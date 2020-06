Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de junio de 2020 • 11:11

TOKIO (AP).- Pasaron dos meses y medio desde que los Juegos Olímpicos de Tokio fueron postergados hasta el próximo año debido a la pandemia de coronavirus. ¿Cuál es su situación actual? Hasta ahora se presentaron varias ideas sobre cómo pueden realizarse, según la visión del Comité Olímpico Internacional, las autoridades y políticos japoneses y artículos sin fuentes publicados en los diarios japoneses.

El enfoque está en los costos acumulados, los aficionados -o la falta de ellos- la posibilidad de poner a los deportistas en cuarentena y reducir la cita únicamente a "lo esencial''. Nadie culpa al Comité Olímpico por no saber cuáles serán las condiciones dentro de un año. Y desde la perspectiva del COI, aún no existe la necesidad de hablar abiertamente y correr el riesgo de disgustar a los políticos y ciudadanos japoneses, patrocinadores, televisoras y deportistas.

El consejo directivo del COI se reunirá el miércoles y escuchará una breve presentación de los organizadores de Tokio vía un enlace remoto, en el que explicarán la situación actual. No se anticipan grandes sorpresas o detalles. La reunión será a puerta cerrada, aunque el presidente del COI Thomas Bach dará una conferencia de prensa poco después.

-Considerando la pandemia, ¿Los Juegos Olímpicos realmente se inaugurarán el 23 de julio de 2021?

Existe escepticismo, en especial si no existe una vacuna disponible. El COI dice "sí'', aunque esa era la misma postura apenas días antes de que se pospusieran los juegos a finales de marzo de 2020. Japón y el COI coinciden en que la justa no puede postergarse nuevamente. Si no puede realizarse en esta ocasión, serán cancelados.

John Coates, miembro del COI que supervisa los preparativos rumbo a Tokio, dijo hace unas semanas que la competencia enfrenta "verdaderos problemas''. Mucho tiene que ver con su magnitud: 11.000 deportistas olímpicos, 4.400 paraolímpicos, 206 comités olímpicos nacionales, decenas de federaciones de juegos de verano, 42 sedes y más de 5.000 apartamentos para la Villa Olímpica, de los cuales los reportes indican que ya se han vendido el 25%. Pierre Ducrey, director de operaciones de los Juegos Olímpicos, dijo la semana pasada que retener la Villa Olímpica era el "problema número uno''. Eso sin siquiera tomar en cuenta el tema de los aficionados.

-¿Habrá aficionados? La actividad deportiva se reanuda en el resto del mundo, pero en estadios vacíos.

-Thomas Bach no descartó competir en estadios vacíos. "No es lo que queremos'', declaró en una entrevista con la BBC. Pero admite que existen dudas sobre el acceso a las instalaciones. Todo esto afecta directamente las más de 4 millones de entradas que ya fueron vendidas. El ingreso de boletos es de al menos 800 millones de dólares para el comité organizador. Es poco probable que los organizadores quieran ofrecer reembolsos. Las entradas tienen una cláusula que podría eximirlos de responsabilidades si se considera que el coronavirus "está lejos del control razonable de Tokio 2020''.

-¿Cuánto costará la postergación?

-Este es el secreto mejor guardado. Sin duda, el director general de Tokio 2020 Toshiro Muto tiene una buena idea. Fue un gobernador adjunto del Banco de Japón y se desempeñó varios años en el ministerio de Finanzas del país. Pero se ha negado a difundir cifras. En Japón se calcula que la postergación costó entre 2.000 y 6.000 millones de dólares. El COI ha dicho que aportará 650 millones de dólares "como parte de nuestra evaluación"' por el costo añadido. Por lo tanto, la gran mayoría de los gastos adicionales recaerán en los contribuyentes japoneses. Tokio ha dicho que los Juegos costarán 12.600 millones de dólares, aunque una auditoría gubernamental apunta al doble de eso. Todo, salvo 5.600 millones, proviene de fondos públicos.

Ducrey mencionó la semana pasada que el COI negocia con aseguradoras sobre algún tipo de compensación por la posposición de la justa. El COI cuenta con una cláusula de cancelación, pero se desconoce si incluye una postergación sin precedentes.

-¿Qué tan distintos se verían estos Juegos por televisión?

-Sin importar dónde se realicen los Olímpicos, o en qué ciudad, la mayoría de las sedes se ven igual en televisión. Las instalaciones son estudios para una producción de televisión. La televisión tendrá un año para adaptarse, viendo cómo los clubes del fútbol europeo o la NBA presentan sus partidos. La televisión paga los costos olímpicos y el COI depende de los ingresos de televisión. El COI recibe al menos 73% de sus ingresos -unos 4.000 millones de dólares en un ciclo olímpico de cuatro años- por la venta de los derechos de transmisión. Por dónde se lo vea, es difícil concebir que se cancelen los Juegos y el COI pierda a su mayor fuente de ingresos. Y no hay que olvidar que los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 se inaugurarían seis meses después de la clausura de Tokio.

-¿Existe algún plazo para que los organizadores y el COI confirmen sus planes?

-El exministro olímpico Toshiakoi Endo, miembro del partido del primer ministro Shinzo Abe, dijo la semana pasada que marzo es el posible plazo para decidir si la justa puede proseguir. Muto ha dicho que se darán a conocer pocas decisiones sobre el estado del certamen antes del fin de año.

-¿Cuál es la postura de los deportistas en todo esto?

-Los deportistas olímpicos no tienen una sola voz. La mayoría de ellos sólo tienen una oportunidad de participar. La pandemia ha sumido en problemas financieros a muchos de los organismos relacionados con la justa. Es decir, federaciones deportivas y comités olímpicos nacionales que ayudan a financiar a los deportistas. A principios del año Bach advirtió de no utilizar a los Juegos Olímpicos de Tokio como una plataforma para llamar la atención a causas políticas y sociales. Eso sin duda será un problema el próximo año tras las multitudinarias protestas por la muerte de afroestadounidenses a manos de las autoridades. "La idea de que el deporte y la política puedan separarse es absurda'', dijo la lanzadora estadounidense de martillo Gwen Berry en una carta abierta publicada esta semana.