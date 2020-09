Rafael Nadal se refirió a o que le sucedió a Novak Djokovic en el US Open Fuente: AFP

En la jornada inaugural del Masters 1000 de Roma, Rafael Nadal habló con la prensa. El tenista español, que estuvo siete meses sin jugar un partido oficial de tenis a causa de la pandemia de coronavirus, se refirió a su presente antes del debut, pero también fue consultado por la insólita descalificación que sufrió Novak Djokovic durante el US Open, torneo que finalmente fue ganado ayer por Dominic Thiem.

Nadal, que debutará este martes frente a su compatriota Pablo Carreño Busta, dejó su opinión sobre la situación que atravesó que pasó el tenista serbio: "Tuvo mala suerte. Lo sentí mucho por él, ya que tenía una gran oportunidad en ese Grand Slam. No debió hacer eso, pero son cosas que pasan. Fue una circunstancia un tanto desafortunada. En la pista es importante tener el control para evitar situaciones de este tipo".

Claro está que la palabra más esperada era la del propio Novak Djokovic. En el momento de la rueda de prensa del Media Day romano, fue consultado acerca de su descalificación en el US Open, cómo vivió lo ocurrido y qué le pasó por su cabeza.

Rafael Nadal dijo que Djokovic tuvo mala suerte. El serbio también habló y manifestó que estuvo en shock durante algunos días luego del incidente Fuente: Reuters

"Estuve en shock durante unos días por terminar el US Open de esa manera. Es la primera vez en mi carrera que me ocurre algo así. Es algo que quizá hubiera ocurrido antes, la verdad o a tantos otros jugadores", comenzó manifestando el serbio. "Fue desafortunado y le di en un lugar raro. Hubo muchas especulaciones sobre si lo merecía o no. Lo acepté y lo dejé atrás", agregó.

Además, se lamentó por lo sucedido por la confianza con la que iba a encarar el Grand Slam: "Es una pena, porque me sentía muy bien y golpeando la pelota muy bien. Fue inesperado, pero no intencionado, por supuesto. Pero si hacés lo que hice yo, es probable que le puedas dar a alguien y las reglas son claras. Lo acepté y superé eso". Djokovic también contó que no lo va a olvidar: "No creo que lo haga nunca porque esto es algo que se queda contigo toda la vida". Que el circuito lo haya dejado volver a jugar pronto es algo que el número 1 del ranking agradeció: "Está genial, así se puede dejar pronto todo eso atrás.

Novak Djokovic contó que pudo hablar con la juez de línea a quien agredió de manera accidental Crédito: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

También se refirió a lo duro que fue el día posterior a lo ocurrido con el pelotazo y manifestó que buscará un aprendizaje de lo sucedido: "Intentaré aprender de esto y que no me vuelva a ocurrir, pero no puedo decir que no se repetirá nunca, porque en la vida nadie sabe lo que va a pasar. Intentaré que esto sea una lección para mí. Sé que no soy perfecto, tengo mis defectos".

Por último contó que llamó a Laura Clark, la juez de línea para saber si se encontraba bien: "Para mí era importante saberlo. No quería hacerle daño. Que ella estuviera bien me alivió. A través de mi mente y mi corazón, procesé lo ocurrido, aprendí la lección y lo quiero dejar atrás". Y concluyó: "Sentí mucho el drama que le causé. Ella estaba ahí voluntariamente y ama este deporte. Quizá la vida me hizo ver que tenía que ocurrirme esto así".