US Open: qué hace a Serena Williams tan fascinante

NUEVA YORK.- He visto pasar muchas generaciones en el tenis, y cada vez que ves a un gran jugador retirarse, es realmente difícil. Pero la noticia de que Serena Williams deja el tenis es particularmente dura por todo lo que ella representa.

Su presencia y su política elevaron el juego. La técnica, la potencia y el ritmo de su saque son increíbles. Marca el tono de la intensidad de su juego. No me importa lo que pase después de eso; solo estoy allí para verla servir.

Conozco a Venus y a Serena Williams desde que tenían 7 y 6 años. Me las presentaron en abril de 1988. Teníamos alrededor de 1200 niños ese día para una clínica en mi ciudad natal, Long Beach, California, cerca de donde crecieron las hermanas Williams, en Compton. Ya entonces se notaba que eran especiales. Y era más que su formación. Vi que realmente escuchaban. Escuchaban activamente. Se podría decir que estaban realmente metidas. Tenían una concentración increíble.

Hice sacar a Serena ese día y le dije: “No cambies nada”.

Ella es la “GOAT”, la más grande de todos los tiempos, o al menos la más grande de su tiempo, ya que cada generación mejora. Serena ha cambiado la forma de jugar al tenis. En su era, los saques han mejorado mucho en el tenis femenino y creo que ella es la razón: ha empujado a las demás jugadoras a mejorar. Cuando tienes un gran servicio, te mantiene fuera de problemas. Cuando está 30-40 o 15-40 abajo, puede lanzar un par de aces y, antes de que te des cuenta, vuelve a ponerse “iguales”.

En 1970, fui una de las jugadoras de lo que se llamó Original Nine, que con Gladys Heldman creamos nuestra propia gira. Ese fue el nacimiento del tenis profesional femenino tal como lo conocemos hoy. Luego, en 1973, fundé la Asociación de Tenis Femenino (WTA). Queríamos hacer posible que cualquier niña en el mundo que fuera lo suficientemente buena tuviera un lugar para competir. No solo jugar: competir. Queríamos ser apreciados por nuestros logros, no solo por nuestra apariencia. Y queríamos poder ganarnos la vida jugando al tenis.

Serena está viviendo nuestro sueño. Cuando la miro, pienso: “Gracias, Dios”. Ha sido una representante increíble, una líder fantástica que ayuda a las mujeres, en particular a las mujeres de color. Ella no tiene miedo de decir su verdad.

Ella es extremadamente, pero extremadamente competitiva. Nunca he visto a alguien que odie perder tanto como ella -lo cual me encanta-. Los campeones pueden mejorar su juego cuando están apretados o cuando están deprimidos. Serena es totalmente esa persona.

Ella también tiene lo que yo llamo el “IT factor” (toque mágico). Serena lo tiene en luces de neón. Se nota que le encanta entretener. Le encanta la atención y sabe cómo sobrellevarla. Muchos niños reciben esa atención y luego los ves simplemente desvanecerse. Ella se nutre de eso.

Serena es muy buena en eso de dejar entrar a la gente en su vida a través de los medios y las redes sociales. Eso es lo que les gusta a los niños de hoy. ¡Les gusta saber cuándo te cepillas los dientes! Ella es muy buena compartiendo su vida con ellos. Ha logrado mucho y también ha tenido algunas dificultades, incluido el asesinato de su media hermana, el racismo que ha soportado como mujer negra y las complicaciones que sufrió después del nacimiento de su hija. Puede identificarse con muchas personas diferentes, y los demás pueden identificarse con ella por lo que ha pasado. No importa si te gusta el tenis o no: te gusta Serena.

Cada vez que veo a las otras jugadoras del Original Nine y hablamos sobre el estado de nuestro deporte decimos: “¿No es genial?” Están viviendo el sueño. Siempre estamos buscando jugadores que puedan ayudar a promover el deporte, pero lo que es más importante, que puedan ayudar a promover la igualdad y usar el tenis como una plataforma para cambiar la forma en que pensamos, cambiar lo que vemos como posible y mejorar el mundo. Serena ha llevado adelante la idea de equidad de género, inclusión y diversidad. Ella ha inspirado a la gente a vivir sus sueños.

En su artículo para Vogue, en el que Serena anunció su retiro, al que llama “evolución”, hay una frase que se me quedó grabada. Ella dijo: “He construido una carrera canalizando la ira y la negatividad y convirtiéndola en algo bueno”. Ella tiene toda la razón. Es bueno que la gente se enfade, siempre que se trate de algo importante. Pero usa tu ira; conviértela en algo positivo.

Estaré animando a Serena desde las gradas en el US Open esta semana. Creo que puede marcar una diferencia aún mayor en la segunda parte de su vida que en la primera. Siento que ella recién está comenzando.

