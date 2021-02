Toti Pasman cargó contra sus colegas "alcahuetes y chupamedias" de Lionel Messi Crédito: Instagram

Juan Carlos "Toti" Pasman le reclamó a sus colegas "alcahuetes y chupamedias de Lionel Messi y Jorge (su padre)" que "salgan a defender el contrato de 500 palos euors" después de la derrota del Barcelona1-4 a manos del Paris Saint Germain, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

En Radio La Red, Pasman dijo se refirió al contrato que semanas atrás publicó el diario español El Mundo y dijo: "Los quiero escuchar a los mismos que salieron a defender el contrato de Messi cuando lo publicó el diario El Mundo hace dos semanas y decían que valía mucho más que 500 millones de euros".

En ese sentido insistió: "Salgan a defender hoy ese contrato impagable después de comerte cuatro de local con el PSG que tenía a Neymar y a (Ángel) Di María lesionados".

Por otra parte, Pasman se mostró sorprendido por el cambio de camisetas al final del partido entre Messi y Mauro Icardi, delantero del PSG. "Me sorprendió el cambio de camisetas entre Messi e Icardi al final del partido. Y te digo más, no me sorprendería que en la próxima convocatoria Scaloni lo llame a Icardi para la fecha con Uruguay".

Argentina, en marzo, deberá enfrentar a los "charrúas" y a Brasil por la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias para Qatar 2022.

"Icardi pasó de ser capitán en un amistoso en Córdoba ante México a no ser convocado nunca más después de unas declaraciones donde trató de malos compañeros a Messi y Mascherano", agregó.

Como consecuencia, especuló: "Hoy llamativamente cambia la camiseta con Messi, se dan un beso y se abrazan. Y esto para mí le abre la puerta para volver a la Selección en las Eliminatorias"