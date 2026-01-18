A los 45 años, Venus Williams fija un récord en el Abierto de Australia, pero dice adiós en primera ronda

Disputó su primer torneo como profesional hace casi tres décadas, en Amelia Island, en abril de 1996, cuando apenas tenía 15 años, merced a una invitación. Hoy, a los 45, Venus Williams es todavía una tenista profesional. Ya no es la número 1 del mundo, y de hecho, ha jugado poco en los últimos tiempos, lo que explica que sea la 578ª del ranking mundial. Así y todo, la estadounidense desembarcó en Melbourne y se convirtió en la jugadora de mayor edad en el cuadro principal del Australian Open. Y pese a perder, se fue envuelta en una ovación.

Venus jugó el primer Grand Slam de la temporada gracias a una invitación especial. La campeona de siete torneos de Grand Slam lideraba 4-0 en el tercer set el domingo, antes de que Olga Danilovic se recuperara para ganar seis juegos consecutivos. La serbia logró el quiebre vital en un largo penúltimo juego, y se anotó la victoria por 6-7 (5-7), 6-3 y 6-4, en 2 horas y 17 minutos de acción en el John Caine Arena, el tercer estadio del Melbourne Park.

“Fue una increíble experiencia en la cancha hoy”, dijo Williams, quien dejó el estadio con una sonrisa y un saludo. Al disputar la primera ronda, superó la marca de longevidad establecida por la japonesa Kimiko Date, que tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda en el torneo de 2015.

Venus Williams impacta un revés en el partido contra Olga Danilovic (AP Photo/Aaron Favila) Aaron Favila� - AP�

“Estoy realmente orgullosa de mi esfuerzo, porque estoy jugando mejor con cada partido, llegando a los lugares a los que quiero llegar”, dijo Williams. “Ahora mismo, solo tengo que seguir adelante y trabajar en mí misma y trabajar para controlar mis errores”, insistió.

“Esas son cosas, también, que vienen con jugar partidos adicionales... todas esas cosas que todavía estoy aprendiendo. Es un poco raro, pero es súper emocionante haber jugado tan bien y ponerme en esa posición y llegar muy cerca”, agregó Venus, que obtuvo su última victoria en el torneo de Washington, en julio del año pasado. Luego cayó en Cincinnati y en el US Open, y este año sumó tropiezos en Auckland, Hobart y el abierto australiano.

Venus Williams disputó Australia por 22a ocasión (Photo by Martin KEEP / AFP) MARTIN KEEP� - AFP�

La mayor de las hermanas Williams tenía 17 años cuando debutó en el Abierto de Australia en 1998, cuando trepó hasta los cuartos de final. Esta fue su 22ª participación en el Melbourne Park, donde perdió dos finales contra su hermana Serena, en 2003 y 2017. Aquí llegó semanas después de su matrimonio con el actor italiano Andrea Preti, y con él viajó a Melbourne.

Williams estaba decidida no solo a romper el récord de edad de Kimiko Date. Tenía en la mira avanzar para enfrentarse más adelante con su compatriota Coco Gauff. Después de repartirse los dos primeros sets, Williams fue agresiva y perdió apenas cinco puntos en los primeros cuatro juegos del tercer set, mostrando su clase de otros tiempos. Danilovic, 68ª en el ranking, logró reaccionar al apelar a la potencia de su derecha. “Me dije a mí misma antes del partido que realmente quería aprovechar este momento: jugar contra Venus Williams es algo que no puedo dar por sentado”, dijo Danilovic la serbia. ”Cuando estaba 0-4, me dije ‘solo tienes que jugar’. Fue un placer enfrentar a una leyenda así”, subrayó la estadounidense sobre lo que sucedió en la John Caine, conocida como la cancha del pueblo, porque está abierta a los aficionados con pases de acceso general.

Olga Danilovic, la jugadora serbia que eliminó a Venus Williams en el Melbourne Park (Photo by Martin KEEP / AFP) MARTIN KEEP� - AFP�

Con el marcador igualado 4-4 en el set decisivo, Williams sacó durante 14 minutos y medio en un game de 22 puntos, en el que salvó dos chances de quiebre. Dispuso de varias ocasiones para llevarse el juego a fuerza de potentes devoluciones y aces, antes de finalmente sucumbir. “Fue un gran game, un gran momento. La energía de la gente fue increíble. Eso me estimuló mucho”, dijo Williams sobre ese penúltimo juego con su saque. “Ella también jugó en gran forma en ese momento. También tuvo algo de suerte allí. Así es el deporte, así es como funciona a veces. Pero fue un momento increíble”. Danilovic sacó con calma y el partido terminó con una derecha de Williams que rozó la red y apenas salió en el primer match point.

Williams se presentó en Australia inmersa en una racha de cinco derrotas consecutivas desde la primera y única victoria en su regreso a la gira. “De muchas maneras, estoy teniendo que aprender cómo hacer las cosas de nuevo, si eso tiene algún sentido”, remarcó. Continuará ese proceso en el torneo de dobles en Melbourne Park, donde acompañará a la rusa Ekaterina Alexandrova, 11ª del ranking. Luego pensará en su calendario para el resto de 2026. ¿El retiro? No, eso no pasa ahora por su mente. “Ahora mismo estoy muy metida en el torneo”, dijo. “Mi próximo enfoque está en el dobles, ahí es donde ahora está mi cabeza”.