Belisario Agulla defiende el balón con apoyo de Lautaro Bávaro Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

La semana del centenario del club merecía un desempeño a la altura. Hindú llegaba la última fecha del Top 12 de la URBA con la obligación de ganar para no depender de terceros en su objetivo de acceder a los playoffs, como sucede desde que el rugby de Buenos Aires los instrumentó, en 2002. Enfrente estaba el SIC, el mejor la temporada y que a pesar de ya estar clasificado no guardó nada. En un partido en que casi siempre estuvo en desventaja, Hindú terminó imponiéndose por 34-27 gracias a un try de Severiano Escobio a falta de tres minutos y a una aguerrida defensa que bancó un scrum 5 en contra hasta el pitazo final.

Con el aliento de la hinchada como fondo, el equipo y los entrenadores se desahogaron en una ronda donde no faltaron lágrimas y quedó claro el próximo objetivo: ganarle la semifinal a Belgrano.

Quien no estuviera al tanto seguramente no se dio cuenta de que Hindú había cumplido 100 años el martes. En Torcuato no hubo homenajes ni tributos a viejas glorias; el festejo se hará el 14 de diciembre, porque había que evitar distracciones. Y el equipo encaró el partido con los dientes apretados. Esa tensión se trasladó incluso al público, que pasó de los nervios a la alegría a medida que avanzó el desarrollo.

El empuje de Belisario Agulla Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

El encuentro se le hizo cuesta arriba al local a partir de un try de Tomás Meyrelles a los cinco minutos. El SIC planteó una dura batalla con los forwards en un partido áspero, en el que ninguno marcó muchas diferencias en el juego abierto; break downs largos y salidas sucias conspiraron contra el buen rugby. Uno y otro intercambiaron penales e incluso Hindú llegó a ponerse adelante mediante dos conquistas de Martín Cancelliere, a diez minutos del final de la primera etapa.

Pero en el epílogo un try de Tomás Granella dejó arriba al SIC. El apertura fue la figura del visitante: además de hacer el try, estuvo infalible a los palos (dos penales y tres goles), y terminó con 17 puntos. El mendocino se sumó en esta temporada por la relación que forjó en Argentina XV con Rodrigo Etchart y Gastón Arias. Es uno de los puntos por rescatar en este equipo que superó con creces lo hecho el año pasado, pero que se vio superado en encuentros trascendentes (los dos partidos con el CASI e Hindú, y como local contra Belgrano). También deberá mejorar la conducta; esta vez fueron amonestados Meyrelles y Juan Soares Gache.

El apertura Santiago Fernández, contra el encierro del SIC Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

El segundo tiempo pareció interminable. Recién a los 20 minutos llegó un try, con el que Nicolás Damorin puso a Hindú en ventaja. Palo por palo, apenas unos minutos después Mateo Madero volvió a dejar arriba al SIC. Y Granella no fallaba, algo que sí hizo Santiago Fernández tras un try de Federico Graglia; el viento le jugó una mala pasada al apertura cuando en Hindú ya todos festejaban. Con el empate, era cuestión de sufrir, considerando que ganaba Pucará y Newman estaba a tiro de triunfo; victorias de ambos habrían dejado al margen de las semifinales al Elefante.

Hasta que Escobio, a falta de tres minutos, logró su conquista e Hindú se dedicó a defender la ventaja, a pesar de quedarse con un jugador menos por la amonestación a Martínez Sosa. El SIC estuvo a cinco metros del in-goal, pero el local se mantuvo sólido en defensa hasta que forzó el error del rival. La sensación de alivio y emoción fue superior incluso a la de algunas finales.

Atacar y ser vistoso no alcanzan para permanecer arriba tantos años. Hindú, que no suele sufrir tanto, tiene otras virtudes. Cinco victorias seguidas lo metieron a los playoffs. Y empieza otra historia. La que al Elefante mejor le sienta.

La síntesis de Hindú 34 vs. SIC 27

Hindú: Martín Cancelliere; Agustín Fusoni, Severiano Escobio, Belisario Agulla y Federico Graglia; Santiago Fernández (capitán) y Lucas Camacho; Lautaro Bavaro, Nicolás Amaya y Tomás Resnick; Carlos Repetto y Augusto Bavaro; Mariano Viano, Agustín Capurro y Franco Diviesti.

Ingresados: Juan Ignacio Martínez Sosa, Gonzalo Delguy y Nicolás Damorin.

SIC: Gastón Arias; Tiago Romero Basco, Carlos Pirán, Santos Rubio y Mateo Madero; Tomás Granella y Juan Soares Gache; Alejandro Daireaux, Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Marcos Borghi (capitán) y Lucas Rizzato; Segundo Aguilar, Lucas Rocha y Marcos Piccinini.

Ingresados: Francisco Pachano, Ricardo Machiavello, Marcos Gatica, Lucas Sommer, Tomás Comisatti y Franco Moneta.

Primer tiempo: 5 minutos, gol de Granella por try de Meyrelles (S); 8, penal de Fernández (H); 18, penal de Granella (S); 21, try de Cancelliere (H); 25, penal de Granella (S); 29, gol de Fernández por try de Cancelliere (H), y 33, gol de Granella por try propio (S). Resultado parcial: Hindú 15 vs. 20 SIC.

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero.