Para Cristian Fabbiani, "este Boca no le hace sombra a River" Crédito: ESPN

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2020 • 12:33

El exjugador Cristian "Ogro" Fabbiani y el periodista partidario Roberto Leto tuvieron un fuerte cruce luego de hablar de la presión que tienen River y Boca por un hipotético enfrentamiento en la final de Copa Libertadores en el Maracaná.

El conductor del programa, Sebastián Vignolo, aprovechó la oportunidad de tener a Leto en el programa y le preguntó: ¿Te presiona que River ya esté en semifinales?".

El periodista xeneize no esquivó el tema y aseguró: "Si Boca gana el partido frente a Racing, Boca va a presionar a todos los demás. Si Boca se mete entre los cuatro mejores equipos de Sudamérica, River se va a preocupar por Boca",

Luego, Leto opinó convencido: "River no le quiere dar la revancha a Boca, es la realidad. Si tienen que jugar de vuelta, no quieren jugar". El Ogro Fabbiani rápidamente reaccionó y le contestó: "Este Boca no le hace sombra a River".

Leto expuso que ambos equipos se volverían a enfrentar en la Copa Libertadores únicamente en la final, a un solo partido, en el Maracaná. El periodista sostuvo que el club que dirige Gallardo ya llegó esa instancia frente al Flamengo y perdió el encuentro en los últimos cinco minutos.

"Estamos hablando de River y Boca nada más, no metas a otros clubes. River está bien preparado y bien sólido, no tiene ningún error. Hablá del funcionamiento de Boca, yo te gané a vos en Madrid", le dijo Fabbiani a Leto.

Gonzalo Martínez viaja rumbo al tercer gol de River a Boca en Madrid Fuente: AP - Crédito: Thanassis Stavrakis

Firme con su argumento, Leto resaltó: "Si Boca clasifica y se mete entre los cuatro mejores de la copa, los otros tres equipos le tienen miedo. River no quiere jugar de nuevo con Boca".

Seguidamente, Fabbiani insinuó que River está esperando a Boca para un nuevo clásico. "¿Sabés cómo te das cuenta que ustedes tienen miedo? Cuando metes a Belgrano, a Flamengo. De los mano a mano, no me podés decir nada", remarcó el exdelantero.

"¿Querés que te hable de los mano a mano? River para irse al descenso tuvo que perder en la cancha de Boca por 2 a 0. Desde que le ganó ese partido, no ganó ninguno más y se fue al descenso", disparó Leto.

Ante el abucheo del conductor y los panelistas, Leto se defendió en un elevado tono de voz: "¿Me tengo que bancar que me diga Madrid y yo no puedo decir descenso? Él se metió con eso", acusó el periodista.

Entre risas, Fabbiani dio por terminada la discusión y advirtió: "El jueves vengo con camiseta de Racing y listo".