Zeballos y Granollers debutaron en el Masters de Turín: vencieron a los vigentes campeones, Krawietz y Puetz
En una temporada de ensueño, el argentino y el español comenzaron la búsqueda del ATP Finals; Alcaraz, que intentará terminar el año como N° 1, se presentó batiendo a De Miñaur
“Es una grandísima manera de empezar el torneo“. El español Marcel Granollers, número 8 del mundo en dobles y compañero de Horacio Zeballos, el mejor doblista argentino de todos los tiempos, eligió esas palabras para describir el debut de la pareja en el torneo de Maestros, el ATP Finals que se disputa en Turín. Compitiendo en el exclusivo torneo por sexto año consecutivo, se presentaron derrotando a los vigentes campeones, los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, por 6-4, 4-6 y 10-6 (match tie-break), por el Grupo Peter Fleming.
“El partido fue tan parejo que fue fundamental que tras perder el segundo set no cambiáramos nada mentalmente, la actitud fue la misma y te diría que hasta un poco mejor en un formato en el que sabes que si te desconcentras un minuto pierdes“, apuntó el marplatense Zeballos, número 7 de la especialidad. Esta temporada fue soñada para el argentino y el español, que compiten juntos -y con muy buena química- desde 2019: ganaron cinco títulos, pero dos de ellos de Grand Slam (Roland Garros y el US Open), la máxima jerarquía de los torneos, algo que era una cuenta pendiente para ambos hasta que se coronaron en París.
Subcampeones del ATP Finals en 2023, el zurdo Zeballos (entrenado por Alejandro Lombardo) y el diestro Granollers intentarán aprovechar el envión para marcar diferencias en el Inalpi Arena de Turín, donde buscan tachar uno de los pocos (y grandes) objetivos pendientes en su palmarés como dupla. Además de celebrar en el Abierto de Francia y en Flushing Meadows, esta temporada Zeballos/Granollers dominaron el polvo de ladrillo en el Masters 1000 de Madrid y en Bucarest, y obtuvieron su primer trofeo sobre superficie dura y bajo techo, en el ATP 500 de Basilea, las mismas condiciones que hay en Turín.
A winning start 🙌— Tennis TV (@TennisTV) November 9, 2025
Granollers & Zeballos come through a tight first match against Krawietz & Puetz, 6-4 4-6 10-6#NittoATPFinals pic.twitter.com/H7H58CYmII
El Grupo Peter Fleming de dobles lo completan las parejas formadas por los británicos Julian Cash/Lloyd Glasspool y los italianos Simone Bolelli/Andrea Vavassori.
Además, para Zeballos, puntualmente, la victoria tiene un valor extra, ya que Krawietz y Puetz serán los doblistas de Alemania en la serie frente a la Argentina por los cuartos de final de la Copa Davis, en Bolonia, en el marco del Final 8.
Alcaraz, por fin, debutó con una victoria
Por extraño que parezca, es la primera vez que ocurre. Las ATP Finals es uno de los certámenes más exigentes del calendario y el español Carlos Alcaraz, actual número 2 del ranking, había sido víctima de ello en las dos participaciones que registraba hasta este domingo. Nunca había podido debutar con una victoria, pero cambió su suerte para tratar de escribir una nueva historia. Tanto en 2023 (perdió con Alexander Zverev), como en 2024 (cayó con Casper Ruud), el murciano había iniciado su camino con derrotas, pero este domingo abrió su tercera aventura en Turín con una trabajada actuación frente al australiano Alex de Miñaur por 7-6 (7-5) y 6-2, en una hora y 40 minutos.
“Este torneo es uno de los mejores que tenemos en el circuito, sin duda”, señaló Alcaraz. “Estamos jugando contra los mejores del mundo, lo que demuestra lo difícil e importante que es. He tenido problemas en los últimos años para llegar al final de la temporada con motivación. Esta es un poco diferente, de lo cual estoy orgulloso, ya que estoy haciendo las cosas bien para darme la oportunidad de intentar ganar este torneo”, añadió el jugador entrenado por el Mosquito, Juan Carlos Ferrero.
Alcaraz dio un paso importante no sólo para liderar, por el momento, el Grupo Jimmy Connors, sino en sus aspiraciones por terminar como el mejor jugador del mundo en el año. Para ello depende de sí mismo. O bien le basta con sumar dos victorias más en la fase de grupos, o alcanzar la final esta semana. Alcaraz, además, aspira a ser el tercer español en conquistar las ATP Finals, algo que hasta ahora sólo lograron Manuel Orantes en Houston 1976 y Alex Corretja en Hannover 1998.
Este lunes será el debut de Jannik Sinner, el actual número 1 del mundo. El italiano se medirá con el canadiense Felix Auger-Aliassime. Mientras que el otro italiano del Masters, Lorenzo Musetti (ingresó tras la baja de Novak Djokovic), jugará contra el estadounidense Taylor Fritz.
