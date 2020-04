Fuente: AFP

Sebastián Torok Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de abril de 2020 • 12:08

Por primera vez desde la cancelación por la Segunda Guerra Mundial, esta temporada no se jugará Wimbledon, el torneo más prestigioso del mundo del tenis. La crisis global por el brote de coronavirus representa, también, un golpe para el Grand Slam que se disputa desde 1877. Sin embargo, a diferencia de la gran mayoría de los certámenes, Wimbledon está protegido y sus dificultades económicas no serán tan profundas. El torneo londinense, que ya fue programado del 28 de junio al 11 de julio de 2021, está blindado con un seguro contra diversos riesgos, uno de ellos, aunque parezca increíble y premonitorio, las pandemias. Esa póliza ayudará a cubrir los aproximadamente US$ 315.000.000 que factura anualmente "The Championships".

Será inevitable que Wimbledon tenga un impacto financiero negativo por la cancelación de la competencia, la primera desde 1945, teniendo en cuenta la caída de la comercialización, la venta de alimentos/bebidas y merchandising, el reembolso por las entradas y los derechos de la TV. De todos modos, una muy buena porción de esos ingresos serán cubiertos con el seguro. Según un informe del periódico británico Daily Mail, el Subcomité de Riesgos y Finanzas del All England Club insistió desde hace mucho tiempo en contar con una cláusula que cubriera las epidemias y hoy, esa decisión, cobra muchísimo valor. El seguro, además, cubre otros escenarios de interrupción como los actos de terrorismo y la muerte de la Reina de Inglaterra, con el posterior período de duelo nacional.

Gran Bretaña superó los 2000 muertos y los 29.000 infectados en total por el coronavirus. Después de días de resistencia, el primer ministro, Boris Johnson, anunció el confinamiento de toda la población, consciente de que no hay otra manera de detener la propagación del virus. Paradójicamente, Johnson se convirtió en el primer líder mundial contagiado de coronavirus.

Tras la cancelación de Wimbledon, la ATP y la WTA anunciaron en forma conjunta la continuidad de la suspensión del circuito hasta, al menos, el 13 de julio. De esta manera queda suspendida toda la gira sobre césped, no sólo Wimbledon. Los torneos que quedan afectados son 's-Hertogenbosch, Stuttgart, Queen's, Halle, Eastbourne y Mallorca, de la ATP, así como los eventos de 's-Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham, Berlín, Eastbourne y Bad Homburg, de WTA. La suspensión, además, involucra a todas las categorías profesionales, incluido el Challenger Tour, el ITF World Tennis Tour y el circuito de tenis adaptado.

Quién sí saldrá dañado económicamente si este año no se disputa será Roland Garros. El jefe de finanzas de la Federación Francesa de Tenis, Lionel Maltese, explicó, en una entrevista en el diario L'Equipe, por qué decidieron en forma unilateral -y antipática para el resto del tour- trasladar el evento para el 20 de septiembre, pocos días después del Abierto de los Estados Unidos. Según aseveró el dirigente, la cancelación del Abierto de Francia sería una catástrofe financiera que afectaría directamente los distintos planes de desarrollo de la federación y que hasta podrían sufrir pérdidas por unos 260.000.000 de euros.

El tenis es, sin dudas, uno de los deportes más globalizados y esa característica, precisamente, provocará que sea una de las últimas actividades en regresar a la normalidad. Algunas voces con autoridad en el circuito ya empezaron a pensar que la posibilidad de que no haya competencia en todo 2020 puede ser factible, aunque, como le explicó el brasileño Bruno Soares, miembro del Consejo de Jugadores de la ATP a LA NACIÓN, "no hay apuro" para tomar esa decisión y si en octubre, por ejemplo, el mundo tiene controlado el Covid-19, se intentará aprovechar hasta fin de año para jugar. "Creo que el regreso del tenis este año va a ser difícil. Se basa en los viajes globales y por eso es probablemente el último deporte que volverá. Los deportes que tienen un enfoque nacional están en una posición más sólida y los que tienen un enfoque global, están más desafiados", opinó, hace unos días, el director de Tennis Australia, Craig Tiley.