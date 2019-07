Sebastián Torok SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2019 • 07:00

LONDRES.- Bernard Tomic, un tenista australiano de 26 años que desperdicia su talento con indisciplina y muy malos comportamientos dentro de la cancha, volvió a ser noticia en el circuito y, no precisamente, por una situación agradable. Actual 96° del ranking y 17° en 2016, perdió en la primera ronda de Wimbledon frente al francés Jo-Wilfried Tsonga por 6-2, 6-1 y 6-4, en apenas 58 minutos, en el que representó el segundo partido más corto de la historia del major británico (desde que los registros comenzaron en 2002, el más rápido fue el triunfo de Roger Federer ante el colombiano Alejandro Falla por 6-1, 6-2 y 6-0, en 54 minutos, en 2004). El evidente desgano que exhibió Tomic frente a Tsonga, en el Court 12, llevó a los organizadores del torneo a evaluar seriamente la posibilidad de no entregarle el pago correspondiente a la primera rueda (45.000 libras).

La antipatía corporal que exhibió Tomic no es, lamentablemente, nueva. En la primera ronda de Wimbledon 2017 fue sancionado luego de fingir una lesión en la derrota frente al alemán Mischa Zverev por 6-4, 6-3 y 6-4. "Me da igual llegar a los octavos de final del Abierto de los Estados Unidos y en la primera ronda", dijo, ácido. La Federación Internacional de Tenis lo multó con 13.000 euros tras considerar "antideportivo" su comportamiento frente a Zverev y las declaraciones posteriores. Además, el sponsor de sus raquetas le retiró el patrocinio. Ayer, frente a Tsonga, apenas se esforzó para llegar a los tiros del francés y por momentos fue verdaderamente bochornoso. Tsonga, por momentos desconcertado, siguió con su objetivo y ganó el primer set en 18 minutos, el segundo en 17 y el tercero en 23.

En la rueda de prensa posterior al partido, Tsonga escuchó que un comentarista de la cadena BBC había dicho que la actitud de Tomic le había faltado el respeto a su rival y al público. "Lo más importante para mí fue pasar de ronda. Quiero decir, no es como... quiero decir, ese es su juego. Siempre ha jugado así. No se trata de jugar así solo una vez. Jugamos varias veces y una vez fue difícil porque él solo jugaba así, con drop shots, y estaba jugando bien. No encontré la manera de lograr el ritmo suficiente en el partido y fue complicado para mí. Lo que quiero decir es que es difícil hablar sobre cómo actúan las otras personas".

Tomic, como si no hubiera sucedido nada, sino simplemente un mal día de oficina, afirmó que solamente jugó "terrible". Y se sorprendió cuando escuchó que probablemente en la oficina de árbitros decidieran no pagarle el dinero correspondiente a la primera ronda. "Creo que jugué lo mejor que pude, solo que fue terrible. Él hizo como 24 aces.", se defendió Tomic, que en la temporada acumula apenas 5 victorias y 11 derrotas en el tour. "Jugué bien la semana pasada (llegó a cuartos de final en Antalya), jugué mal esta semana. Simple. Cada semana jugamos tenis", añadió, sin sonrojarse...