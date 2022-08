Nueva York y otro motivo para ser la ciudad que no duerme: arranca el US Open, con el último baile de Serena, cinco aspirantes al N° 1 y varios argentinos

NUEVA YORK.- Las calles de Manhattan no conocen el descanso. Bulliciosas, siempre; en movimiento, en obras. El tradicional vapor de las alcantarillas, las luces, las bocinas, las ofertas de los comercios y los turistas, los espectáculos, la última moda, la comida al paso y los restaurantes de etiqueta, los taxis que dejan estelas amarillas, los parques y el cemento, el cruce de idiomas y culturas, las religiones, los rascacielos interminables que provocan tortícolis, la economía post pandemia y la oleada migratoria que acapara lugar en las portadas de los diarios. Fantástica y caótica, Nueva York. También, desde este lunes y hasta el 11 de septiembre (fecha sensible para esta ciudad), será escenario del US Open, el último Grand Slam de tenis de una temporada -todavía- de readaptación para los torneos y los jugadores, que tiene a Novak Djokovic como el único “fuera de sistema”.

Rafael Nadal, durante una práctica en Nueva York JULIAN FINNEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin intenciones de vacunarse contra el Covid-19 y deportado de Melbourne en enero pasado, el serbio no tiene permiso para ingresar en EE.UU. (regla sanitaria para los visitantes extranjeros) y representará una ausencia notable en Flushing Meadows. Ganador de su 21° trofeo major en Wimbledon, no podrá buscar la igualdad del récord del español Rafael Nadal (22). “En lo personal, siento lástima por él [Djokovic] de que no pueda viajar aquí. Siempre es una pena cuando los mejores jugadores del mundo no pueden estar un torneo por lesiones o por diversos motivos. Repito algo que he dicho muchas veces: el deporte es más grande que cualquier jugador”, sentenció Nadal, segundo preclasificado (detrás del ruso Daniil Medvedev , campeón defensor) y cuya imagen es la que más se observa en las promociones que el US Open realiza en las calles de Manhattan (con el mensaje “Spectacular Awaits”), a unos 20 kilómetros del USTA Billie Jean King National Tennis Center, el imponente complejo del certamen, en Corona Park, en el municipio de Queens.

Comienza el show en el US Open:

La disputa por el liderazgo del ranking es uno de los focos más apasionantes que tendrá esta edición del Abierto de los Estados Unidos. Sin el alemán Alexander Zverev en acción (2°; no re recuperó de la severa lesión de tobillo sufrida en Roland Garros), Medvedev, Nadal (no defiende puntos ya que el año pasado, lesionado, no jugó en Flushing Meadows) y su compatriota Carlos Alcaraz (4° del mundo), el griego Stefanos Tsitsipas (5°) y el noruego Casper Ruud (7°) tienen la oportunidad de terminar el Grand Slam en lo más alto. Si Nadal alcanza las semifinales, Medvedev, Tsitsipas, Alcaraz o Ruud están obligados a ganar el título para evitar que el mallorquín recupere el número 1 (la semana del 20 de enero de 2020 fue su última como líder del ranking).

60 millones de dólares repartirá el US Open entre los jugadores. Los dos ganadores del título individual embolsarán un cheque de US$ 2.600.000. Por la primera ronda individual, el premio es de 80.000. La pareja que obtenga el título en dobles ganará US$ 688.000.

Rafa, a los 36 años, buscará su quinto título en el US Open, el primero desde 2019. Con una marca de 19-0 en Grand Slams en el año (títulos en Australia y París), no pudo presentarse en las semifinales de Wimbledon por una lesión abdominal y, en su único partido desde entonces, el 17 de agosto en Montreal, cayó ante el croata Borna Coric. El último tenista hombre en ganar el Abierto de Australia, Roland Garros y el US Open en un sólo año fue Mats Wilander (en 1988). Durante la práctica del viernes, Rafa tuvo un susto al golpearse la rodilla izquierda en un cartel de publicidad, pero logró continuar el ensayo.

El ruso Daniil Medvedev, campeón defensor en el US Open, buscando concentración en una práctica en Nueva York Sarah Stier - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué más se puede evaluar entre los hombres? Medvedev, que el año pasado le negó a Djokovic el “Grand Slam calendario” al vencerlo en la final, intentará ser el primer jugador en repetir el título en Nueva York desde que Roger Federer (otra gran ausencia) ganó cinco títulos consecutivos entre 2004 y 2008 (en 2009 lo detuvo Juan Martín del Potro). El décimo preclasificado, Taylor Fritz , es la mayor esperanza de los 21 estadounidenses que esperan poner fin a la sequía de títulos locales en la Gran Manzana: Andy Roddick, en 2003, fue el último estadounidense en celebrar, derrotando al español Juan Carlos Ferrero (hoy, coach de Alcaraz) en la final, y a David Nalbandian en las semifinales.

Los tres mayores torneos sobre superficie dura de la gira norteamericana entre Wimbledon y el US Open fueron ganados por jugadores no preclasificados: el australiano Nick Kyrgios en Washington (ATP 500), el español Pablo Carreño Busta en Montreal (Masters 1000) y Coric en Cincinnati (Masters 1000). Los tres, sin dudas, serán rivales que nadie querrá enfrentar (Kyrgios, además, llega envalentonado luego de jugar su primera final grande, en Wimbledon).

