivamente a un “booooo” de desaprobación).

Rune mostró desparpajo y algunas pinceladas más que interesantes para jugar un rato a la par de Djokovic. Pero, por lógica, no pudo sostener la intensidad del juego del máximo favorito. Los problemas físicos llegaron cuando promediaba el tercer parcial. El nórdico, que recibió varias veces atención médica, hizo entonces lo que pudo. Djokovic tomó nota y decidió no complicarse más: a hacer la tarea y mantener el juego ante un rival disminuido, para cerrar la noche sin más sobresaltos. Bien por Rune, que podría haberse retirado con plena justificación, pero optó por seguir jugando hasta el último punto, aún con sus problemas en la parte física.

Holger Rune: 18 años, ex número 1 del mundo junior y con un futuro promisorio SARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En todo caso, Rune dejó una muy buena impresión. El danés es actualmente el 145° del ranking, y en marzo pasado estuvo en nuestro país: recibió una invitación y jugó el ATP de Buenos Aires, en el que perdió en primera rueda con el español Albert Ramos Viñolas. Días después consiguió su primera victoria en el nivel ATP en Santiago, ante Benoit Paire, y escaló hasta los cuartos de final sobre el polvo de ladrillo chileno. Antes del abierto estadounidense venía de ganar dos challengers en Italia, sobre polvo de ladrillo, una superficie muy distante del rápido cemento neoyorquino. Y durante la gira de canchas lentas, practicó con el propio Djokovic en el Abierto de Montecarlo. En el US Open ingresó al cuadro principal después de superar las tres ruedas de clasificación.

“Es difícil hablar del partido cuando se vio que en el tercer y cuarto set él casi no se podía mover. Yo siento que jugué un gran primer set. Después, tuve un bajo porcentaje de primeros servicios; mérito de él también que luchó cada punto y tenía al público de su lado. Estoy contento por haber ganado, pero hay que decirlo, no fue lo ideal contra un rival lesionado y con calambres”, consideró Djokovic después del encuentro. Preguntado por el afecto de los espectadores hacia Rune, amplió: “Obviamente uno quiere tener a la gente de su lado, pero no siempre es posible. Yo traté de enfocarme en mi juego y en las cosas que tenía que hacer. Eso fue todo”.

Djokovic elogió a Holger Rune tras vencerlo en la primera ronda del US Open SARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y luego contó: “Me tocó luchar con lesiones y retiros al principio de mi carrera. Por eso puedo identificarme con Holger, por lo que está pasando. Tuvimos una pequeña charla en el vestuario. Era un momento emotivo para él, no es fácil de manejar. Estaba muy triste, y lo entiendo, porque he pasado por eso. Sólo le dije que se había manejado muy bien. Pensé que iba a irse al final del tercer set, pero no quiso, y siguió adelante con dignidad, y terminó el partido. Definitivamente se merece mi respeto, el respeto de todos. Todavía es muy, muy joven, tiene 18 años y mucho tiempo por delante. Estoy seguro de que veremos mucho de él en el futuro”.

Mientras tanto, Djokovic sigue. En la segunda rueda, el máximo preclasificado irá contra el neerlandés Tallon Griekspoor, de 25 años y 121° del mundo, que viene de ganarle al alemán Jan-Lennard Struff en una de las tantas batallas de cinco parciales que tuvo esta primera ronda del US Open: 2-6, 7-6 (7-3), 4-6, 6-4 y 7-5. Aun con algunas dudas de por medio, el serbio pasó el primer examen en un US Open en el que va por toda la gloria.