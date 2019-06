Todo listo en el All England para recibir al tercer Grand Slam de la temporada Fuente: Reuters

Sebastián Torok SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2019 • 18:34

LONDRES.- La ola de calor que perturba a una buena parte del continente europeo no incomoda a esta porción de Gran Bretaña. Madrid, Berlín, París y Roma, entre otras ciudades, son un horno. El calentamiento planetario no da tregua y el termómetro registró cifras asfixiantes en los últimos días. Sin embargo, salvo los 30 grados del sábado pasado, Londres disfruta de una temperatura sumamente agradable: no más de 24 grados y sin lluvias. El pronóstico, además, avisa que así continuará, al menos durante esta semana. Y ello es todo un alivio en Wimbledon, claro. Porque el calor no "quemará" antes de tiempo el césped, como ya ocurrió otros años tórridos, y porque los chaparrones no retrasarán los partidos en las canchas secundarias.

El certamen de tenis más importante del mundo encenderá su magnífica maquinaria este lunes, en una edición (la 113) que le entregará un premio de 2.350.000 libras (US$ 2.980.000) a cada ganador individual y que lucirá dos estadios con techo retráctil: el artístico Centre Court, que ya lo ostenta desde 2009, y el Court 1, que después de tres años de preparación y 70 millones de libras (88.800.000 dólares), ofrecerá un paliativo ante un potencial mal clima, tan típico en Londres como las frutillas con crema en el All England Lawn Tennis.

Las hortensias, distribuidas cuidadosamente por todo el complejo de Wimbledon, aportan colores violáceos que se combinan con los de la cartelería. Todo está en su lugar y si existe la perfección, hay que empezar por aquí para dar cuenta de ello. La seguridad, reforzada desde los atentados terroristas de 2017 en esta ciudad y en Manchester, no pierde detalle y ensaya movimientos hasta último momento.

Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal, los tres cabezas de serie principales (en ese orden, pese al ranking ATP del español, 2°), ganaron los últimos diez trofeos de Grand Slam (el último "intruso" fue Stan Wawrinka, en el US Open 2016) y muy pocos se atreven a afirmar que no será uno de ellos el ganador del título individual masculino. Nada cambiará en la cima del ranking luego de Wimbledon (la ventaja de Nole sobre Rafa es, por ahora, inalcanzable). Quien sí puede seguir logrando marcas es Federer, el ocho veces campeón en Wimbledon: si llega a las semifinales se convertirá en el primer hombre en sumar 100 victorias en el cuadro de singles de un Grand Slam (Nadal, en Roland Garros, posee 93). El suizo, además, es el primer hombre de la historia en sumar 21 apariciones consecutivas en Wimbledon.

Novak Djokovic recorre las canchas auxiliares de All England Fuente: AP

A propósito de Nadal, dos veces campeón en Wimbledon (2008 y 2010), no ocultó su malestar por haber sido designado como tercer favorito en lugar de segundo, como indicaría su ranking. El major británico se rige por sus propias normas y lo aplica a la hora de configurar los favoritos masculinos. Tiene en cuenta los resultados sobre césped de las dos últimas temporadas, a los puntos ATP se le añaden los logrados sobre césped en el último año y un 75% de los sumados en la temporada anterior. Esa combinación hizo que Federer fuera 2° y, con el sorteo del cuadro, un potencial rival del mallorquín en las semifinales. "No me parece correcto que solo sea un torneo el que haga esta clasificación", expresó Nadal. Su tío, Toni Nadal, fue más allá, en la Cadena Ser: "No deja de ser un poco feo porque hay una clasificación. En Wimbledon están acostumbrados a ir a su manera y supongo que actúan así porque se sienten especiales. Tal vez se creen con derecho a hacer las cosas como quieren. Es un mal principio sentirse alguien especial". Luego de ganar Roland Garros, Nadal preparó Wimbledon entrenándose en canchas de césped en Mallorca y el morbo ya está presente, porque podría cruzarse con Nick Kyrgios en la segunda ronda (el historial con el australiano es 3-3 y éste se impuso en el primer duelo entre ambos, en Wimbledon, en 2014; además, entre ellos hubo cortocircuitos).

¿Podrá, la nueva generación, de una vez romper el dominio de los más "veteranos"? El griego Stefanos Tsitsipas, el austriaco Dominic Thiem y el alemán Alexander Zverev son las mayores esperanzas. Zverev, sexto favorito, a los 22 años y 85 días busca convertirse en el más joven en ganar un Grand Slam masculino de singles desde que Juan Martín del Potro (ausente en Wimbledon tras la cirugía de rodilla derecha) ganó el US Open 2009, con 20 años y 355 días.

Roger Federer entrena en el Aorangi Park del All England Fuente: AP

¿Entre las mujeres? La australiana Ashleigh Barty, flamante número 1 del mundo y última campeona de Roland Garros, parte como firme favorita, porque además de haberse coronado en París llegó a Londres luego de ganar el trofeo en Birmingham (sobre césped). "Mentalmente estoy aliviada por haber dejado de ser número 1. No creo que haya nada que pudiera haberme preparado para esto, sobre todo porque tengo tendencia a pensar demasiado", confesó la japonesa Naomi Osaka, número 2, desplazada por Barty. Ella, claro, también es una de las raquetas más trascendentes. Como Serena Williams, que no importa qué ranking tenga para ser considerada favorita, mucho más en Wimbledon, donde ganó siete veces el trofeo en singles. "Tuve lesiones graves todo el año. No jugué suficientes partidos. Pero he visto buenos médicos y sí, me siento mejor", advirtió la estadounidense de 37 años, undécima cabeza de serie, que si obtiene el título igualará a Margaret Court en cantidad de majors ganados (24). Asimismo, la alemana Angelique Kerber (campeona defensora), se presentará luego de perder la final de Eastbourne con la checa Karolina Pliskova.

El césped es, sin dudas, la superficie que más dificultades les genera a los tenistas argentinos. Sin Del Potro, que ya se encuentra en Buenos Aires siguiendo los consejos del médico que lo operó en Barcelona, el español Ángel Ruiz-Cotorro, Diego Schwartzman es el mejor cabeza de serie de nuestro país: 24°. El Peque, que posee tres partidos ganados sobre césped en su carrera, se medirá ante el australiano Matthew Edben (91°), aunque todavía no fue programado. Guido Pella, 26° cabeza de serie, debutará este lunes ante el rumano Marius Copil (84°); el bahiense llega a Londres después de perder en la primera ronda de Halle.

Un clásico del torneo: el parque de espectadores, reacondicionado para la nueva temporada Fuente: Reuters

Leonardo Mayer (56°), que en 2014 alcanzó la cuarta ronda de Wimbledon, se presentará en la primera jornada frente a Ernest Gulbis, actual 90°. Cuando está inspirado y libre de lesiones, el letón es capaz de eliminar a cualquiera: en el All England, en 2017, siendo 589°, eliminó a Del Potro en la segunda ronda. Mayer tiene una molestia en la espalda y en los últimos días se entrenó muy poco.

El tercer argentino que jugará este lunes será Juan Ignacio Londero (62°). El cordobés está viviendo una temporada de ensueño, luego de ganar su primer ATP (en Córdoba). En su primer cuadro principal de Wimbledon, se enfrentará con el francés Benoit Paire (28° preclasificado).

Restarán debutar, además de Schwartzman, Federico Delbonis (76°; ante el británico Daniel Evans, 65°) y Guido Andreozzi (116°; frente al serbio Laslo Djere, 30°).

Wimbledon, inigualable y trascendente, se viste de gala. El tenis lo agradece.