Altas temperaturas se viven en Nueva York; el Kids' Day del US Open estableció un récord de asistencia, con 35.525 niños y familias que asistieron al complejo KENA BETANCUR - AFP

La Argentina, con ocho, es el quinto país con más jugadores en el main draw masculino, tras los 21 representantes locales, los doce de España y los diez de Australia y Francia. Diego Schwartzman (14° sembrado), Francisco Cerúndolo (24°), Sebastián Báez, Pedro Cachin, Federico Coria, Tomás Etcheverry, Facundo Bagnis y Federico Delbonis, los dos últimos superando la clasificación, buscarán trascender sobre el cemento neoyorquino. La rosarina Nadia Podoroska, actual 212°, pero jugando con el beneficio del ranking protegido tras su larga inactividad, será la única raqueta nacional entre las mujeres.

Diego Schwartzman, el mejor argentino del ranking MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El último baile de Serena Williams

Este US Open será histórico. Serena Williams , veintitrés veces campeona de Grand Slam, jugará su último torneo (su rival, este lunes en el Arthur Ashe, a las 20 de las Argentina, será la montenegrina Danka Kovinic, 80°). Serena, que cumplirá 41 años el 26 de septiembre, venció a Nicole Pratt (Australia) en el debut de su carrera en Flushing Meadows, en 1998, y luego sumó otros 105 triunfos en el torneo. El primero de sus seis títulos neoyorquinos fue cuando tenía 17 años, en 1999. Además, ostenta 365 victorias en partidos de Grand Slam, un récord sólo seguido por su hermana, Venus, con 271.

The Williams Sisters are teaming up once again in New York ➡️ https://t.co/hOIpKevpHR pic.twitter.com/RuNOCNCM3Z — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2022

Las Williams animarán la fiesta, al menos, durante las primeras jornadas. Venus, con el récord de mayor cantidad de apariciones individuales en el US Open en la Era Abierta (con 23, dos más que Serena; incluyendo este torneo) jugará en singles y en dobles, obviamente con Serena (tendrán un wild card).

El año pasado, la británica Emma Raducanu se convirtió en la primera jugadora surgida de la clasificación (masculina o femenina) en ganar un Grand Slam durante la Era Abierta. Actual 11° del ranking WTA, Raducanu enfrenta el desafío de tener que defender muchos puntos para no descender abruptamente en el ranking. Su rival en el debut será la francesa Alizé Cornet (40°; 32 años), que establecerá el récord femenino de más cuadros principales consecutivos de Grand Slam disputados: 63, superando los 62 de la japonesa Ai Sugiyama.

La frescura de la británica Emma Raducanu, última campeona en el US Open JULIAN FINNEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También habrá que tener en cuenta a Simona Halep, actual 7°, que ganó 19 de sus últimos 22 partidos (fue campeona en Toronto). La rumana, ex líder del ranking, ya sabe lo que es coronarse en un major (de hecho, lo logró en Roland Garros 2018 y en Wimbledon 2019, además de jugar otras tres finales).

Por tercer grande consecutivo, Iga Swiatek ingresa como número uno del mundo. La polaca de 21 años alcanzó la cima del ranking el 4 de abril, luego del retiro sorpresivo de Ashleigh Barty y asumió la responsabilidad con autoridad. Su temporada se destacó por una racha de 37 victorias consecutivas, la más larga en el tour en 32 temporadas, que finalmente llegó a su fin ante Cornet en la tercera ronda de Wimbledon (desde entonces, su rendimiento bajó). Esta quincena marcará las semanas 22 y 23 de Swiatek en el N° 1, donde permanecerá tras el final del US Open, independientemente de lo que ocurra.

La polaca Iga Swiatek, número 1 del mundo, en Nueva York Robert Prange - Getty Images North America

Coco Gauff, de apenas 18 años, viene golpeando las puertas del Top 10 con fuerza (es 12° en singles y 1° en dobles). Entrenada por el argentino Diego Moyano y finalista del último Roland Garros, la estadounidense construye su propio camino, pero parece la elegida para adueñarse del protagonismo que dejarán las Williams. Si logra dominar la presión, es excesivamente peligrosa.

“Nueva York es una ciudad de cosas inadvertidas. Es una ciudad de gatos que dormitan debajo de los coches aparcados, de dos armadillos de piedra que trepan la catedral de San Patricio y de millares de hormigas que reptan por la azotea del Empire State…”, escribió, alguna vez, Gay Talese. Claro que, a diferencia de aquella crónica de uno de los maestros del llamado Nuevo Periodismo, nadie que logre éxito en el US Open será omitido. Levantar los brazos ante 25.000 personas en el estadio Arthur Ashe genera que las personas (los atletas) ya no vuelvan a ser iguales. Y ejemplos hay de sobra.

Programa de lunes para los argentinos:

Primer turno del estadio Louis Armstrong, a las 11 de Nueva York, las 12 de nuestro país: Francisco Cerúndolo vs. el escocés Andy Murray.

vs. el escocés Andy Murray. Primer turno del Court 4, a las 12 de la Argentina: Facundo Bagnis vs. Sebastian Korda (EE.UU.).

vs. Sebastian Korda (EE.UU.). Cuarto turno del Court 4, Nadia Podoroska vs. Anna Schmiedlova (Eslovaquia).

vs. Anna Schmiedlova (Eslovaquia). Segundo turno Court del 8 (la acción comienza a las 12 de la argentina, con un partido de mujeres), Tomás Etcheverry vs. el español Pablo Andújar.

vs. el español Pablo Andújar. Cuarto turno del Court 15, Pedro Cachin ante Aljaz Bedene (Eslovenia).

Programa del martes para los argentinos: