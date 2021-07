Tokio 2020: los Pumas 7s sorprendieron a Australia y dieron un gran paso hacia los cuartos de final

El seleccionado argentino de rugby sevens tuvo un estreno ideal en los Juegos de Tokio 2020 al derrotar por 29-19 a Australia, un resultado que lo deja en las puertas de la clasificación a los cuartos de final. Más tarde, desde las 5.30, se enfrentará a Nueva Zelanda, uno de los candidatos a quedarse con la medalla dorada. El último partido del Grupo A será ante Corea del Sur, el equipo más débil de toda la competencia. A los cuartos de final se clasifican los mejores dos de cada uno de los tres grupos y los dos mejores terceros.

Ante Australia, también candidato a pelear por una medalla y por encima de los argentinos en el ranking, los Pumas 7s jugaron un primer tiempo casi perfecto, en el que pudieron ejecutar su plan de juego basando en la presión y en la conservación de la pelota. Así se fueron al descanso 24-0 con cuatro tries. Australia se acercó sobre el final, pero la Argentina tuvo la última palabra.

Luciano González es tackleado por Lachie Miller durante el partido que disputan Argentina y Australia en debut del Seven en Tokio 2020. Dan Mullan - Getty Images AsiaPac

Desde la salida inicial misma el equipo argentino impuso el ritmo con absoluta autoridad. Recuperaron la patada y conservaron la pelota hasta llegar al primer try, obra de Lucio Cinti. Luego utilizaron la presión defensiva como arma de ataque para nuevamente recuperar rápido y con movimientos punzantes llegaron tres tries más antes del final de la primera mitad (Matías Osadczuk, Marcos Moneta y otro de Mendy). Al descanso se fueron en ventaja 24-0 (dos goles de Gastón Revol). Australia metió presión en el segundo tiempo y logró tres conquistas que lo dejaron a tiro de try convertido, pero la última acción, de salida, fue para los Pumas 7s y con el tiempo cumplido llegó la tranquilidad cuando Lautaro Bazán Vélez selló la victoria.

Segundo try argentino

”Estamos contentos por ganar, que es lo más lindo que hay, y después porque ejecutamos el sistema que estuvimos entrenando tres semanas”, dijo el entrenador Santiago Gómez Cora a TyC Sports. “Cuando conocimos el rival nos enfocamos sólo en este primer partido. Siempre el primer partido es EL partido. En este caso era doble. El primer partido y un rival súper directo. Yo dije al principio que si queríamos llegar al podio teníamos que ir bajando gigantes. Empezamos por uno, ahora hay que seguir laburando y construyendo que esto es muy largo.”

Luciano González es tackleado por Maurice Longbottom durante el partido que disputan Argentina y Australia en debut del Seven en Tokio 2020. Dan Mullan - Getty Images AsiaPac

Luego de que se suspendió el Circuito Mundial en marzo de 2020 por la pandemia, el equipo argentino estuvo un largo tiempo sin jugar. El regreso fue en el Sudamericano de diciembre. Desde entonces, el equipo de Santiago Gómez Cora ganó los seis certámenes internacionales que jugó como preparación para la cita olímpica: el mencionando Sudamericano en Chile, dos certámenes en Madrid, dos en Dubai y uno en Las Vegas. En ese período tuvo un registro de 31 victorias y sólo tres derrotas.

Por esta razón y por el buen rendimiento mostrado, los Pumas 7s llegaron a Tokio con fundadas ilusiones de pelear por una medalla.

Ante Australia, la Argentina formó así: Matías Osadczuk, Santiago Álvarez Fourcade (c) y Lucio Cinti; Gastón Revol, Santiago Mare, Ignacio Mendy y Marcos Moneta. Ingresaron Rodrigo Isgro, Germán Schulz, Rodrigo Etchart, Lautaro Bazán Vélez, Luciano González.

Henry Hutchison y Lucio Cinti luchan en el aire durante el partido entre Argentina y Australia por el Seven en Tokio 2020. Dan Mullan - Getty Images AsiaPac

En Australia se destacó la presencia de Samu Kerevi, centro y figura de los Wallabies (29 caps), el seleccionado australiano de XV. En la segunda jornada de acción, el lunes a las 22, jugará el último partido de la zona frente a Corea del Sur, el seleccionado más débil de todo el certamen. Más tarde, en la madrugada del martes argentino, se prevé que jugará el primer partido de playoff. Las semifinales y la final se jugarán en el tercer día de acción, entre la noche del martes y la mañana del miércoles.

En Río 2016, el certamen donde se inauguró la competencia de Seven en los Juegos Olímpicos, los argentinos llegaron hasta esa instancia, donde cayeron ante Gran Bretaña en tiempo suplementario tras igualar 0-0 en el reglamentario. La disciplina de Rugby Sevens en Tokyo 2020 se disputa en el Tokyo Stadium, ubicado en la localidad de Chofu, sede del Mundial de Japón 2019, y albergó los partidos de los Pumas ante Francia e Inglaterra.