Tensión en el Barça: Iñigo Martínez se le plantó cara a cara a un adolescente que lo estaba insultando

Otro episodio de violencia vuelve a ubicar al fútbol en el centro de la polémica. Esta vez sucedió en España, luego de que Iñigo Martínez reaccionara de manera inesperada ante la serie de presuntos insultos que recibió de parte de un adolescente mientras salía del entrenamiento. El hecho se dio a conocer este lunes debido a la repercusión mundial del video en las redes sociales, en donde el jugador del Barcelona le respondió de manera brusca al joven, quien tampoco se quedó callado.

Todo sucedió a la salida de la Ciudad Deportiva en donde el equipo Culé realiza su entrenamiento diario. Según indicó la prensa española, el joven, que no fue identificado, habría insultado al delantero mientras este se encontraba dentro del campo. Al parecer, tras la finalización de la jornada, Martínez no dejó pasar por alto el hecho y lo enfrentó en la calle.

El clip lo grabó un usuario, que más tarde lo posteó en sus redes y cobró relevancia internacional dentro del mundo del deporte. Allí se puede ver cómo Íñigo baja de su camioneta y se dirige hacia el joven que continúa con los insultos.

“La última vez que me llamás ‘vos tonto’, ¿me oíste? La última vez que me llamás tonto. La última que me insultás. Y tu amigo lo mismo. Te aviso”, zanjó el jugador a la vez que se puso frente a frente con el adolescente. Al mismo tiempo, el resto de la gente que también observaba, se preguntó por qué reaccionó así el defensor. Sin embargo, y a pesar de los pedidos para que termine todo, la discusión continuó.

Iñigo Martínez fue increpado por un hincha del Barcelona y le respondió frente a frente (Fuente: X/@julenathclub)

“¿Oíste bien? Es la última vez que me insultás. Y no vayas de creído, porque me ca** en Dios”, insistió el futbolista y luego se metió a su camioneta. Por su parte, los amigos del adolescente intentaron calmarlo. En tanto, ni el club Barcelona ni Íñigo Martínez se manifestaron en sus respectivas cuentas oficiales, por lo que todo quedó en un momentáneo silencio.

Este tipo de reacción no resultó llamativa dentro del público del fútbol español, ya que varios medios, como AS, alegaron que lamentablemente este tipo de momentos agresivos hacia los jugadores se volvió una cuestión casi de rutina, en la que los hinchas o personas sin afinidad por los equipos suelen presentarse a la salida de la Ciudad Deportiva o en los diferentes campos de entrenamiento para agredir verbalmente al plantel. El motivo, según explican, sería el de provocar una respuesta que los haga virales en las redes y que acumule “Me Gusta”.

Una justificación controvertida, pero que en otra oportunidad ya le sucedió al defensor del equipo Culé, João Cancelo, al inicio de esta misma temporada. Según denunció en sus redes, existen fans que son “pesados” por estar “todos los días” a la salida del campo de entrenamiento o que lo persiguen cuando va a cenar a un restaurante con su familia. El motivo sería que les firme autógrafos o camisetas que después revenden por Internet a muy buen precio.

“En primer lugar, no son aficionados, son chicos de 20 años que están ahí todos los días, ya sea en la puerta del centro de entrenamiento o cuando estoy con mi hija en el parque o en una simple cena con mi novia”, describió el jugador portugués.