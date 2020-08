90 Minutos de Fútbol Crédito: Fuente: Captura TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2020 • 17:02

El periodista del programa 90 Minutos de Fútbol, Federico "Negro" Bulos, se enojó con su compañero de programa, Diego "Chavo" Fucks, a quien acusó de no dejarlo hablar, y ponerlo en un lugar en el que no quiere estar.

El debate, en esta ocasión, fue disparado por una frase del entrenador Mauricio Pochettino, que en una entrevista con el diario español El País, consideró que "ya no hay más debate Menotti-Bilardo" porque "hoy manda el juego asociativo".

Mauricio Pochettino Fuente: AFP

Cuando el conductor del envío de Fox Sports, Sebastián "Pollo" Vignolo, presentó el tema con la frase del director técnico argentino, Bulos dijo que el técnico santafecino "tiene razón". Acto seguido, el Chavo Fucks cruzó a su compañero para discutir con la idea de Pochettino, y dio su punto de vista.

En ese sentido, el Fucks consideró: "Entre Menotti y Bilardo, una de las diferencias era juego asociado versus individualidades. No es nuevo. Estudiantes tenía mucho menos que el Manchester (por la final de la Copa Intercontinental de 1968). Sin un concepto de juego asociado, hubiese sido imposible siquiera competir".

Tras ello, Bulos, narrador de Radio Mitre, contrapuso a su compañero de programa, cuando dijo que "la historia Bilardo-Menotti fue riquísima para el fútbol argentino y para el fútbol mundial. Pero hoy, existe un fútbol de conceptos, diferente al de otros tiempos. ¿Qué tiene que ver la historia Chavo, si nadie la niega? Nadie niega a San Martín cruzando Los Andes, pero hoy hay otros métodos".

Luego de que cada uno de los participantes diera su opinión sobre el tema, Bulos sentenció: "¿Me dejás, Cholo, leerlo, para que me sigan matando y despellejando? Tiene razón mi mamá, que el Chavo no me deja hablar, y que me pone en un lugar que yo no quiero estar. Estoy interpretando a un tipo, ¿qué me echás la culpa a mí?".

Las declaraciones de Pochettino

En su reportaje, el exentrenador del Tottenham describió la influencia que tuvo su equipo (al que dirigió entre 2014 y 2019, y con el que llegó a la final de la Champions League 2018-2019) en la Premier League: "No era la forma de presionar, sino cómo jugábamos desde atrás; con ataque, posiciones, recuperar el balón alto, y atacar rápido. Fue un cambio de mentalidad, y se vio que los ingleses podían hacerlo. Creo que junto con Brendan Rodgers, cambiamos un poco la mentalidad del fútbol inglés. La llegada de Pep (Guardiola), después, cimentó y acentuó todo porque hoy en día, en cualquier cantera del mundo, lo que predomina es la capacidad de ese juego asociativo. Ya no hay más debate Bilardo-Menotti, como en el tiempo de antes".