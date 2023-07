Wimbledon: Davidovich hizo el saque de abajo más insólito del año... que terminó con punto en contra e inmediata derrota

escuchar

Hay decisiones que pueden cambiar una vida. Y hay decisiones, mucho más pequeñas, que pueden transformar una victoria en una derrota inesperada, dolorosa, que queda archivada en la memoria. El español Alejandro Davidovich no podrá dormir plácidamente esta noche. Tal vez, tampoco lo haga mañana. Y pasado mañana, hasta que la herida de su propia decisión cicatrice. Quedó muy cerca de dar la sorpresa en Wimbledon ante el danés Holger Rune, que acabó imponiéndose en el super tie-break por 6-3, 4-6, 3-6, 6-4 y 7-6 (10-8) tras cuatro horas de batalla y después de levantar dos match-balls en el quinto set.

Sin embargo, hubo un momento crucial, cuando Davidovich se inclinó por un saque por abajo, que decidió ejecutar con el marcador 8-8, en plena definición. Para algunos especialistas, se trata de una determinación arriesgada y ofensiva, que no todos toman de la mejor manera. El danés adivinó la intención y contrarrestó la sutileza con una derecha cruzada profunda, violenta. Casi inmediatamente, ganó el partido.

Lo grita Holger Rune, que ganó el partido Kirsty Wigglesworth - AP

A corazón abierto, más tarde, en la sala de conferencias, el español confesó: “Me he cagado, como diría un andaluz. No quería jugar el punto. Estaba temblando y es una experiencia más que me llevo. No sé qué hubiese pasado si hubiera jugado valiente. La próxima vez será”.

Al mismo tiempo, aceptó que para preservarse de su intimidad, dejó en pausa la tecnología. “No tengo redes por bienestar mental, con lo que no me puedo imaginar lo que están diciendo de mí. Se pasan muchas horas en eso y quizás es mejor dedicar el tiempo a leer o hacer otras cosas más eficientes. Yo no he perdido el partido por ese golpe. Había tenido dos pelotas para ganar antes. Él ha subido primero a la red y después me ha hecho un buen saque”, explicó. Todo un mensaje.

¡INSÓLITO! En un momento clave del partido, Davidovich Fokina le entregó el partido en bandeja a Rune. 😳



⭐ Disfrutá de TODAS las canchas de #Wimbledon en @starplusla.#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/hhBbW6JjvU — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 8, 2023

El número 1 mundial Carlos Alcaraz sufrió este sábado para derrotar al chileno Nicolás Jarry y clasificarse para los octavos de final de Wimbledon, instancia a la que accedieron por la vía rápida dos de las aspirantes al título en categoría femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la brasileña Beatriz Haddad Maia. El joven tenista español de 20 años acabó imponiéndose tras 3h56 de dura batalla en cuatro sets, por 6-3, 6-7 (6-8), 6-3 y 7-5, igualando su mejor resultado en el torneo londinense.

”Ha sido realmente duro. Ya en Río fue duro (en semifinales, ganada en febrero por Alcaraz por 6-7, 7-5 y 6-0), así que estoy feliz de avanzar y de haber recibido tanta energía del público”, comentó el español en la entrevista apenas salió de la pista.

”La llave es siempre creer y mantenerse concentrado. Sabía que tendría mis oportunidades”, añadió el español, que no esconde su ambición por sumar un segundo Grand Slam, su primero en Londres. En octavos, Alcaraz se medirá con el italiano Matteo Berrettini, finalista en 2021, que le ganó al alemán Alexander Zverev por 6-3, 7-6 y 7-6.

Vuela Carlos Alcaraz sobre la hierba de Londres Alastair Grant - AP

El año pasado, en su segunda participación en el All England Club, Alcaraz fue derrotado en octavos por el italiano Jannik Sinner, pero esta temporada el español llega con otro estatus, como número 1 de la ATP, después de haber ganado su primer Grand Slam (el US Open) y tras conquistar recientemente en Queen’s su primer torneo en césped.

De hecho, Alcaraz podría convertirse en el octavo hombre capaz de ganar en Queen’s y Wimbledon en un mismo año, algo que solo lograron Boris Becker, Jimmy Connors, Lleyton Hewitt, John McEnroe, Andy Murray, Rafael Nadal y Pete Sampras.

No obstante, tras dos primeras rondas que superó sin ceder un set, Jarry opuso una gran resistencia. Más convincentes que Alcaraz se mostraron dos de los aspirantes en el cuadro masculino: el ruso Daniil Medvedev y el griego Stefanos Tsitsipas.

Magnifico 🤌



Matteo Berrettini blasts his way into the fourth round defeating No.19 seed Alexander Zverev in straight sets, 6-3, 7-6(4), 7-6(5) 🔥#Wimbledon pic.twitter.com/WaGQ9XLMZ9 — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2023

Medvedev superó al húngaro Marton Fucsovics por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4. El ruso de 27 años ya había alcanzado los octavos de final del torneo más importante sobre césped en 2021, pero nunca llegó más lejos. Después de haber concluido el viernes un maratón de cinco sets ante Andy Murray, Tsitsipas fue más expeditivo este sábado ante el serbio Laslo Djere al imponerse por 6-4, 7-6 (7-5) y 6-4 para avanzar a octavos.

En una nueva jornada marcada por la lluvia, que alteró el programa de Wimbledon en la primera semana, dos de las aspirantes a la victoria en el cuadro femenino dieron una gran impresión: la bielorrusa Aryna Sabalenka (25 años y N°2 del mundo y la brasileña Beatriz Haddad Maia (13°).

LA NACION